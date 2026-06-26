展示会コンパニオン・ナレーターに代わる新たな選択肢。AIアバターによる「AIプレゼンター」サービスを強化

ブルーアール株式会社展示会で活躍するAIプレゼンター

ブルーアール株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：奥村美徳）は、株式会社タジク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中義弘）と技術連携し、展示会・イベント・ショールーム運営企業向けAIアバターサービス「AI Presenter（AI プレゼンター）」の提供を2026年6月24日（水）より強化したことをお知らせいたします。

サービスページ：https://blue-r.co.jp/service16/

近年、展示会やイベント業界では人材不足や人件費の高騰に加え、説明品質の均一化や専門知識を持つスタッフの確保が課題となっています。こうした背景から、企業の商品・サービス説明を担う「AIプレゼンター」への関心が高まっています。

ブルーアールではこれまで製造業を中心に、製品説明、会社案内、採用説明、海外向けメッセージ配信など多様なAIアバター制作を支援してまいりました。生成AI技術やCG表現技術の進化により、より自然でリアルな見た目や動きを実現し、企業の情報発信ツールとして実用レベルでの活用が拡大しています。

サービス提供強化の背景

展示会やイベントは、企業にとって新規顧客獲得や認知向上の重要な接点です。しかし、多くの企業が以下のような課題を抱えています。

- 展示会スタッフやコンパニオンの確保が難しい- 展示会スタッフやコンパニオンの一定の休憩時間がもったいない- 担当者ごとに説明内容や品質に差が生まれてしまう- 専門性の高い製品知識の教育に時間がかかってしまう- 長時間の展示会運営による人的負担が大きい- 海外来場者への対応が難しい

特に製造業やBtoB企業では、製品や技術内容が複雑であるため、説明員の教育コストが高くなる傾向があります。

こうした課題に対し、AIプレゼンターは「正確な説明を何度でも繰り返せる存在」として、新たな選択肢となりつつあります。

展示会における新たな選択肢「AIプレゼンター」

正確で均一な説明を繰り返し行えるオリジナルで作成可能なAIプレゼンター

AIプレゼンターとは、リアルなAIアバターが企業の商品・サービス・会社情報などを説明する仕組みです。展示会ブース内の大型モニターやデジタルサイネージで活用することで、来場者への情報発信を効率化しながら、営業担当者は商談や相談対応に集中することが可能になります。

AIプレゼンターは事前に設計した説明内容を正確に伝えることができるため、説明品質の標準化を実現します。また、休憩や交代が不要であるため、長時間のイベント運営にも対応できます。

さらに、AIならではの多言語展開により、海外来場者への情報発信やグローバル展示会での活用も期待されています。

AI プレゼンターの特徴

1. リアルで自然なAIアバター表現

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=x-TEAc5wUfQ ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=KsMVBqW2Mgo ]

実在人物をもとにしたアバターやオリジナルキャラクターを制作可能。企業イメージや用途に合わせた表現を実現します。

2. 正確で均一な情報発信

事前に設計したシナリオに基づき、製品情報や企業情報を正確に伝達。説明品質のばらつきを抑制します。

3. 多言語対応によるグローバル展開

日本語だけでなく、多言語でのコンテンツ制作にも対応。海外展示会や海外拠点での活用を支援します。

活用メリット

展示会運営担当者にとって

営業担当者にとって

経営層・広報担当者にとって

AIプレゼンター活用シーン

- 説明スタッフ不足への対策- 教育コストの削減- 長時間運営の負担軽減- ブース運営の効率化- 商談や個別相談へ集中できる- 見込み顧客との接触機会を増やせる- 製品説明の品質を均一化できる- 最新技術を活用した先進的な企業イメージを演出- 海外向け情報発信の強化- DX推進の取り組みとして活用可能製品・サービス説明

複雑な製品情報や技術内容を分かりやすく説明し、来場者への理解促進を支援します。

展示会ブースでの呼び込み・案内

来場者の視線を集めるアイキャッチとして活用し、ブースへの誘導を促進します。

採用説明会

企業紹介や仕事内容説明、代表メッセージなどをAIプレゼンターが代行します。

海外向け営業・会社紹介

多言語コンテンツにより、海外展示会や海外拠点での情報発信を効率化します。

ショールーム・施設案内

常設コンテンツとして導入することで、安定した案内業務を実現します。

AIプレゼンターは人を置き換えるのではなく、人を活かす技術

ブルーアールが提供するAIプレゼンターは、人を完全に置き換えることを目的としたものではありません。定型的な説明や案内業務をAIが担うことで、人は商談や相談対応、関係構築といった付加価値の高い業務へ集中することができます。

企業の魅力や製品の価値を正確に伝える新たなコミュニケーション手段として、AIプレゼンターの活用は今後さらに広がることが期待されています。

今後の展開

ブルーアールは今後もAI技術とクリエイティブを融合し、企業の情報発信やマーケティング活動を支援するサービス開発を推進してまいります。

展示会やイベントにおけるAIプレゼンター活用をはじめ、採用、広報、観光、施設案内、海外展開など幅広い領域で企業の課題解決に貢献してまいります。

ブルーアール株式会社

BlueR（ブルーアール）は、AIを軸にマーケティングおよびクリエイティブ領域の革新を推進するAIクリエイティブ会社です。映像制作、ブランディング、Web、SNS戦略、展示会・イベント、アプリ・システム開発、PR支援、AIコンサルティングまで幅広い領域において、人の創造性とAIの可能性を融合させた価値創出を行っています。

https://blue-r.co.jp/

株式会社タジク

タジクは、東京・名古屋を拠点に活動するクリエイティブスタジオです。AI・生成AI・LLMなどの最先端技術を活用し、既存のクリエイティブワークだけでは無く、今までに世の中にはなかった、表現・体験を創造します。BtoB、BtoCの領域を超え、幅広い分野でAI活用を進め、クリエイターがより創造的活動に没頭できる社会を目指していきます。

https://taziku.co.jp/

お問い合わせ先

ブルーアール株式会社

［ TOKYO OFFICE ］

〒150-0012

東京都渋谷区広尾1丁目2番地1号 ヒカリビル4階

［ NAGOYA OFFICE ］

〒450-0002

名古屋市中村区名駅4-24-5 第2森ビル5F

担当：奥村

WEBサイト：https://blue-r.co.jp/

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