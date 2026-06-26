新作アプリ「弱虫ペダル　レゾナンス・ペダイズム」TVアニメ『弱虫ペダル』新規描きおろしキービジュアルを公開！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳孝平、以下「enish」）は、株式会社Gホールディングスと共同で、現在、絶賛事前登録中の新作アプリ「弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム」にてTVアニメ『弱虫ペダル』新規描きおろしキービジュアルを公開いたしました。

ゲームアプリ「弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム」公式X

https://x.com/yowapeda_ism

■事前予約がまだの方は是非、以下リンクからご予約をお願いいたします。

▼App Store（iOS）はこちら

https://apps.apple.com/jp/app/id6758927408

▼Google Play（Android）はこちら

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.yowapedaism

▼animate Games Onlineはこちら https://animate-go.com/game/detail/yowapeda-ism

※事前登録にはクラブアニメイト会員登録及びAGOユーザー登録が必要です。

▼メールアドレスでの登録はこちら

https://forms.gle/XLAYKycUn4t1eXuT9

■『弱虫ペダル』とは

【原作】2008年から連載中で、主人公・小野田坂道が仲間とともに成長し、インターハイ優勝を目指す姿を描く、累計発行3200万部を超える大人気漫画。2026年5月、ついに100巻を迎える。

【アニメ】2013年～2023年にかけて5期にわたり放送された大人気青春スポーツアニメ。

【プロローグ】

千葉県にある総北高校に通う主人公・小野田坂道はちょっと気弱でアニメが大好きな高校一年生。坂道はアニメ研究部に入部しようとしていたが今泉俊輔や鳴子章吉との出会いによって、自転車競技部に入部することになる。金城、田所、巻島といった個性豊かな先輩達や沢山の仲間に支えられて、数々の試練を乗り越えていく中で坂道の才能が目覚め始める…！！

■「弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム」概要

タイトル：弱虫ペダル レゾナンス・ペダイズム

ジャンル：育成シミュレーションゲーム

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6758927408

Google Playストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.yowapedaism

animate Games Online：https://animate-go.com/game/detail/yowapeda-ism

ゲームアプリ公式Xアカウント：https://x.com/yowapeda_ism

対応OS：iOS / Android

著作権表記：(C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル製作委員会 (C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル GR 製作委員会 (C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル 03 製作委員会 (C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル 04 製作委員会 (C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル 05 製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.



■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地：東京都港区六本木6-1-20

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営