オ ジュンソン選手 2026-2027シーズン契約更新のお知らせ
T.T彩たま株式会社
(C)T.LEAGUE
【氏名】
今シーズンもT.T彩たまでプレーすることになりました！
この度、T.T彩たまは2026-2027シーズンに向け、オ ジュンソン選手と契約合意に至りましたので、 お知らせいたします。
(C)T.LEAGUE
【氏名】
オ ジュンソン(呉羿誠)
【生年月日】
2006年6月12日
【出身地】
韓国
【戦型】
右シェークドライブ型
【世界ランク】
28位(2026年6月22日時点)
【2025-2026シーズン戦績】
シングルス 1勝1敗
ダブルス 0勝2敗
【オ ジュンソン選手コメント】
今シーズンもT.T彩たまでプレーすることになりました！
皆さんに会えること、一緒に戦えることを楽しみにしています。
今シーズンもよろしくお願いします！そして、ぜひ会場に足を運んで応援してくださると嬉しいです。
【会社情報】
■会社名：T.T彩たま株式会社
■本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F
■練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4
■電話：048-814-1226
■活動内容 男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の運営
■ホームタウン埼玉県
■T.T彩たまについて
埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入した男子プロ卓球チームです。2024-2025シーズンには、チーム創設初のTリーグプレーオフ優勝を成し遂げました。卓球を通した地域貢献活動を実施し、「埼玉を卓球で盛り上げる」をモットーに活動しております。
■公式サイト https://tleague.jp/team/tt-saitama/