「教科書の勉強が、最先端の技術に役立っている」テレシー、データサイエンスエンジニアが女子高校生に伝えたメッセージ

株式会社テレシー

株式会社CARTA HOLDINGS（以下「CARTA HD」）のグループ会社で、運用型テレビCMを軸とした統合型マーケティング・コミュニケーションサービスを提供する株式会社テレシー(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：川瀬 智博、以下「テレシー」)は、2026年5月21日、CARTA HDと公益財団法人山田進太郎D&I財団が共催した、中高生女子にSTEM体験とロールモデルとの出会いを届ける「Girls Meet STEM」の第2回年次サミット「Girls Meet STEM Summit 2026」に協力し、 データサイエンス部より大竹 聡子と欧陽 江卉の2名がプログラム内のパネルディスカッションおよび座談会に登壇いたしました。なお、本プログラムには、同じくCARTA HDグループ会社である株式会社fluctのデータサイエンスエンジニアも共に登壇し、参加した十文字中学・高等学校の高校生約20名に向けて、自身の多様なキャリアパスを交えながら、AI開発やデータサイエンスの実際の仕事内容、データサイエンスエンジニアとしてキャリアを築く魅力と可能性を伝えました。

本リリースでは、登壇したテレシー所属のデータサイエンスエンジニア2名の視点から、当日の対話を通じて感じた手応えと、次世代のSTEM分野を志す中高生へ向けたメッセージを届けます。

1. CARTA HDグループとしての参画背景

CARTA HDは、デジタルマーケティング事業およびインターネット関連サービス事業を展開するなかで、ソフトウェアエンジニアやデータサイエンスエンジニアなど STEM領域の専門人材が事業競争力の源泉の一つであると捉えています。

一方で、日本のSTEM領域におけるジェンダーギャップは依然として大きく、次世代のSTEM志望者の裾野を広げることは、社会課題であると同時に、当グループの持続的な事業成長を支える人材基盤の課題でもあると考えています。

こうした背景から、CARTA HDは公益財団法人山田進太郎D&I財団が主催する中高生女子向けSTEM(理系)領域のツアー型体験プログラム「Girls Meet STEM」に参画し、グループ各社で活躍する専門人材が現場の仕事内容やキャリアを次世代へ伝える機会として推進しています。

グループの一社であるテレシーも、人材基盤の重要性を強く認識しています。データサイエンスやAIの領域が発展し、この分野に挑戦する人の裾野が広がることが重要だと考えています。一方で、データサイエンスやAIの仕事は、外部から具体像がイメージされにくい面もあります。そのため、テレシーは本取り組みのような機会を通じて、実務に携わるエンジニアの言葉で業務の具体像や魅力を伝え、この領域の発展の一助となるよう取り組んでまいります。

2. 登壇を終えたデータサイエンスエンジニアからのメッセージ

本プログラムへの登壇を終えたテレシーのデータサイエンスエンジニア2名に、当日の対話を振り返りながら、登壇に込めた想いと、データサイエンス／AI開発の仕事の魅力、キャリアの可能性について改めて聞きました。

■ 大竹 聡子（データサイエンス部 部長）

【質問1】登壇した思いと、高校生との対話で手応えを感じた瞬間を教えてください。

「理系やAIは身近でワクワクする分野」だと伝えたくて臨みました。当日はテレビCMの分析やLLMエージェントなど身近な例で説明し、特に「今、学校で学ぶ数学はデータサイエンスの基礎であり、物理は工学の基礎だよ」と伝えた瞬間、高校生たちが一番前のめりになってくれました。教科書の勉強が、実は社会を動かす最先端の技術に直接役立っているのだと気づいてもらえた瞬間に、大きな手応えを感じました。

【質問2】データサイエンス／AI開発の仕事の魅力と、5年後・10年後を見据えたキャリアの可能性について、中高生女子に向けてメッセージをお願いします。

私は「ゲームが好き」から理系へ進み、インターネットの台頭を機にIT業界へ転職しました。かつてネットが情報インフラになったように、これからの5年・10年でAIも社会の当たり前（インフラ）になります。データサイエンスは、その未来を裏から動かす魅力的な舞台です。今みなさんがしている勉強は、将来の可能性を広げる強力な武器になります。自分の「好き」を大切に、次の時代を引っ張るリーダーを目指しましょう！

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大竹 聡子 プロフィール

データサイエンス部 部長

2003年、アクシブドットコム（現 株式会社CARTA HOLDINGS）に入社。以来、グループ各社にてデータ基盤、マーケティングプラットフォーム、レコメンドエンジンの構築など、事業の中核システム開発に従事。 2021年より株式会社テレシーのデータサイエンスエンジニアとして、CM効果分析手法を立案し、特許を取得。現在はデータサイエンス部部長として、技術開発および組織マネジメントを牽引している。

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■ 欧陽 江卉（データサイエンス部 R&Dチーム リーダー）

【質問1】登壇した思いと、高校生との対話で手応えを感じた瞬間を教えてください。

データサイエンスというと無機質に見えますが、その裏には「人の心がどう動いたか」が隠れているーーそのことを伝えたいという想いで臨みました。テレビ広告という身近な例から「データの裏側にある人の物語」を話したとき、生徒の表情が変わった瞬間に手応えを感じました。専門用語ではなく、日常の「なぜ」から入ることを心がけました。

【質問2】データサイエンス／AI開発の仕事の魅力と、5年後・10年後を見据えたキャリアの可能性について、中高生女子に向けてメッセージをお願いします。

データサイエンスの面白さは、「この感動は、人の行動をどれだけ変えられるんだろう」という問いへの答えが、無機質に見えるデータの中に隠れていることです。それを自分の手で探しにいける。AIが進化する今だからこそ、どんな問いを立てるかという人間の力はますます大切になります。5年後・10年後、この領域はもっと多様な人が活躍する場所になっているはずです。「好き」と「不思議」を手放さずに、ぜひ飛び込んでみてください。

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欧陽 江卉

データサイエンス部

R&Dチーム リーダー

新卒で株式会社CARTA HOLDINGSに入社し、インターネット広告の配信ロジックに関する設計・開発・運用に従事。その後、国内大手ECサービス事業会社へ転職し、2022年にCARTA HOLDINGSへ再入社。現在はグループ会社である株式会社テレシーにてデータサイエンス部 R&Dチームリーダーとして、社内のデータ分析基盤の構築・運用を担当している。あわせて、マーケティング施策を支えるためのデータ設計・整備にも取り組んでいる。

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3. 「Girls Meet STEM」について

「Girls Meet STEM」は、公益財団法人山田進太郎D&I財団が高専や大学、企業・研究機関と協力して実施する、中高生女子向けの STEM(理系)領域のツアー型体験プログラムです。高専や大学のキャンパス・研究室や企業のオフィスを訪問し、実際の STEM(理系)の現場を体験するとともに、大学生や大学院生、社会人女性との交流を通じて、進学やキャリアへの可能性を広げます。

同財団は、大学でSTEM(理系)分野に進学する女性の比率を、2035年までに28％へ引き上げることを目標としています。なお、日本のSTEM学部の女性比率は2023年時点で約18%とOECD加盟国で最下位水準にあり（OECD平均は約32%）、この差を縮めることをめざしています。

【公益財団法人山田進太郎D&I財団 】

代表理事：山田 進太郎（株式会社メルカリ 代表執行役 CEO）

設立年月日：2021年7月1日(木)

公益財団法人山田進太郎D&I

財団公式ウェブサイト：https://www.shinfdn.org/

4. 関連コンテンツ

▶ 日本テレビ「Oha!4 NEWS LIVE」放映映像

（日テレNEWS公式YouTubeチャンネル）

2026年5月22日放送、当日のツアーの模様や十文字中学・高等学校の生徒の感想が紹介されています。

https://www.youtube.com/watch?v=l-EwVdGB8WI

▶ CARTA TECH BLOG

「女子高校生がCARTAを見学！Girls Meet STEM イベント開催レポート」

当日の3名の登壇者によるパネルディスカッションの全容、座談会の様子を詳しくレポートしています。

https://techblog.cartaholdings.co.jp/entry/girls-meet-stem-carta-2026

■「テレシー(TELECY)」(https://telecy.tv/)について

テレシーは、運用型テレビCMを軸とした統合型マーケティング‧コミュニケーションサービスを提供する会社です。 戦略策定からCMクリエイティブの企画制作、メディアバイイング、効果測定まで一気通貫でクライアント企業様に伴走し、事業成長に貢献します。 2025年度は取扱高が前年比200%超となる165億円へ伸長しており、テクノロジーと「人の力」を融合させた統合マーケティング支援をさらに深化させてまいります。

テレシーの主な特長

1) 運用型テレビCMを軸に、クライアント企業様の抱える課題に合わせた統合コミュニケーション施策を、戦略策定からクリエイティブの企画制作、メディアバイイング、 効果測定まで一気通貫で企画‧実行。

2) 特許を取得した「テレシーアナリティクス」(特許7112816/特許7651769)により、Web広告と同じ指標でテレビCMの効果を可視化。

3) タクシー広告、エレベーター広告などのオフライン広告から、TVer、YouTubeといったオンライン広告まで、様々な広告媒体を取り扱う。

【株式会社テレシー】 https://telecy.tv/

代表取締役 社長執行役員:川瀬 智博

取締役執行役員:吉濱 正太郎

所在地:東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36F

設立:2021年1月4日

資本金(資本準備金含む):9,900万円

事業内容:テレビCM配信プラットフォームの企画‧開発‧運営/オフラインマーケティング事業/デジタルマーケティング事業