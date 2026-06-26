M-1、キングオブコント、R-1王者ら豪華芸人が集結するお笑いライブイベント『GMO渋谷エンタメ祭2026　JAME渋笑~奇跡の2日間』を「ABEMA PPV」にて生放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME渋笑~奇跡の2日間』を、2026年7月11日（土）・12日（日）の2日間にわたり「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて生放送することを決定いたしました。また、視聴チケットを、2026年6月26日（金）12時より販売開始いたします。

このたび、「ABEMA PPV」にて生放送が決定した『GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME渋笑~奇跡の2日間』は、日本音楽事業者協会（JAME）の総力を結集し、所属事務所の垣根を越えた夢のキャスティングを実現した大型お笑いライブです。普段は異なる舞台で活躍する人気芸人たちが一堂に会し、お笑いファンにとってまさに“奇跡の2日間”となる特別なステージをお届けします。

7月11日（土）のDAY1では、M-1グランプリ、キングオブコント、R-1グランプリなど、日本を代表する賞レースで輝かしい実績を残してきた芸人たちが集結。本気のネタで魅せる、まさに“お笑い王者たちの競演”ともいえる一日となります。アンタッチャブル、おぎやはぎ、東京03、ナイツをはじめ、実力派芸人たちによる豪華なラインナップが実現しました。

続く7月12日（日）のDAY2では、テレビで活躍する人気芸人たちが集まり、バラエティ豊かな笑いを届けます。ハリウッドザコシショウ、スピードワゴン、永野、なすなかにしなど、世代を超えてお茶の間から支持される芸人たちが集結し、渋谷の街を笑いで包み込みます。

賞レース王者たちによる珠玉のネタ、人気芸人たちによる豪華共演、そして事務所の垣根を越えた夢のキャスティング。“奇跡の2日間”を、ぜひABEMAでお楽しみください。

本イベントは、「ABEMA PPV」にて2026年6月26日（金）12時からチケットの販売（※1）を開始、3,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※2）。また、チケットを購入された方は、7月18日（土）より実施するアーカイブ配信でも本編を視聴いただけます。（※3）

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360043971551）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）本イベントの見逃し配信はございません。後日、同じイベントを再度視聴することができるアーカイブ配信にてお楽しみいただけます。

■「ABEMA PPV」／『GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME渋笑~奇跡の2日間』 生放送概要

▼出演者

【DAY1】

アンタッチャブル、おぎやはぎ、東京03、ナイツ、アンガールズ、アルコ＆ピース、ハライチ、マシンガンズ、ぺこぱ、ザ・マミィ、ヒコロヒー、囲碁将棋、かが屋、友田オレ

※一部出演者のステージはご視聴いただけません。あらかじめご了承ください。

【DAY2】

ハリウッドザコシショウ、スピードワゴン、永野、なすなかにし、ロッチ、タイムマシーン3号、ハリセンボン、見取り図、ニューヨーク、三四郎、真空ジェシカ、ママタルト、ウエストランド、ランジャタイ、ハナコ、モグライダー

▼放送日時

＜生放送＞

【DAY1】2026年7月11日（土）12時00分～本編開始（放送開始11時30分～）

【DAY2】2026年7月12日（日）13時00分～本編開始（放送開始12時30分～）

＜アーカイブ配信＞

【DAY1】2026年7月18日（土）12時00分～2026年7月31日（金）23時59分

【DAY2】2026年7月18日（土）12時00分～2026年7月31日（金）23時59分

▼視聴料金

各日3,500円（税込）

※ABEMAアプリ内の購入は、別途手数料として400円がかかります

▼販売期間

＜生放送＞

【DAY1】2026年6月26日（金）12時00分～2026年7月11日（土）14時00分

【DAY2】2026年6月26日（金）12時00分～2026年7月12日（日）15時00分

＜アーカイブ配信＞

【DAY1】2026年7月11日（土）14時00分～2026年7月31日（金）21時00分

【DAY2】2026年7月12日（日）15時00分～2026年7月31日（金）21時00分

▼視聴・購入ページ

＜生放送＞

【DAY1】https://abema.tv/live-event/f30a0bac-9df2-455e-87cc-d8943e46e2f7

【DAY2】https://abema.tv/live-event/1ea80785-eb59-4770-941c-d19a0a206e25

＜アーカイブ配信＞

【DAY1】https://abema.tv/live-event/24acd67e-2816-47d5-b195-0105c550c62b

【DAY2】https://abema.tv/live-event/e0862388-9926-446c-8c70-1a217f664b89

※本放送は、7月18日（土）より専用ページにて、DAY1・DAY2ともにアーカイブ配信を実施します。本イベントのチケットをご購入いただいた方は、アーカイブ配信も視聴いただけます。

※本放送は見逃し配信、追っかけ再生に対応しておりません。

※本放送は、海外（VPNを含む）からは視聴いただけません。

※放送時間は前後する可能性がございます。ご了承下さい。

※チケット購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・払い戻しはできません。

※放送には機材・回線等、最善の準備を行い実施いたしますが、配信の特性上、不慮の一時停止や映像の乱れなどが起こる可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しは致しかねますことを予めご了承ください。

※上記概要は予告なく変更する場合がございます。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA PPV」について

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/