ブランド誕生15周年【東京ミルクチーズ工場】は、4種のクッキーが味わえる、クッキー詰合せ（36枚入）を、7月1日（水）より発売いたします。
株式会社シュクレイ（代表取締役社⾧:阪本良一 本社:東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチー ズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】より『クッキー詰合せ(クワトロ・ バニラ）36枚入』を2026年7月1日（水）より発売することをお知らせいたします。
「いつものおいしさ」と「今だけのおいしさ」をお楽しみいただける詰合せ。
定番2種と期間限定2種の味わいを詰め込んだ、クッキー詰合せ36枚入が登場。
定番商品『ソルト＆カマンベールクッキー』:北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、 カマンベールチーズ ※2 のチョコ ※1 をサンドしたクッキーです。
定番商品『蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー』:北海道産生乳と、スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、ゴルゴンゾーラ ※3 のチョコレートプレートをサンドしました。
期間限定商品『クワトロチーズクッキー』:ブランド誕生15周年を記念した、カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネ、4種のチーズ ※4 を使用したチョコをサンド ※1 した贅沢なクッキー。
期間限定商品『バニラ＆マスカルポーネクッキー』:タヒチバニラを使用した、エキゾチックで華やかな甘い香りのクッキーに、ほのかにミルク感のあるマスカルポーネチーズ ※5 のチョコ※1をサンドした、サクサク食感のクッキーです。
ビジネスシーンでのお手土産やお中元などの贈り物におすすめの逸品です。
※1 チョコレートコーチングを使用
※2 使用しているチーズ原料中、カマンベールチーズ73%使用、
※3 チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%使用
※4 チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用
※5 チーズパウダー中マスカルポーネを100％使用
◆商品概要
【商品名】クッキー詰合せ( クワトロ・バニラ）36枚入
【価 格】36枚入 5,940円（税込）
（ソルト＆カマンベールクッキー×9枚、バニラ＆マスカルポーネクッキー×9枚
クワトロチーズクッキー×9枚、蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー×9枚）
【発売日】2026年7月1日（水）
【販売店】アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店、ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店、羽田空港第1 ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店、 羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店、ラゾーナ川崎店、ニュウマン高輪店、そごう横浜店、グランスタ東京店 他
※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了。
※店舗により発売日が変更となる場合がございます。
■東京ミルクチーズ工場 ブランド概要
厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。
この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。
国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。
これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、 多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。
東京ミルクチーズ工場誕生15周年
昨年、「ミルクとチーズを、もっと自由に。」 をテーマに、ブランドをリニューアルした東京ミルクチーズ工場。
皆さまの応援のおかげで、本年をもちましてブ ランド誕生15周年を迎えることができました。
皆さまの至福のひとときを彩る存在であり続け られますよう、ミルクとチーズの可能性を信じ、 枠にとらわれない発想で心躍るスイーツ体験を引き続きお届けして参ります。
■東京ミルクチーズ工場 商品のご紹介
<7/1発売：期間限定> クワトロチーズクッキー
カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネ、4種のチーズを使用した贅沢な『クワトロチーズクッキー』をご用意いたしました。
9枚入 1,566円（税込）
（チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用）
※チョコレートコーチングを使用
※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了。
※店舗により発売日が変更となる場合がございます。
<期間限定>バニラ＆マスカルポーネクッキー
タヒチバニラを使用した、エキゾチックで華やかな甘い香りのクッキーに、ほのかにミルク感のあるマスカルポーネチーズ※5のチョコ※1をサンドした、サクサク食感のクッキーです。
9枚入 1,458円（税込）
※1チョコレートコーチングを使用
※2チーズパウダー中マスカルポーネを100％使用
※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了。
<冷凍商品> ミルクチーズケーキ
フランス製と北海道製の2種のチーズと北海道製生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズの美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。
紙缶箱：2,160円（税込） 、発泡箱：2,376円（税込）
※箱によりお持ち歩き時間が異なります
※店舗により取扱商品が異なります
※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■東京ミルクチーズ工場 店舗情報
アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店
ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店
羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店
羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店
ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店、グランスタ東京店
◆公式サイト
ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese
Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/
X ：https://x.com/tokyomilkcheese
Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese
■会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、
オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ