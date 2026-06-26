ブランド誕生15周年【東京ミルクチーズ工場】は、4種のクッキーが味わえる、クッキー詰合せ（36枚入）を、7月1日（水）より発売いたします。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社⾧:阪本良一 本社:東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチー ズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】より『クッキー詰合せ(クワトロ・ バニラ）36枚入』を2026年7月1日（水）より発売することをお知らせいたします。

「いつものおいしさ」と「今だけのおいしさ」をお楽しみいただける詰合せ。

定番2種と期間限定2種の味わいを詰め込んだ、クッキー詰合せ36枚入が登場。

定番商品『ソルト＆カマンベールクッキー』:北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、 カマンベールチーズ ※2 のチョコ ※1 をサンドしたクッキーです。

定番商品『蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー』:北海道産生乳と、スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、ゴルゴンゾーラ ※3 のチョコレートプレートをサンドしました。

期間限定商品『クワトロチーズクッキー』:ブランド誕生15周年を記念した、カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネ、4種のチーズ ※4 を使用したチョコをサンド ※1 した贅沢なクッキー。

期間限定商品『バニラ＆マスカルポーネクッキー』:タヒチバニラを使用した、エキゾチックで華やかな甘い香りのクッキーに、ほのかにミルク感のあるマスカルポーネチーズ ※5 のチョコ※1をサンドした、サクサク食感のクッキーです。

ビジネスシーンでのお手土産やお中元などの贈り物におすすめの逸品です。

※1 チョコレートコーチングを使用

※2 使用しているチーズ原料中、カマンベールチーズ73%使用、

※3 チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%使用

※4 チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用

※5 チーズパウダー中マスカルポーネを100％使用

◆商品概要

【商品名】クッキー詰合せ( クワトロ・バニラ）36枚入

【価 格】36枚入 5,940円（税込）

（ソルト＆カマンベールクッキー×9枚、バニラ＆マスカルポーネクッキー×9枚

クワトロチーズクッキー×9枚、蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー×9枚）

【発売日】2026年7月1日（水）

【販売店】アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店、ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店、羽田空港第1 ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店、 羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店、ラゾーナ川崎店、ニュウマン高輪店、そごう横浜店、グランスタ東京店 他

※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了。

※店舗により発売日が変更となる場合がございます。

■東京ミルクチーズ工場 ブランド概要

厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。

この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。

国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。

これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、 多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。

東京ミルクチーズ工場誕生15周年

昨年、「ミルクとチーズを、もっと自由に。」 をテーマに、ブランドをリニューアルした東京ミルクチーズ工場。

皆さまの応援のおかげで、本年をもちましてブ ランド誕生15周年を迎えることができました。

皆さまの至福のひとときを彩る存在であり続け られますよう、ミルクとチーズの可能性を信じ、 枠にとらわれない発想で心躍るスイーツ体験を引き続きお届けして参ります。

■東京ミルクチーズ工場 商品のご紹介

<7/1発売：期間限定> クワトロチーズクッキー

カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネ、4種のチーズを使用した贅沢な『クワトロチーズクッキー』をご用意いたしました。

9枚入 1,566円（税込）

（チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用）

※チョコレートコーチングを使用

※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了。

※店舗により発売日が変更となる場合がございます。

<期間限定>バニラ＆マスカルポーネクッキー

タヒチバニラを使用した、エキゾチックで華やかな甘い香りのクッキーに、ほのかにミルク感のあるマスカルポーネチーズ※5のチョコ※1をサンドした、サクサク食感のクッキーです。

9枚入 1,458円（税込）

※1チョコレートコーチングを使用

※2チーズパウダー中マスカルポーネを100％使用

※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了。

<冷凍商品> ミルクチーズケーキ

フランス製と北海道製の2種のチーズと北海道製生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズの美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。

紙缶箱：2,160円（税込） 、発泡箱：2,376円（税込）

※箱によりお持ち歩き時間が異なります

※店舗により取扱商品が異なります

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■東京ミルクチーズ工場 店舗情報

アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店

ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店

羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店

羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店

ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店、グランスタ東京店

◆公式サイト

ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese

Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/

X ：https://x.com/tokyomilkcheese

Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese

■会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ