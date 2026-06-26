【世界遺産サグラダ・ファミリア主塔完成記念】天才建築家「アントニ・ガウディ」の伝記まんがを一部無料公開

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『角川まんが学習シリーズ まんが人物伝 アントニ・ガウディ 世界遺産を生んだ建築家』の一部ためし読みを公開しました。「なぜ、サグラダ・ファミリアを作ることになったのか」「なぜ、これほどまでにこの建設に情熱を注いだのか」を子どもから大人まで分かりやすい「まんが」でお届けします。

■ためし読み 概要

・駆け出しの建築家だったガウディが、サグラダ・ファミリアの建築を任されるまで

https://yomeruba.com/hiroba/learn/jinbutsuden/entry-233882.html

・生死のはざまをさまよったガウディが、サグラダ・ファミリアの完成を「天命」と信じるまで

https://yomeruba.com/hiroba/learn/jinbutsuden/entry-233883.html

2026年6月、144年におよぶ建設を経て、サグラダ・ファミリアの最高峰である主塔「イエスの塔」が完成しました。この歴史的なニュースを受け、日本国内でも世紀の建築物とその設計者であるアントニ・ガウディへの注目が高まっています。これを機会に、本書を通して、7つもの世界遺産を生み出した天才建築家の発想の源泉にぜひ触れてください。

※Amazon売れ筋ランキング（本「建築家・様式」部門）１位（2026/6/12調べ）

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■書誌情報

書名：角川まんが学習シリーズ まんが人物伝 アントニ・ガウディ 世界遺産を生んだ建築家

監修：鳥居徳敏

カバー・表紙：桑原太矩

まんが作画：かわもとまい

定価：1,298円（本体1,180円＋税）

発売日：2026年2月26日（木）

判型：四六判

ページ数：144ページ

ISBN：978-4-04-114639-2

発行：株式会社KADOKAWA

詳細ページ：

https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/jinbutsuden/322310000791.html

■監修者プロフィール

鳥居徳敏（とりい とくとし）

1973年から84年までスペインのマドリード工科大学建築学部などでスペイン建築史を専攻。

ガウディ国際研究所（サン・パシア大学／サグラダ・ファミリア）諮問委員。

著書に『アントニオ・ガウディ』（鹿島出版会）など。

■角川まんが学習シリーズ「まんが人物伝」シリーズとは

国内外の偉人たちの子ども時代を丁寧に描いた最新の伝記まんがです。

偉人たちが子ども時代をどのように過ごし、どのような過程を経て偉業をなし得たのかを丁寧に描くことで、子どもたちが共感しやすい内容となっています。巻頭・巻末には偉人たちをより深く知るための学習ページもつき、楽しみながら学べる構成です。2017年６月に刊行を開始し、『アントニ・ガウディ』を加え、29冊をラインナップしています。

■本シリーズのおすすめポイント

・読者の共感をよぶ、分かりやすい最新伝記まんが

・基本をおさえた、写真資料や年表

・楽しく理解を深める解説ページ

■関連サイト

・角川まんが学習シリーズ「まんが人物伝」サイト

https://yomeruba.com/mangagakushu/entry-25352.html

・角川まんが学習シリーズ公式サイト

https://yomeruba.com/mangagakushu/

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