【ルイ・ヴィトン】「シティ・ガイド リゾート」から「ボドルム」、「マルベーリャ」、「ポルトフィーノ」、そして「タオルミーナ」が新たに登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

1998年の発行以来、ルイ・ヴィトンは「シティ・ガイド」コレクションを通じて、旅慣れたトラベラーに寄り添うパートナーとして確固たる地位を築いてきました。実用性とインスピレーションを兼ね備えた各タイトルは、独自の視点で世界の美しい都市を巡る旅へと誘います。今年、ルイ・ヴィトンは、ボドルム、マルベーリャ、ポルトフィーノ、タオルミーナで訪れるべき珠玉のアドレスを新たなコンパクトサイズのイラスト入りフォーマットで提案します。

陽光降り注ぐそれぞれの目的地は、独立系ライターや多彩なゲストたちによるガイドを通して紹介されます。船乗りであり、シェフ、そして詩人でもあるファティ・バシュがボドルムを案内し、ギャラリストのイソリナ・アルブルがマルベーリャの街を巡ります。さらに建築家、デザイナー、ジャーナリストとしても活躍するクララ・ボナと、アーティストのアレッサンドロ・フローリオがそれぞれポルトフィーノとタオルミーナの魅力を語ります。また、アーティストのブレックスボレックス、ブリス・ポストマ・ウーゼル、アリーヌ・ザルコ、オドレ・スピリがそれぞれのスタイルによるイラストシリーズを通して、これら地中海沿岸の景勝地の絵画のような魅力を表現。独自の芸術的感性によって、これら4つの目的地における象徴的なランドマークと隠れた名所の両方を浮かび上がらせ、忘れがたい旅の体験をお届けします。

ボドルムマルベーリャポルトフィーノタオルミーナ

「ルイ・ヴィトン シティ・ガイド」は、まさにトレンドを映し出すガイドブック。観光客からビジネストラベラー、地元の人々まで、あらゆる旅のスタイルに応える、唯一無二のガイドです。

格式あるホテルから魅力溢れる小さなホテル、優れたガストロノミーの名店から街角のビストロ、人気のマルシェから上質な食料品店、アンティークショップからデザイナーズショップ、美術館からブティック、必見のモニュメントから知る人ぞ知る隠れた名所まで、厳選して紹介。iPhoneおよびiPadで利用可能なモバイルアプリでは、本ガイドならではの旅のインサイダーな視点をデジタルフォーマットでさらに充実させます。オンライン版では、カタログに掲載された都市をすべて網羅し、数千におよぶ掲載情報を定期的に更新。また、知る人ぞ知るスポット、街歩きの提案、文化イベント情報、著者たちの視点、写真ポートフォリオなど、ここでしか見られないエクスクルーシブなコンテンツも充実しています。

各「シティ・ガイド リゾート」は、ルイ・ヴィトン ストア、公式サイト louisvuitton.com、一部書店、コンセプトストアにて購入可能。フランス語版、英語版。

価格：1都市につき3,100円(税込み)

デジタル版「シティ・ガイド リゾート」は、App Storeで1都市につき 800円(税込み)でダウンロード可能。

ゲスト：ファティ・バシュ(ボドルム)、イソリナ・アルブル(マルベーリャ)、クララ・ボナ(ポルトフィーノ)、アレッサンドロ・フローリオ(タオルミーナ)。

アーティスト：ブレックスボレックス(ボドルム)、ブリス・ポストマ・ウーゼル(マルベーリャ)、アリーヌ・ザルコ(ポルトフィーノ)、オドレ・スピリ(タオルミーナ)。

フォーマット：107 mm × 163 mm、96ページ

本書の巻末にある拡張ポケットには、4つの目的地を象徴する4種のユニークなラゲージタグのセットが収められています。

PHOTO CREDIT : Louis Vuitton Malletier



詳細は、www.louisvuitton.com(https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage) をご覧ください。