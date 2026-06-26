ヒットを生み出す飲食プロデューサー藤川雅美（通称：チャーミー）が初の直営店「SWALLOW STUDIO」を大阪にオープン

株式会社SWALLOW STUDIO

大丸TUFFEテラスイート、南堀江ムーラン、北野美術館の館内飲食店etc.──。大阪を中心に、数々の"飲食の場"をプロデュースしてきた藤川雅美。

中でも、自身が監修したエルダーフラワーシロップは初月で3,000個という異例の発注数を記録するなど、「ちゃーみーが手がけると売れる」と言われるヒットメーカーとして飲食業界でキャリアを重ねてきました。

長年“プロデュースする側”だった彼女が、初めて自分で立ち上げた直営店--それが「SWALLOW STUDIO」です。大阪の中心地で、日本各地の名茶を体験できる「帰ってきたくなるお店」をコンセプトに、昼はカフェ、夜はバーとして快適な空間でお客様をお迎えします。

■営業時間

平日：11時～23時（ラストオーダー22時30分）

休日：11時～17時（ラストオーダー16時30分）

■Instagram

公式Instagram（swallow_studio.official(https://www.instagram.com/swallow_studio.official?igsh=MjQ3ajdjZWthZDkw)）

チャーミーInstagram（charmmy.organic(https://www.instagram.com/charmmy.organic?igsh=MW9lZjEyNjR5cmF5NQ==)）

直営店舗オープンの背景

「人の力になるのも好きだけど、いつか自分が帰ってこれる場所を、自分の手で作りたかった」--その想いから生まれたのが「SWALLOW STUDIO」。昼のひとときを楽しむ方から、夜にゆっくり過ごしたい方まで、「また帰ってきたくなる」温かい場所を目指します。

店舗の特徴・サービス内容

「SWALLOW STUDIO」では日本各地の“名茶”を体験できます。京都・宇治の老舗「売茶中村」さんの抹茶を使用した抹茶ラテを中心に、日本各地から厳選した名茶を使用したお茶メニュー、沖縄の黒糖をふんだんに使用した生削り黒糖ラテまで、産地や品種ごとに異なる香り・味わいを、カフェとバー両方のシーンで楽しめるメニューに仕立てました。

「ふらっと立ち寄ったはずが、気づけば長居していた」--そんな居心地を大切に、常連の方も初めての方も自然と馴染める空間づくりを目指します。

抹茶ラテ

京都・宇治の老舗「売茶中村」さんの抹茶を使用した、香り高く濃厚な本物の抹茶ラテ。

抹茶本来の旨みとほろ苦さを、まろやかなミルクと合わせてバランス良く仕上げました。

一杯ずつ丁寧に点てることで、口当たりなめらかで奥深い味わいに。

“飲んで整う”を感じられる、SWALLOW STUDIOこだわりの一杯です。

生削り黒糖ラテ

流行の黒糖ラテをご用意しました。

沖縄の生黒糖を提供直前に削ってご提供。抹茶ラテに次ぐ注文数の多いメニューです。

SNSで話題を呼び、お店を認知いただけるきっかけにもなったメニューです。

今後の展開

「SWALLOW STUDIO」は、藤川雅美が描くブランドの第一歩です。日本の茶文化を軸にしたオリジナル商品の物販・EC、将来的には海外への発信も構想。リアルな“場”を起点に、ちゃーみーブランドを国内外へ広げていきます。

代表コメント

株式会社SWALLOW STUDIO 代表取締役 藤川雅美（チャーミー）

これまでいろんなお店やメニューをプロデュースしてきて、やっぱり自分がずっといたいと思える場所を、自分の手で作りたいという気持ちが積み重なっていました。ふらっと来て、気づいたら長居してた。そんなお店にしたい。みなさんにとっての『帰ってきたくなる場所』になれたら嬉しいです。

みんな、ふらっと遊びに来てね。