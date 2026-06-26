創業21年、4,000件超の実績を持つオプティマ・ソリューションズ、本社を大手町へ移転～組織拡大とサイバーセキュリティ支援体制を強化～

オプティマ・ソリューションズ株式会社

企業の情報セキュリティ体制の構築・運用を支援するオプティマ・ソリューションズ株式会社（代表取締役：中 康二）は、業績拡大と組織体制の強化に伴い、本社オフィスを東京都千代田区大手町へ移転いたします。新オフィスでの業務開始日は、2026年7月6日（月）となります。

新大手町ビル https://office.mec.co.jp/search/detail/011505/

オプティマ・ソリューションズ 公式サイト :https://www.optima-solutions.co.jp/

本社移転の背景：業務拡大と、お客様の成長を支える体制のさらなる強化へ

当社は創業以来21年にわたり、4,000件を超える企業・団体の情報セキュリティ体制の構築・運用をご支援してまいりました。

私たちが大切にしているのは、ISMSやプライバシーマークなどの認証取得だけを目的としたコンサルティングではありません。お客様一人ひとりの知識や実践力を高め、自ら判断し、より良い情報セキュリティ体制を築ける組織へと成長していただくことを目指しています。

企業の情報セキュリティは、一度仕組みを整えれば終わりではありません。法令やガイドラインの改正、新たなサイバー攻撃、AIの活用など、企業を取り巻く環境は日々変化しています。だからこそ、組織としての成熟度が高まるほど、新たな課題やより高度な取り組みへのニーズも生まれます。

私たちは、お客様の成長に合わせて継続的に最新の知見や実践的なアドバイスを提供し、ともに情報セキュリティのレベルを高め続ける長期的なパートナーでありたいと考えています。

近年では、従来の認証取得支援に留まらず、ランサムウェア対策やサプライチェーンセキュリティ（SCS評価制度対応）を見据えた「サイバーセキュリティコンサルティング」、さらにはAIガバナンスへの対応など、より高度で実戦的なサービスへのご相談が急速に増えています。

こうした事業拡大とコンサルタントの増員に伴い、より質の高いサービスをご提供できる体制を整えるため、このたび本社オフィスを移転することといたしました。

新オフィスでは、多様な働き方を推進するとともに、お客様とのコミュニケーションをさらに深め、社員一同これまで以上に価値あるコンサルティングサービスの提供に努めてまいります。

新本社の概要

新住所：〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2-1 新大手町ビル3階

業務開始日：2026年7月6日（月）

電話番号：0120-935-927

FAX番号：03-6730-2676

※移転に伴うメールアドレスやホームページURLの変更はございません。

※2026年7月5日までは、現住所（東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町5階）での業務となります。

代表・プライバシーザムライからのコメント

プライバシーザムライ

「今回の移転は、より質の高いサービスを実現するための基盤づくりです。今まで以上に、多くのお客様に質の高い支援を提供し、日本企業の情報セキュリティ水準を高めるための新たなスタートと認識しています。日本のビジネスの中心地である大手町から、これからも『情報の新選組』として、お客様とともに学び、成長し、時代が求める最適なセキュリティ対策を提案してまいります。」

オプティマ・ソリューションズ株式会社

代表取締役 中康二（プライバシーザムライ）

「情報の新選組」オプティマ・ソリューションズ株式会社について

プライバシーザムライ 大阪講演の様子「情報の新選組」として日本企業の情報セキュリティを守る専門家集団

私たちは創業21年、コンサルティング実績4,000件以上を誇る、情報セキュリティの専門家集団です。 ISMS・プライバシーマークなどの認証取得・運用支援から、サイバーセキュリティ、AIガバナンスまで、企業の情報セキュリティを総合的に支援。「情報の新選組」として、社会と会社の安心を守り、日本企業の情報セキュリティの水準アップを目指しています。

所在地 ：

東京都千代田区大手町2丁目2-1 新大手町ビル3階

大阪市北区梅田1丁目11-4-923 大阪駅前第4ビル9階

名古屋市中区栄5丁目26-39 GS栄ビル3階

事業内容：個人情報保護／情報セキュリティに関するコンサルティング＆サービス

代表者 ： 代表取締役 中 康二

設立 ： 2005年3月

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.optima-solutions.co.jp/