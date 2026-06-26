農林水産省

〇 新たに設置した「新事業創出部会」で、海外のコールドチェーンに係る議論を開始。

〇 令和8年7月24日(金曜日)の第1回会合への参加者を募集。

農林水産省は、グローバル・フードバリューチェーン推進官民協議会（GFVC）の活動の一環として、「新事業創出部会」を新たに設置し、食品産業の海外展開に当たっての新たなビジネス機会の創出を目指します。特に本年度は、農林水産物・食品の輸出及び流通に不可欠な海外のコールドチェーン構築に係る対応策のとりまとめを予定しています。

本部会の第1回会合を令和8年7月24日（金曜日）に開催するにあたり、参加者を募集します。

1．設置の背景と目的

近年、日本の食品産業の海外展開が加速する中で、海外におけるコールドチェーンを含む物流事情の違いへの対応が大きな課題となっています。

「新事業創出部会」は、コールドチェーン構築に関する現状の事例や技術、支援施策などを共有するとともに、現地事業者の情報に基づく具体的なナレッジ（提言・事例集）をとりまとめ、GFVC会員全体へ広く共有することを目的としています。

2．第1回部会の概要

第1回部会では、部会の目的を参加者の皆様と共有するとともに、GFVC推進官民協議会事務局からの情報提供に基づき、海外のコールドチェーンに関する課題の動向や構造について理解を深めます。また、参加者間の活発なディスカッションを通じて、各事業者が直面する具体的な課題を抽出し、解決策の検討を行います。



【日時】令和8年7月24日(金曜日)10時00分から12時00分まで

【場所】農林水産省三番町共用会議所1階 第3会議室（東京都千代田区九段下2-1-5）

【開催方式】対面とオンラインのハイブリッド形式(オンライン配信はMicrosoft Teamsを使用)

※ウェブ会議URLについては、申込締切後、開催前日までにメールにてお送りします。

【今後の予定】

本年度は、第1回(7月)に加えて、第2回(10月)、第3回(1月)の開催を予定しています。継続的な議論を通じて、食品産業の海外展開におけるビジネス機会の創出に関する提言や事例集の策定を進めていきます。

3．プログラム

1. 冒頭挨拶

＜登壇＞

農林水産省輸出・国際局輸出促進審議官 三野敏克



2. 情報提供

(1) コールドチェーンの概況・課題の共有

＜登壇＞

株式会社野村総合研究所 アーバンイノベーションコンサルティング部コンサルタント 金藤圭汰



(2) 海外のコールドチェーン構築に資する支援策

＜登壇＞

農林水産省輸出・国際局国際情報分析官 大川幸樹



(3) フードテックをめぐる状況

＜登壇＞

大臣官房新事業・食品産業部新事業・国際グループ 古庄宏忠



(4) インドのコールドチェーンに関する概況と取組

＜登壇＞

EIJ株式会社代表取締役社長 柴田洋佐



3. 参加者間のディスカッション（自社の課題、解決策の模索）

4. 講評

＜登壇＞

グローバル・フードバリューチェーン推進官民協議会副代表 篠崎聡

4．ご参加を希望される皆様へ

次の申込フォームに必要事項を明記の上、お申込みください。

【申込フォームURL】

第1回新事業創出部会申込フォーム（外部リンク）(https://questant.jp/q/262C6XKJ)



【申込期間】

令和8年6月26日（金曜日）10時30分から7月22日（水曜日）17時00分まで



【参加にあたっての注意事項】

- 本会合は、食品産業の海外展開を既に行っている事業者（中堅～大手）、及び今後海外展開を検討している事業者を主な対象とします。- GFVC推進官民協議会会員以外の方も参加可能です。なお、対面参加については、申込人数が定員（25名程度）に達した場合、締切前に受付を終了することがあります。- 参加にあたっては、次の留意事項を遵守してください。遵守いただけない場合は、参加をお断りすることがあります。会議の撮影・録音をしないこと会議の進行を妨げる行為を行わないこと

【取材を希望される報道関係者の方】

5．添付資料

- 参加希望の方と同様に申込フォームから登録いただき、「Q3.部会への参加目的」に「取材を希望する」旨を記載してください。

GFVC人材育成・発掘部会について(PDF : 976KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/kaitaku/attach/pdf/260626-1.pdf)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52804/table/291_1_7932fc67625c96c78f73519ade466b8b.jpg?v=202606260152 ]