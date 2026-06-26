″博多応援隊　とり酒場″ 株式会社doubleの人気ブランドが渋谷のど真ん中に上陸！2026年6月26日にグランドオープン！

株式会社double福岡 天神・博多・中州で人気を誇り、関東4店舗の 博多応援隊 野菜巻き串 とり酒場

株式会社double(本社:大阪府大阪市、代表取締役:松井勝也)は全国に110店舗以上の飲食店を運営。福岡からスタートしたブランドは2025年3月に関東に上陸し、渋谷道玄坂、新橋、上野の3エリアにこれまで展開してきた。「自慢の博多とり皮串や野菜巻き串がコスパ良く楽しめる 」がコンセプトの"博多応援隊 とり酒場"を2026年6月26日(金)に渋谷センター街としてオープン！路面店はもちろん空中階でも平均坪月商25万円以上を叩き出す株式会社doubleの人気ブランドである。

＜値上げが続く外食産業に物申す！＞

国際的な原材料価格の上昇、円安による輸入コストの増加などで外食産業に大きな影響を与えている。値上げをせざるを得ない飲食店も多くいる中、時代の流れに逆らい、昔ながらの安心満足価格の大衆居酒屋を全国に展開。もちろん安いだけでなく、自社独自の利益算出ノウハウを駆使して、店舗展開を行なっております。

博多応援隊 とり酒場の看板商品である「野菜巻き串」

<進化した強みと新メニュー>

"強み"

まずは何といっても立地と店舗の規模だ。渋谷駅から徒歩1分に位置する新店舗は渋谷のセンター街のど真ん中に構えており、2フロアの多層階でありながら席数は120席以上設けている。調理シーンがこれとなく見えるカウンター席から完全個室席、ソファーテーブル席、大衆席など用途に応じて様々な利用シーンにも対応できる設計だ。1次宴会ももちろん良し！昼から飲むのも良し！駅から近いため終電前に最後の1杯で利用するのも良し！渋谷の呑べえ達の強い味方になること間違いなしだ。

”新メニュー”

そして名物のとり皮串も企業努力を行い、改良に改良を重ねてブラッシュアップし「ぐるぐる鶏皮串」としてリニューアルした。博多発祥の味とノウハウが詰まった株式会社doubleだからこそできる真骨頂である。

またオープン1か月前にとり酒場の新名物であるキラーコンテンツメニュー「釜めし」も誕生。

鮭いくら釜飯、鯛三つ葉釜飯、とり釜飯の3種を取り揃えており、5月から姉妹店舗にて導入した新メニューだが、注文率は驚異の70％超え。是非堪能してほしい。

リニューアルしたぐるぐる鶏皮串 1本 176円新メニューの 鮭いくら釜飯 1,078円＜おすすめメニュー＞肉手毬 1408円→858円レタスチーズ巻き 462円えのきおろしポン酢巻き 319円2hコースは3000円～◎<オープン特典情報！！！ 7月23日まで！！！>

【オープン特典★～7/23】

●フルーツサワー付☆●日～木限定◇2hスタンダード飲放題1880→777円

【オープン特典★～7/23】

●名物のぐるぐる鶏皮串がなんと！

半額！！！！！！！！！！！！！！！！！！

【オープン特典★～7/23】

大特価☆絶品！釜飯が全品”半額”！！！！！

しかも乾杯ドリンクも無料です！！

＜今後の展開＞今回、無事に渋谷エリアで2店舗目、関東4店舗目、ブランドとして全国8店舗目となる「博多応援隊 とり酒場 渋谷センター街店」をグランドオープンすることができました。今後もたくさんのお客様に愛され、様々なエリアでこのブランドが展開できるよう精進してまいります。また今後こちらのブランドにおいてもフランチャイズ展開をすることとなりました。お客様良し・お店良し・スタッフ良しの「三方良し」を一緒に実現できるFC加盟店様を積極的に募集して参ります。

＜会社情報・連絡先＞

【本社】株式会社double (かぶしきがいしゃだぶる)

設立日:2020年7月3日所在地

〒530-0017 大阪市北区角田町 8-47-20F

TEL 06ｰ7711ｰ1527



【支社】福岡

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-4-30-202号

TEL 092-710-7479

【支社】東京

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-15レイフラット新宿1101号

TEL 092-710-7479

【担当者】

経営企画室 米倉航太（よねくら こうた）

TEL 092-710-7479

【ホームページ】

https://double0703.com/