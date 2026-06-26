2026年夏季ダボス会議｜AI時代の電力需要拡大と太陽光発電の新たな可能性

ジンコソーラージャパン株式会社

2026年6月23日から25日にかけて、世界経済フォーラム（WEF）による第17回ニュー・チャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）が中国・大連で開催されました。今年のテーマは「大規模イノベーション（Entrepreneurship for a New Era）」です。

世界をリードする太陽光・蓄電ソリューション企業である JinkoSolar ジンコソーラーは本会議に招待され、エネルギー転換、気候変動対策、AI社会におけるインフラ構築などに関する複数の重要セッションに参加しました。

ジンコソーラーのグローバル副社長である**銭晶（Qian Jing）氏は、AI産業の急速な発展により、世界の電力需要、特にグリーン電力への需要が今後大きく拡大すると指摘しました。

銭氏は、AIおよびデータセンターの競争力を左右する要素は、もはや計算能力やモデル性能だけではないと述べています。

今後、AI企業の競争力を決定づけるのは、算力だけでなく、いかに低コストかつ安定的に電力を確保できるか、そしてどれだけ高い比率で再生可能エネルギーを活用できるかです。

このような背景のもと、太陽光発電はAIインフラを支えるエネルギー源として、以下の3つの大きな優位性を持っています。

発電コストの低さ 導入スピードの速さ 分散配置の柔軟性

さらに、蓄電システム、VPP（仮想発電所）、スマートグリッド、需要側レスポンス技術の進展により、太陽光と蓄電を組み合わせたシステムは、データセンターに対して安定的かつ低コストなグリーン電力供給を実現できるようになっています。

ジンコソーラーは、単なる高効率モジュールメーカーにとどまらず、AIデータセンター（AIDC）を含む次世代エネルギー需要に対応する統合型エネルギーソリューションプロバイダーとして、太陽光・蓄電・AIの融合を加速させています。

今後もジンコソーラーは、技術革新とスケールメリットを活かし、次世代エネルギーインフラの構築を支えてまいります。