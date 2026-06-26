米づくりからワインづくりへ。常陸小田米を手掛ける筑波農場が、ワイン特区を活用した自然派ワイナリー「紫峰堂ワイナリー」を2026年10月オープン

株式会社筑波農場株式会社筑波農場は、醸造用ぶどうの栽培からワインの醸造・販売までを一貫して行う「紫峰堂ワイナリー」を2026年10月にオープンいたします。紫峰堂ワイナリー 外観茨城県産コシヒカリ「常陸小田米」

当社は筑波山麓において、地域ブランド米「常陸小田米」の生産を中心に農業を営み、生産した農産物を加工・販売まで手掛ける6次産業化に積極的に取り組んでまいりました。

これまでに、自社栽培米の米粉を活用したバウムクーヘンブランド「LA VORO」を展開し、農業の新たな価値創造に挑戦してきました。

そして今回、これまで十分に活用されていなかった畑を有効活用し、醸造用ぶどうの栽培から醸造、販売までを行うワイナリー事業へ参入いたします。

農業を「つくる産業」から「価値を創造する産業」へ。

紫峰堂ワイナリーは、筑波農場が描く農業の未来を体現する新たな挑戦です。

グルテンフリーバウムクーヘン専門店「LA VORO」LA VORO つくば 外観LA VORO 飯田橋 外観農業の可能性を広げる6次産業化モデル

日本の農業は、生産者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加など、多くの課題を抱えています。

筑波農場では、農業が持続的に発展していくためには、生産だけではなく、加工・販売・観光までを含めた価値創造が必要であると考えています。

私たちは、農産物の生産を起点として新たな商品やブランドを生み出し、その価値を消費者へ直接届ける6次産業化を強みとしてきました。

紫峰堂ワイナリーでは、ぶどう栽培からワイン醸造、販売までを一貫して行うことで、農業の新たな収益モデルを構築するとともに、地域の魅力発信にも取り組んでまいります。

ワイン特区制度を活用し、筑波山麓ならではのワインづくりへ

紫峰堂ワイナリーは、つくば市におけるワイン特区制度を活用して開設されます。

ワイン特区制度は、自ら栽培したぶどうを原料とする場合、通常よりも少ない製造規模でワイン醸造免許の取得を可能とする制度です。

この制度を活用することで、自社栽培による醸造用ぶどうを使用し、小規模だからこそ実現できる高品質なワインづくりに取り組みます。

筑波山麓特有の気候や土壌、風土を活かし、この土地ならではの個性を持つワインを生み出すことで、新たな地域ブランドの創出を目指します。

また、ワインづくりを通じて農業と観光、食文化を結び付け、交流人口の拡大や地域経済の活性化にも貢献してまいります。

紫峰堂ワイナリー 店舗外観紫峰堂ワイナリー 店舗内観イタリアで学んだ自然派ワインの哲学

紫峰堂ワイナリーの醸造は、イタリアで活躍する自然派ワイン醸造家・美濃和駿氏のもとで研修を積み、醸造技術や自然派ワインの哲学を学んだスタッフが担当します。

美濃和氏は、イタリアの名門ワイナリー「La Stoppa」で経験を積み、その後自身のワイナリーを設立。現在もイタリアにおいて自然との共生を大切にしたワインづくりを実践しています。

紫峰堂ワイナリーでは、その思想を受け継ぎながら、人的介入を最小限に抑え、ぶどう本来の力を引き出す自然派ワインづくりに挑戦します。

その年の気候や土壌、微生物環境が生み出す個性を尊重し、筑波山麓のテロワールを表現したワインを目指します。

イタリアにて美濃和駿氏（中央）と小久保貴史氏（右）美濃和氏（左）と小久保氏（右）筑波山麓から世界へ

ワイナリー名である「紫峰堂」は、古くから「紫峰」と称される筑波山に由来しています。

日本百名山のひとつとして知られる筑波山は、古来より人々の暮らしや文化とともに歩んできました。

その豊かな自然環境の中で育まれる農産物の魅力を、ワインという新たな形で発信することが私たちの使命です。

将来的にはワイナリー見学やテイスティング、地域食材とのペアリングイベントなども開催し、筑波の食と農業、観光をつなぐ交流拠点として発展を目指します。

紫峰堂ワイナリー概要

【施設名】紫峰堂ワイナリー

【所在地】〒300-4223 茨城県つくば市北条3898

【開業予定】2026年10月

【事業内容】

・醸造用ぶどう栽培

・ワイン醸造

・ワイン販売

【特徴】

・ワイン特区制度を活用

・自社栽培ぶどうによる醸造

・自然派ワインの製造

・栽培から醸造、販売までの一貫体制

アクセス

【所在地】〒300-4223 茨城県つくば市北条3898

【お車でお越しの場合】

・常磐自動車道「土浦北IC」より約15分

・圏央道「つくば中央IC」より約20分

・筑波山神社より約5分

【公共交通機関をご利用の場合】

・つくばエクスプレス「つくば駅」より車で約20分

・JR常磐線「土浦駅」より車で約30分

会社概要

【会社名】株式会社筑波農場

【所在地】〒300-4223 茨城県つくば市小田2830

【事業内容】農産物生産事業、食品加工事業、ワイン醸造事業

【ブランド】

・常陸小田米

・LA VORO

・紫峰堂ワイナリー

【お問い合わせ先】

株式会社筑波農場

TEL：029-867-3433

FAX：029-867-3272

E-mail：info@odamai.com

URL：https://www.odamai.com/