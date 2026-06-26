【プレスリリース】入手困難！Amazon限定パッケージ登場！！【BPRO × CARPRIME】奇跡のコラボレーションが実現！

株式会社BTO

雨の日のドライブ、サイドミラーが見づらくてヒヤッとした経験はありませんか？

プロ仕様のカーケアブランド「BPRO（ビープロ）」と、圧倒的な支持を集める自動車YouTubeチャンネル「CARPRIME（カープライム）」がタッグを組み、驚異の撥水力を誇る大人気商品『BPRO サイドミラー超撥水コート』を限定デザインでお届けします。

今回のボトルは、元自動車雑誌編集者でイラストレーターとしても活躍する伊藤梓さんと、「車業界No.1認知女子」を目指しマルチに活躍中の相沢菜々子さんが共同デザインした、ポップで可愛い特別仕様のパッケージラベル。

愛車のお手入れがもっと楽しくなる、今しか手に入らないプレミアムな限定ボトルです！

【商品のポイント】

雨粒を寄せ付けない！超撥水テクノロジー

ミラー面にスプレーするだけで、走行中だけでなく停車中も雨粒が留まらない圧倒的にクリアな視界を確保。雨の日の安全性・安心感を劇的に高めます。

初心者でも安心のカンタン施工

洗浄したミラーの上部からシューッとスプレーして乾燥させるだけ！付属の取扱説明書に記載された丁寧なステップに沿えば、誰でもムラなく透明感のある美しい仕上がりに。

数量限定！Amazonでしか買えないスペシャルエディション

コレクターズアイテムとしても見逃せない「LIMITED EDITION」の限定パッケージ。在庫がなくなり次第終了となります。

▼ Amazon販売ページはこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5C1M233

■ コラボレーション・ブランド・出演者紹介

【CARPRIME（カープライム）とは】

クルマの新しい魅力を発見・探究するメディア。話題のクルマを取り上げ、クルマのある日常を楽しむ全ての人へ、知的好奇心を満たすチャンネルを目指し、様々な企画を展開しています。国産車・輸入車問わず徹底的な解説・レビューを配信中。

YouTube： https://www.youtube.com/@carprimeofficial

YouTube (English)： youtube.com/channel/@CARPRIMEENGLISHCHANNEL

WEBマガジン CarMe： car-me.jp

X (旧Twitter)： twitter.com/CARPRIMEJPN

Instagram： instagram.com/carprime.jpn_official

TikTok： tiktok.com/@carprimechannel

【伊藤梓（いとう あずさ）プロフィール】

山形県出身。グラフィックデザイナーを経て2014年に自動車雑誌の編集者へ転身。2018年に独立し、フリーのライター＆イラストレーターとして活動を開始。FM YOKOHAMA「THE MOTOR WEEKLY」のラジオパーソナリティを務めるなど、自動車の楽しさを広く伝えるため多方面で活躍中。

YouTube： https://www.youtube.com/channel/@伊藤梓の気ままな日常(https://www.youtube.com/channel/@%E4%BC%8A%E8%97%A4%E6%A2%93%E3%81%AE%E6%B0%97%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%AA%E6%97%A5%E5%B8%B8)

Instagram： https://www.instagram.com/azusa_ito_17

X (旧Twitter)： x.com/AzusaIto2

【相沢菜々子（あいざわ ななこ）プロフィール】

福岡県出身。女優・タレント。MT免許所持。土屋圭市氏より命名されたニックネームは「ハチ子」。カメラ女子でもあり、愛機はNikon Zf & Nikon Zfc。TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』エマ・グリーン役として声優初挑戦。2nd写真集「TOW」（玄光社）好評発売中。「車業界No.1認知女子」を目指して日々奮闘中！

オフィシャルファンクラブ： lounge.dmm.com/detail/7766

X (旧Twitter)： twitter.com/nanako_aizawa

Instagram： instagram.com/nanako_aizawa

YouTube： https://www.youtube.com/c/nanakoaizawa

ブログ： ameblo.jp/nanako-aizawa

【BPRO（ビープロ）とは】

BPRO(R)（ビープロ）は、カーケミカルメーカーが企画、開発、製造、マニュアル、施工までを一貫して届けることにこだわったプロユース向けのブランドです。カーディーラー・整備専業工場・サービスステーションなどで長年鍛えられ、時代にフィットした性能・使いやすさ・コストパフォーマンスにおいて高い信頼と実績を重ねています。

公式サイト： https://bto-ao.co.jp/concept

Instagram： https://www.instagram.com/bpro_carcare/

Tik Tok:tictok.com/@bpro_carcare

YouTube： https://www.youtube.com/@BTO0729data

Amazon BPROストア： https://amzn.to/3JBYxzo

■ 会社概要

社名： 株式会社BTO

所在地： 大阪府大阪市淀川区

代表者： 代表取締役 藤原 正典

事業内容： カーケア製品の開発・販売