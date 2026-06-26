【イベントレポート】「初公開！その瞬間を、商談に変える。これが、AI商談。」ローンチウェビナーを開催。参加者のほぼ全員がほぼフル視聴、終始白熱した質疑応答に。

株式会社アスレバ

株式会社アスレバ（所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号新槇町ビル別館第一1階、代表取締役社長：松尾 遼）は、2026年6月24日（水）に「ゴリラセールスAI商談」のローンチウェビナーを開催しました。

「これが、AI商談。」――その言葉の意味を、リアルタイムで見せた60分

AI が"商談そのもの"を担う時代が来た。そんな一言から始まったウェビナーは、12:00の開始から13:00の終了まで、終始熱気に包まれた60分間となりました。

登録から当日参加まで、多くの方がリアルタイムで画面の前に集まってくださり、さらに、参加者のほぼ全員がほぼフル視聴。

「AI商談」という新しい概念への関心の高さが、そのまま数字に表れた結果となりました。

登壇者：

代表取締役社長 松尾 遼

最高技術責任者 奥田 圭一郎

サービスの全体像から技術的な裏側まで、開発の当事者が直接語りました。

ウェビナーアーカイブのご案内

当日ご参加いただけなかった方も、録画でセッションの全容をご覧いただけます。

【6月25日～30日限定無料公開中】

アーカイブ視聴はこちら ： https://asulever04.peatix.com/



視聴者スペシャル特典

【オファー1】先行アカウント枠の限定解放 限定3社

【オファー2】初期構築を完全無料代行 限定10社

【オファー3】個別相談会へ優先ご招待

※動画概要欄にアンケートフォームあり

当日、質問が止まらなかった

Q&Aセッションでは、想定を超えるペースで質問が飛び交いました。

参加者からの声を一部ご紹介します。

●『5万って本当ですか。オプション込みで10万以内なら即導入です。』

●『SaaSツールを開発・販売しているのですが、デモ画面を仕込むことはできますか？』

●『温度感が高いお客様に対し、途中で申込URLなどを自動送付することはできますか？』

●『他社比較の質問などにも対応可能？また、想定外の質問が来た場合の逃げ方は？』

●『ゴリラいいですね。アバターは変更できますか？うちのブランドキャラクターは〇〇です』

価格への即反応、導入前提の具体的な質問、そしてゴリラへの愛着まで。

"関心が高い"を超えた、本気でAI商談を検討している参加者の熱量と興味がチャットから伝わってきました。

セッションで語られたこと

「自動化」ではなく「成約率を上げる」ためのAI

冒頭、代表から強調されたのは「ゴリラセールスAI商談は効率化ツールではない」という点。

24時間365日、商機を1秒も逃さず即応しながら、トップ営業の勝ちパターンをそのまま再現することで、成約率そのものを底上げする--それがAI商談のコンセプトです。

自社検証では成約率が7%→18%に改善した実績も、当日初公開されました。

「主導権を渡さない」設計思想

既存のチャットボットとの最大の違いは、商談の主導権をAIが握り続けること。

開始直後に選択肢を提示して顧客を迷わせるのではなく、挨拶動画で視線を引きつけ、シナリオに沿って商談を設計・進行します。

「御用聞きボットではなく、場をコントロールする相棒」という言葉が印象的でした。

商談ログの完全可視化

会話ログを項目別に記録し、顧客がどこに興味を持ち、どこで離脱したかを可視化。

BANT情報を事前に取得した状態でインサイドセールスにバトンタッチできるため、「次にどこを突けば売れるか」がわかった状態で人間が動けます。属人的だった営業の暗黙知が、組織のデータ資産に変わる瞬間です。

AIキャラクター「剛田マイケル」の誕生

シナリオ駆動の制御を保ちながら、人間らしい所作を滑り込ませる設計も披露。アスレバの自社AIキャラクター「剛田マイケル」は、課題確認の場面でも「当日までに私が一番勉強しておくべきテーマはどれですか？」と寄り添うニュアンスで語りかけます。今後は顧客企業独自のキャラクターIP化も予定しており、「うちのキャラクターは〇〇です」というチャットの声に会場が沸く場面も。

ゴリラセールスAI商談とは

ゴリラセールスAI商談は、AIがお客様との商談を自律的に進める「AI商談」サービスです。

月額5万円・縛りなしで始められ、導入後は営業コンサルタントが伴走しながら勝ちパターンをシナリオに落とし込みます。

貴社の営業に、AIというルートを一本足しませんか？

ウェビナーアーカイブのご案内

【6月25日～30日限定無料公開中】

アーカイブ視聴はこちら ： https://asulever04.peatix.com/

3つの視聴者スペシャル特典あり

【会社概要】

会社名：株式会社アスレバ

所在地：〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目2番14号新槇町ビル別館第一1階

設立：2017年7月

代表者：代表取締役社長 松尾 遼

事業内容：営業代行事業、営業コンサルティング、システム受託開発、AIコンサルティング

URL：https://asulever.com/

サービスサイト：https://asulever.com/gorillasales/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アスレバ ゴリラセールスAI商談 広報担当

Email：aisales@asulever.com

サービスサイト：https://asulever.com/gorillasales/