6月は新シリーズが1作品！　劇場上映が控えているあのアニメ化作品や、大人気シリーズの最新刊も！　MF文庫J 6月新刊は6月25日（木）発売！！

株式会社KADOKAWA

2026年6月のMF文庫J新刊発売日がやってまいりました！

今月は新作1本、『毎度、最強ヤマネコ一家です 団員各位、またＳ級傭兵団をやるので戻ってきなさい』をご紹介します！

それでは、『毎度、最強ヤマネコ一家です 団員各位、またＳ級傭兵団をやるので戻ってきなさい』のご紹介です！

かつて大陸中にその名をとどろかせた最強S級傭兵団、ヤマネコ一家。

しかし、二年前の団長の死によって傭兵団は解散。最強のメンバーも散り散りに……

そんな中、前団長の娘ルディアは最強の傭兵団復活を目指し、元団員のクラーチェと再出発！

でもルディアには、ただの少女ではない──世界を揺るがす秘密があって……！？

ルディアは無事、ヤマネコ一家を復活させることができるのか──！？

そして、ルディアの身に宿る危険な秘密とは──！？

個性豊かな最強たちが集まる、ハートフル傭兵団の行く末を見逃すな！！

その他にも、7月10日から2週間限定の劇場上映が待ち遠しいあの作品の節目の10巻目や、MF文庫Jを代表する異世界召喚ファンタジー・ラブコメ作品からそれぞれ新刊が発売するなど、注目作品が盛りだくさん！

MF文庫J、6月新刊は6月25日（木）発売です！

♦MF文庫J 作品一覧はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?labelsiteid=1005



♦6月新刊ラインナップはこちら

【新シリーズ！】

- 毎度、最強ヤマネコ一家です 団員各位、またＳ級傭兵団をやるので戻ってきなさい

著者： 伊達康 イラスト：みきさい

〈帰ってきた元伝説たちを、二代目の少女がまとめあげる！？〉

かつて大陸中に名をとどろかせた最強の傭兵団、ヤマネコ一家。その再興を掲げる前団長の娘ルディアの元に戻ってきた元最強の団員のひとり、“七爪”のクラーチェだが…すっかり丸くなった彼は“最強”とはほど遠かった。それでもかつての一家の仲間を呼び戻すべく、些細な仕事にも全力を尽くすルディア。果たしてふたたび一家をまとめあげ、大陸にその名をとどろかすことができるのか…

定価 858円（本体 780円＋税）

書誌ページはこちら https://www.kadokawa.co.jp/product/322601001365/

- のだ３

著者：真野真央 イラスト：Oda Kogane 原作・監修：大漠波新

〈大人気楽曲の小説化第3弾！〉

仮装演奏会が終わり、アリナと固い友情を築いたキナコ。

歌い手活動にも再び力を入れたいと思っていた中、下級生の女の子・花菱あずきに声をかけられる。

「っ……【Kinaco】様ですよねぇっ！？」

突如の正体バレ！ なんとライブに来ていたらしく、仮面を外したキナコの顔を覚えていたのだ。キナコは「この情報で脅迫されるんだ！」と勝手に嘆くが、あずきのお願いは「歌い手の師匠になってください！」と意外なもので──？

アリナに相談すると良い機会だから後輩を持って社会勉強でもしろと煽られた末、キナコは先輩として後輩を導く努力を開始する！……本当に！？

大人気楽曲から生まれた青春ストーリー第３弾！

定価 858円（本体 780円＋税）

書誌ページはこちら https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000798/

- シャーロック＋アカデミー Logic.5 不在探偵は不在です

著者：紙城境介 イラスト：しらび

〈夏だ！祭りだ！冤罪だ！〉

ついにやってきた夏休み！ 「犯罪RPG事件」でプラチナランクに昇格した不実崎は、クラブ所属の資格を獲得。クラブで過ごす輝かしい夏が──と思いきや、政治、暗闘、陰謀の嵐！？ 来る生徒会長選挙に向け、学園は大荒れしていた。そんな中でも、いつも平和な雰囲気でいてくれるのは「普通探偵」祭舘こよみ。そんな様子に救われながら、彼女のついたちょっとした嘘に付き合っていた不実崎。だがその最中、こよみは冤罪の疑いをかけられ──かつて友に救われた不実崎は、友を救うことができるのか。コミカライズも好評連載中の探偵学園推理バトル・第５弾！

定価 946円（本体860円＋税）

書誌ページはこちら https://www.kadokawa.co.jp/product/322601001379/

- 死亡遊戯で飯を食う。10

著者：鵜飼有志 イラスト：ねこめたる

〈〈キャンドルウッズ〉を超える大規模ゲーム、開幕。〉

九十三回目のゲーム〈ジャンボリーシップ〉。

クルーズ船を舞台とするそれは、あの〈キャンドルウッズ〉をも上回る、運営史上最大の参加人数を記録するものであり、現役プレイヤーのほとんど全員に招待が送られた。

慣れない肉体にもどかしさを感じつつもゲームを進める私・幽鬼の前に立ちはだかるのは、宿敵たる〈密会〉の面々、そして、およそ最も想像したくない組み合わせ、藍里と真熊の二人組であった。

まんまとやられて300人以上の〈敵〉に囲まれ孤立無援となる私だったが、しかしその一方で、心のほうはひどく冷え切っていた……。

潮風にセーラーをたなびかせながら、私たちは、死亡遊戯で飯を食う。

定価 858円（本体 780円＋税）

書誌ページはこちら https://www.kadokawa.co.jp/product/322601001375/

- 男子禁制ゲーム世界で俺がやるべき唯一のこと10 百合の間に挟まる男として転生してしまいました

著者：端桜了 イラスト：hai

〈大ヒット既刊続々重版！新感覚の百合ゲーバトル＆ラブコメ第10弾！〉

一〇七年に及ぶ七椿との戦いに勝利したものの、ヒロインたちを百合に導く計画が大失敗に終わったヒイロ。残りの夏休み期間で「百合キラー」の汚名を返上すべく、連絡を絶ち、学園で行われる魔法合宿にソロで参加することに。

お嬢様学校に相応しい豪華なドームテントや高級ビュッフェを楽しみつつ、じっくり百合を鑑賞できるであろうお泊まりイベントに、ヒイロは胸を躍らせる。ところが、ヒイロの裡に巣食う愉悦魔人（アルスハリヤ）の策略により、関わりのある女性陣が次々と合流してきて――！？

運営を仕切る蒼の寮長フーリィからの無茶振りも加わり、思わぬ形で始まった魔法合宿は、招かれざるモノの乱入により怒涛の展開を見せていく！

定価 990円（本体 900円＋税）

書誌ページはこちら https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000806/

- 義妹生活17

著者：三河ごーすと イラスト：Hiten

〈新たな出会いで兄妹は、 決定的な転機を迎える。〉

亜季子の口から告げられた“新しい命”の話は、祝福と同じ重さで沙季の胸に不安を落とす。

「自分たちの生活を変えないでほしい」という亜季子の願いを受けて、悠太と沙季は各々の大学生活や仕事、恋人関係に没頭しようと試みる。

二人の日々は順調で、仕事では信用を獲得し、より大きなチャンスを掴もうとしていたが、沙季は不安から目をそむけるために無理にポジティブになろうとしているような、チグハグさをまとっていた。

そして訪れる誕生日デート。

沙季は予想外の行動に出る――。

妊娠、強みと弱点、クリスマス、お泊まり、秘密のタイムリミット。

“家族”の重みを抱いたまま、それでも前へ進む恋愛生活小説 第17弾。

定価 880円（本体 800円＋税）

書誌ページはこちら https://www.kadokawa.co.jp/product/322601001377/

- 緋弾のアリアXLV 玻璃の階塔

著者：赤松中学 イラスト：こぶいち

〈シリーズ累計900万部突破の超人気シリーズ！〉

武装探偵、通称『武偵』。

それは凶悪化する犯罪に対抗するため武装を許可された探偵である。

トップレベルのＳランク武偵・アリアの相棒に選ばれてしまった（普段は）ただの一般人・遠山キンジ。

キンジが東大受験に苦戦する中、藍幇の院美詩がコンタクトしてきた。レクテイアでちなを治療した女神・ウェゼルフーが、回復したちなを返しにこっちの世界へ来るというのだ。

ただし、ウェゼルフーが降臨を予告した場所は台湾。しかも養父のキンジにでなければちなを返してくれないらしい。

入試日程の間隙を縫って訪台したキンジは、三国志の英雄の血と槍術を継ぐ少女・趙雲に邪魔をされ――"人間を超えた人間"同士が激突する!!

定価 902円（本体 820円＋税）

書誌ページはこちら https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000796/

- Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活４５

著者：長月達平 イラスト：大塚真一郎

〈王国に追われるクルシュとスバル！ 大逃走の第十章！〉

『神龍教会』の『聖女』フィルオーレを新たな候補者に加え、本格的に加速する王選――その真意に迫ろうとしたナツキ・スバルが目にしたのは、王国の重鎮をその手にかけ、こちらに容赦のない剣気を向けるクルシュ・カルステンだった。謀反人として追われるクルシュを放っておけず、その背を追ったスバルもまた反逆に加担したとされる中、波乱の魔の手はエミリアと仲間たちを、そしてルグニカ王国そのものを邪悪な思惑で搦め捕っていく――。

「命の前で棒立ちになるな！ ここで人が死ぬなら、助けられない私たちのせいだ！」

大人気Ｗｅｂ小説、悲劇と理想の四十五幕。笑ってくれ。愚かでもやめられない、この最善を。

定価 902円（本体 820円＋税）

書誌ページはこちら https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000800/

【電子専売】

- 折れた剣の幸福論２ ～赤毛の錬金術士と弱気な元剣聖～

著者：扇友太 イラスト：四季童子

〈「ライトノベル」×「時代小説」！〉

歪んだ幕末の歴史を正しく時代改変するため、新撰組に介入する英国錬金術士モルガナと、そのモルガナによって蘇生された元剣聖の近藤三助。死に場所を失った斎藤一に対し、正面から刀を交えることで救った三助。そんな中、腕は立つが死を恐れる正体不明の浪人を原田左之助が隊で受け入れる。鏡新明智流の契木の遣い手と原田は、不思議な友情を結ぶようになるが――！

ライトノベル×時代小説！

価格 990円（本体 900円＋税）

書誌ページはこちら https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001625/