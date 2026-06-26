【ピークデザイン新製品】トラベルバッグに新しく4モデルが登場！定番のバックパックスタイルからクロスボディまで、あなたの旅に寄り添うスタイルを提案

銀一株式会社

「The Best Gear for People Who Move（動き続ける人のための、最高の道具）」を掲げるアメリカ・サンフランシスコ発の「Peak Design（ピークデザイン）」。

クリエイターやトラベラーの "毎日" と "旅" のリアルな課題に寄り添い、機能美と耐久性を両立したバッグやアクセサリーを世界中に届けてきました。

2026年7月3日（金）同ブランドより、世界中で愛用されているトラベルラインに、新しく「トラベル バックパック 20L」「トラベル バックパック 2-in-1 40L」「トラベル クロスボディ 3L」「トラベル ウィークエンダー 25L」が仲間入り。

日帰りの街歩きから、機内持ち込みでの長距離フライト、ワンバッグでの長期旅行まで。

"持っていく荷物のかたち" が変わっても、移動する人の感覚はいつも軽やかであってほしい……そんな思いを、ひとつひとつのディテールに込めました。

※「トラベル ウィークエンダー 25L」は、後日発売予定です。

新トラベルバッグ発売のご案内：銀一 :https://www.ginichi.co.jp/information/pressrelease/50833/

ピークデザインより新たなトラベルバッグの提案。日常から旅先まで、その一歩をもっと軽やかに。

・妥協のない素材と、長く使えるつくり

バッグの外装には、ピークデザイン独自のウェザープルーフ素材「VersaShell（バーサシェル）」--リサイクル素材100%で構成され、Bluesign認証を取得した330Dナイロンキャンバスを採用。PFASフリーの撥水加工で雨や汚れから中身を守ります。製造はフェアトレード認証工場での製造、カーボンニュートラルを実現し、すべての製品にピークデザイン独自のライフタイム保証（生涯保証）が付帯。「長く使うこと」そのものが、もっともサステナブルな選択であるという考え方をかたちにしました。

・旅にも、街にも溶け込むカラーリング

全モデルともに、ブラック / セージ / ストーンの3色展開。シーンや服装を選ばない落ち着いた色合いで、ビジネスから旅、日常まで違和感なく使えます。

・旅先でのトラブルを減らす賢い設計

「トラベル バックパック 20L」「トラベル バックパック 2-in-1 40L」「トラベル ウィークエンダー 25L」には、ジッパープル同士を掛け合わせて固定することで不正な開閉を防げる盗難抑止仕様のジッパーを採用。さらに、全モデルにAirTagを忍ばせられる隠しAirTagポケットを搭載。整理しやすい内部構造と必要なものに迷わず手が届く開口部、握り心地のいい持ち手など、ピークデザインらしい "考え抜かれた細部" が、移動のストレスを軽くします。

■ 製品ラインナップ

トラベル バックパック 20L

日常と旅を、軽やかに繋ぐ。あなたの毎日をアップデートする理想のバックパック。

左から、ストーン、セージ、ブラック

価格：39,600円（税込）

通勤・通学から1～2泊の出張、機内持ち込みまで1台でこなせる、コンパクトサイズのトラベルバックパックです。世界的にロングセラーとなっているトラベルバックパック 30L / 45L で磨き上げられた優れた収納力と高いデザイン性を、毎日背負える20Lサイズに凝縮しました。

別売りのカメラキューブやパッキングキューブを2.5ユニット（※）まで収納できます。

◆ 製品特徴

背面＋サイドからアクセスできる二方向の開口設計

メインコンパートメントは、背面のジッパーから大きく開けるアクセスに加えて、片側側面だけを開けることでバッグを下ろさずに必要なものを取り出せるサイドアクセスも可能。また、側面のウォーターボトルポケットは、バッグ内側にボトルを収める設計で外側に膨らみが出ず、ミニマルなシルエットを崩しません。

旅先での"持ち物の量" に合わせて拡張できる容量

本体側面の容量拡張用のジッパーを開くと、メインコンパートメントの容量が20Lから23Lにワンランクアップ。普段はすっきりとした見た目を保ち、急な出張や1泊旅行で荷物が増える日だけ容量を広げる柔軟な使い方ができます。拡張時は「カメラキューブ ミディアム」（別売）も収まり、撮影機材の持ち運びにも対応します。

ノートPC＆タブレットを衝撃から守るパッド入り収納部

背面側に配置されたパッド入りのノートPCとタブレット収納部が、フライト中や移動中の衝撃から精密機器をしっかりと守ります。16インチクラスのノートPCと11インチタブレットを安全に持ち運べ、書類やノートも収納可能なため、ビジネスシーンでも活躍します。

ローラーケースのハンドルに通せるラゲッジパススルー搭載

バッグ背面には、ローラーケースのハンドルに縦方向で通せるラゲッジパススルーを搭載。空港・駅構内・ホテルロビーなどで両手が荷物に塞がれるもどかしさから解放され、ローラーケースの上に乗せたままスマートに移動できます。座席下にも収まるサイズ感で、機内での取り回しにも便利です。

ピークデザイン エコシステムとの高い連携

別売りの「パッキングキューブ」や「テクポーチ」など、ピークデザインのトラベルアクセサリーと組み合わせて、自分だけのパッキング環境を整えられ、「カメラキューブ」も収納可能。1つのバッグを "旅行用" にも "カメラバッグ" にも自在に切り替えられます。さらに、ショルダーストラップには、カメラクリップ「キャプチャー」を取り付けられます。

（カメラキューブ Sミディアムサイズに対応。拡張時はミディアムサイズまで収納可能。）

3層構造のショルダーストラップで長時間でも快適

パッド入りショルダーストラップに、アクシャル（軸可動）アタッチメントを採用。肩への負担を分散しながら、体の動きに合わせてストラップ自体がしなやかに追従。長時間背負っても疲れにくい装着感を実現しました。

・スペック

カラー / 品番 / JANコード：

ブラック / BTR-20-BK-2 / 0850075812486

セージ / BTR-20-SG-2 / 0850075812493

ストーン / BTR-20-ST-2 / 0850075812509

外寸：H46 × W30 × D14.5-21.5cm

内寸：H45.5 × W29.5 × D14-21cm

ノートPC収納部：H35 × W28cm

タブレット収納部：H28.5 × W26.5cm

容量：20-23L（拡張時）

重量：1.15kg

同梱物：エクスターナルキャリーストラップ × 2、スターナムストラップ × 1

トラベル バックパック 2-in-1 40L

合体と分離で、旅の自由を拡張する。ワンバッグで叶える、究極のモジュラー型トラベルバッグ。

左から、ストーン、セージ、ブラック

価格：82,500円（税込）

34Lのベースパックと16Lのデイパックをジッパーで一体化できる、合体・分離自在のモジュラー型トラベルバックパックです。

「メインバッグとデイパック、2つ持ちたいけれど荷物は増やしたくない」--そんな旅好きの願いに、ピークデザインが出した答え。合体時は荷物をまとめて持ち運べる大型バックパックとして、目的地ではデイパックを外して身軽に行動。1つのバッグが、週末の小旅行から数日間の海外旅行までを支える、ワンバッグトラベルの最適解です。

ベースパックには、別売りのカメラキューブやパッキングキューブを3ユニット（※）まで収納できます。

◆ 製品特徴

ジッパー1本で完結する、合体・分離システム

背面のジッパーで2つのバッグが一体化。ホテルに到着したら数秒でデイパックを切り離し、街歩き・観光・カメラ散歩・ジムへ。戻ってきたら再びジップで合体させるだけで、次の移動先へ向かう準備が簡単に整います。国際線の機内持ち込み規定に対応するため、運用の自由度が一気に広がります。

3通りの "持ち方" で旅のスタイルが広がる

合体時：機内持ち込みサイズの大容量バックパック

デイパックのみ：軽快に動きたい日中のメインバッグ

別持ち：ベースパックとデイパックそれぞれが機内持ち込み規定をクリア。個別に持てば、一人旅でもカップル旅でも、運用の自由度が一気に広がります

ベースパック：旅の "土台" として機能を凝縮

ノートPCとタブレットの両方を収納できるパッド入り収納部を備え、どこでもすぐに作業を始めることができます。サイドポケットには同ブランドの「プロ トール トライポッド」（別売）などの三脚を固定でき、ロケ先での本格的な撮影にも対応できます。「カメラキューブ ラージ」（別売）がぴったり収まり、カメラボディと複数のレンズを安全に持ち運べる本格的なカメラバッグとしても使用できます。

デイパック：単体でも完成された "毎日使えるバックパック"

すっきりとした見た目ながら、16インチまでのノートPCを収納できるパッド入りスリーブを装備。メインコンパートメントには背面からアクセスでき、バッグ前面には小物ポケット、両サイドにはストレッチ素材のボトルポケットを備えています。

旅先でのカフェ作業や1日の観光など、身軽に動きたいシーンにちょうどいい容量設計です。さらに、ローラーケースのハンドルに通せるラゲッジパススルーも搭載。長距離移動時のサブバッグとしても、旅から戻ったあとの通勤バッグとしても、あらゆるシーンで活躍します。

長距離移動でも快適なハーネス＆ヒップベルト

パッド入りショルダーストラップと可動式の接続パーツで、肩への負担を分散しながら体の動きに追従。さらにヒップベルトを装着すれば、ベースパックの重量を腰に預けられるため、長距離の徒歩移動でも疲れにくく快適です。日常の街使いではすっきりとした見た目で使用し、長旅ではヒップベルトを装着して運搬性能を最大化するなど、シーンに合わせて機能を使い分けられます。

安心のセキュリティ機能

ベースパックのメインコンパートメント用ジッパープルは、バッグ各所に配されたループや、プル同士を掛け合わせて固定できる構造を採用。簡単には開けられない状態をつくり、移動中や人混みでの盗難抑止に貢献します。さらにベースパックのショルダーストラップは着脱可能で、カフェや空港のベンチなどでバッグから離れる際に、ストラップを座席の脚や手すりに巻き付けてバッグを固定できます。防犯対策となり、空港やホテルでの安心感を高めます。

・スペック

カラー / 品番 / JANコード：

ブラック / BTRT-40-BK-2 / 0850075812561

セージ / BTRT-40-SG-2 / 0850075812578

ストーン / BTRT-40-ST-2 / 0850075812585

外寸（合体時）：H55.5 × W33 × D21cm

容量：40L（合体時）

重量：2.54kg（合体時）

同梱物：エクスターナルキャリーストラップ × 2、スターナムストラップ（ベースパック） × 1、スターナムストラップ（デイパック） × 1

＜ベースパック＞

外寸：H55.5 × W33 × D14cm

容量：30-34L

重量：1.68kg

ノートPC収納部：MacBook Pro 16インチ対応

タブレット収納部：iPad Pro 13インチ対応

＜デイパック＞

外寸：H50 × W33 × D7cm

容量：10-16L

重量：710g

ノートPC収納部：MacBook Pro 16インチ対応

※トラベルバッグ収納目安

ピークデザインのトラベルバッグはモジュールシステムを採用し、それぞれのバッグに収納できる容量をユニット数で表しています。

カメラキューブやパッキングツールの、組み合わせの参考にしてください。

国内ブランドサイト：https://www.peakdesign-japan.com/packing-tools

トラベル クロスボディ 3L

小さなボディに、機能のすべてを。旅の必需品を、どこまでも美しく整理する。

左から、ストーン、セージ、ブラック

価格：19,800円（税込）

財布・スマートフォン・パスポートといった旅と日常の必需品を、すぐ取り出せる場所にすっきりと整理できるコンパクトなクロスボディバッグです。数々のアワードを受賞した同ブランドの名作「テクポーチ」の発想を、ちょっとしたお出かけでも旅でも手軽に持ち出せるスタイルへ昇華させたモデルで、バッグの中で散らかりがちな小物を、驚くほどスマートに収納できます。

◆ 製品特徴

"折り紙"に着想を得た内部レイアウト

内部には、開いた瞬間に蛇腹のように立ち上がる"オリガミスタイル"の仕切りポケットを搭載。鍵、ケーブル、カード、ペン、SDカードなど形状の異なる小物を、それぞれの定位置に立てて収納できます。バッグの底を探る時間が減り、必要なものに一度で手が届きます。また、本体の内寸は小型タブレット・電子書籍リーダーが収まりやすいサイズ感。移動中の読書や軽作業も、これ1つで身軽にこなせます。

大きく開くクラムシェル開口で中身が一目瞭然

メインコンパートメントには、止水仕様のジッパーを使った大きく開くクラムシェル開口を採用し、中身全体が見渡しやすいため、物の出し入れに迷いません。背面には、磁石でサッと閉じられるマグネット式の隠しスマートフォンポケットを装備。大型スマートフォンにも対応し、改札やレジ前でも片手で取り出せるため便利です。

自在に長さを変えられるクロスボディストラップ

上質なアルミ製の金具を採用し、ピークデザインらしい質感の高い仕上がりに。ストラップは身長や体型、上着の厚みに合わせて広く調整可能で、肩掛けからサコッシュ風まで、シーンに合わせて自在に使い分けられます。可動式の接続パーツにより、体の動きにストラップが追従し、長時間の使用でも快適です。

・スペック

カラー / 品番 / JANコード：

ブラック / BTRC-3-BK-2 / 0850075812455

セージ / BTRC-3-SG-2 / 0850075812462

ストーン / BTRC-3-ST-2 / 0850075812479

外寸：H18 × W27 × D8.5cm

内寸：H17.5 × W26.5 × D8cm

容量：3L

重量：350g

ストラップ長：70-135cm

トラベル ウィークエンダー 25L ※後日発売予定

旅を軽やかに。荷造りから移動まで、すべてをスマートに完結させる新しいトラベルバッグ。

左から、ストーン、セージ、ブラック

価格：39,600円（税込）

1～2泊の小旅行や週末のショートトリップに最適な、自立構造・大開口の新型トラベルバッグです。「中身が崩れやすい」「自立しない」「開口が狭い」という従来のバッグの困りごとを解消すべく、しっかり自立する構造と小物を整理しやすい豊富な内側ポケット、ワイドに開くメイン開口部を備え、ピークデザインらしい洗練された見た目と高い機能性を両立させた1台です。

◆ 製品特徴

荷造りも取り出しもスムーズな、大開口クラムシェル設計

メインコンパートメントは大きく開くクラムシェル構造で、衣類や日用品をローラーケース感覚で並べて収納できます。荷物を詰めると形がしっかりと立ち上がり、ホテルのフロアやベンチでも自立した状態で使用可能。中身が一目で見渡せるため、荷物の出し入れもスマートに行えます。また、使わない時は本体をフラットに畳めるため、自宅やオフィスでの収納時に場所を取らないのもポイントです。

機内持ち込みに対応する取り回しのしやすいサイズ

国際線の機内持ち込み規定に対応したサイズで、ワンバッグでの1～2泊旅行から、ローラーケースとの組み合わせまで、さまざまな旅のスタイルに対応します。さらに底面の四隅には底鋲を配置。屋外や濡れた路面、コンクリートのフロアに直置きしても、本体生地が地面に直接触れにくいため、擦れや水濡れによるダメージを軽減します。

さまざまなシーンに対応する3通りの持ち方

取り外し可能なパッド入りショルダーストラップに加え、ハンドキャリー用の持ち手を装備し、シーンに合わせたスタイルへ持ち替えられます。さらにローラーケースのハンドルに通せるラゲッジパススルーを搭載し、空港・駅構内での移動も快適。ローラーケース使用時のセカンドバッグとしても理想的です。

ノートPC・タブレット・小物まで、ビジネスでも使える収納力

外側には16インチクラスのノートPCと13インチクラスのタブレットを安全に収められるスリーブ、さらに日常の小物を整理できるフロントポケットを搭載。1～2泊の出張バッグとしても活躍しま

・スペック

カラー / 品番 / JANコード：

ブラック / BTRW-25-BK-2 / 0850075812516

セージ / BTRW-25-SG-2 / 0850075812523

ストーン / BTRW-25-ST-2 / 0850075812530

外寸：H32 × W47 × D22.5cm

内寸：H31.5 × W46.5 × D22cm

ノートPC収納部：H29.5 × W41 × D4cm

タブレット収納部：H23 × W29cm

容量：25L

重量：1.25kg

ストラップ長：96-132cm

※ ピークデザイン製品はPeak Design Tokyo（銀座）、全国の有名カメラ店、特約販売店のほか、銀一オンラインショップでもお求めいただけます。

Peak Design（ピークデザイン）

2010年、アメリカのキックスターターで資金調達を成功させ、一躍その名を世界の写真業界に轟かせたピークデザイン。

そのプロダクトとして世に登場した「キャプチャー」は、創業者 Peter Dering（ピーター デアリング）がアウトドアでの撮影時の不満を解消するための画期的なものでした。多くの同じ悩みをもった世界中の人たちから資金提供を受け、製品化に成功し、現在キャプチャーはバージョンアップを重ねてアウトドアフォトグラファーをはじめとする世界中の人たちに愛されています。その後も高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグや、デザインと機能を追求した画期的な「トラベルトライポッド」などを世に送り出し、その開発力と細部へのこだわりで多くのファンを獲得しました。

高みを目指し革新を続けるピークデザインは、トラベルバッグシリーズやスマートフォン向けアイテムなどさまざまなフィールドに展開し、常にその世界を広げています。

ピークデザイン製品については、ピークデザインの国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://www.peakdesign-japan.com/

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/

※ 銀一株式会社は、ピークデザイン製品の日本総代理店です。

※ 本リリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 本リリースに掲載している画像はイメージです。実物と色味が異なる場合がございます。

※ 本リリースについてのご不明な点がございましたら、銀一株式会社までお問い合わせください。

※「AirTag（エアタグ）」は、Apple Inc.が所有する登録商標です。