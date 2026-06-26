進化するAIボットをブロックできていますか？見えない脅威への備え

株式会社ドーモ

株式会社ドーモ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：占部雅一）は、『日本中のWebサイトを速くし、快適にする』を理念に、Cloudflare（クラウドフレア）の公式認定パートナーとしてWebサイトの高速化・セキュリティ支援を行っています。

このたび、Webサイトを運営する企業担当者様向けの無料オンラインウェビナー『増加するボットの脅威！クラウドフレアで攻撃からサーバを守る』を、2026年7月10日（金曜日）に開催いたします。

■ イベント実施の背景・目的

「サイトが重くなる、原因不明のエラーが増える」「お問い合わせフォームにスパムが届く」「サーバーのリソースが逼迫しているのに、心当たりがない」--こうした経験をお持ちの企業担当者様は多いのではないでしょうか。

これらすべて、ボットによる攻撃が原因である可能性があります。

インターネット上のトラフィックの約半分はボット（自動プログラム）が占めています。ボットはサイトを訪問するたびにサーバーリソースを消費するため、悪意がなさそうに見えるアクセスでも、積み重なればインフラコストの増大やサービス品質の低下に直結します。

さらに近年、生成AIの普及により、高度なボット攻撃を誰でも手軽に仕掛けられる時代になりました。従来の対策では検知しきれないケースも増えています。

本ウェビナーでは、ボットの基礎知識からCloudflare（クラウドフレア）を活用した具体的な防御方法まで、わかりやすく解説します。

■ こんな方におすすめ

Webサイトへの不審なアクセスが気になっている方 ECサイトや予約システムを運営しており、不正利用が心配な方 ボット対策に興味はあるが、何から始めればよいかわからない方 Cloudflareに関心のある方

■ 当日お届けする内容

ボットとは何か？ なぜ今これほど問題になっているのか 生成AIで攻撃が激化する背景 ボットを「見分けて止める」しくみ Cloudflareがボットを防御できる理由

■ 開催概要



増加するボットの脅威！クラウドフレアで攻撃からサーバを守る

▼日時

2026年7月10日（金）13:00～13:30

▼参加費

無料（事前登録制）

▼開催形式

オンライン（Google Meet）

▼イベントの詳細・お申し込みはこちら

https://pro.form-mailer.jp/lp/32123751353081

▼主催

株式会社ドーモ

■ 株式会社ドーモについて

株式会社ドーモでは、2000年からモバイルを中心としたエンゲージメントソリューション事業、教育事業を展開しています。パフォーマンス計測・監視ツール「SpeedCurve（スピードカーブ）」、セキュリティ＆パフォーマンスCDN「Cloudflare（クラウドフレア）」などの各種サービスを展開しています。

株式会社ドーモ公式サイト：https://www.domore.co.jp/

【セキュリティ＆パフォーマンスCDN「Cloudflare（クラウドフレア）」について】

Cloudflare社は、米国で2010年に設立され、2026年現在、世界120カ国以上に330を超えるデータセンターを展開するグローバルなセキュリティ＆パフォーマンスCDNプロバイダーです。

現在、全世界のインターネットリクエストの約25％を処理しています。

株式会社ドーモはCloudflareの認定パートナーです。

URL：https://cloudflare.domore.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ドーモ クラウドソリューション事業部

お問い合わせ：cloudflare@domore.co.jp

※プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。サービス内容は予告なく変更される場合があります。