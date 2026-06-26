『不遇の令嬢は稀代の光魔法使いに見初められ花開く～咲き誇る純愛の花～ １』6月29日発売！描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェア＆店舗別特典情報を公開！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、2026年6月29日(月)に、コミックライドivy『不遇の令嬢は稀代の光魔法使いに見初められ花開く～咲き誇る純愛の花～ １』を発売いたします！

刊行を記念して、2026年6月29日(月)～、対象書籍より1冊購入ごとに描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアを開催いたします！

書籍情報

不遇の令嬢は稀代の光魔法使いに見初められ花開く～咲き誇る純愛の花～ １

漫画：紺子ゆきめ ／ 原作：瑪々子

ISBN：9784867169919

定価：792円（本体720円＋税10％）

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2135

あらすじ

魔法学校でも有名な落ちこぼれシルヴィアは、

幼い頃から仲の良い婚約者のランダルに支えられ、心無い言葉にも負けずに学生生活を送っていた。

しかし、信頼を寄せていた彼の浮気現場を目撃してしまい、一気に絶望の淵に立たされてしまう。

そんな時、満天の星の下、彼女の人生を変える出会いが訪れる--

※WEBコミック誌「コミックライドアイビーvol.34～vol.36、vol.38～vol.40」同単話版1話～6話までを収録しています。

1話試し読み :https://comicride.jp/episodes/d472f8821a4b0

特典情報

刊行を記念して、2026年6月29日(月)～、対象書籍より1冊購入ごとに描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアを開催します！

■フェア情報

◆特典：描き下ろし漫画カード（非売品・1種・はがきサイズ）

◆対象期間：2026年6月29日(月)～

※特典がなくなり次第終了

◆対象書店：対象書店リスト(https://microgrouplibrary.com/web/files/%E7%89%B9%E5%85%B8%E9%85%8D%E5%B8%83%E5%BA%97%E8%88%97%E4%B8%80%E8%A6%A7_CRivy%E3%80%8C%E4%B8%8D%E9%81%87%E3%81%AE%E4%BB%A4%E5%AC%A2%E3%81%AF%EF%BD%9E%201%E3%80%8D.pdf)

◆配布方法：『不遇の令嬢は稀代の光魔法使いに見初められ花開く～咲き誇る純愛の花～ １』を１冊お買い上げごとに１枚プレゼント。

※画像はイメージです。

※配布特典には各店舗ご用意数に限りがございます。先着順にて予告なく終了となりますのでご了承ください。

※配布開始日は流通状況や店舗の事情等により前後する場合がございますが、予めご了承ください。

※店舗ごとに配布方法や購入ルールなどが異なる場合がございますが、各店舗のご案内に従ってご利用いただけますようお願い申し上げます。

店舗特典情報

▼詳細はこちらから！

https://release.comicride.jp/comics/news/344

ゲーマーズ様

ブロマイド

メロンブックス様

イラストカード

こみらの！様

メッセージペーパー

NICリテールズ様

イラストカード

( ※NICリテールズのTSUTAYA店舗、その他一部店舗は除きます。 )

駿河屋様

ブロマイド

ブックエース様

メッセージペーパー

コミックシーモア様

１P漫画(電子)

電子書店様共通

１P漫画(電子)

※主要店舗でもらえる先着特典は数に限りがありますので、店頭でなくなり次第終了となります。

※配布状況、配布時期に関しては店舗により異なる場合がございます。

コミックライドアイビー（ivy）

あなたと物語をつなぐWEBコミック誌

『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！

2026年3月に創刊3周年を迎えたコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。

コミックライドivy（アイビー）：https://ivy.comicride.jp/

コミックライドivy（アイビー）編集部X：https://x.com/comicride_ivy

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