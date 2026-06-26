【本日発売】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のキャラクターたちがオープンフィギュアシリーズ【PalVerse Pale.】に登場！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、パレットから生まれたフィギュアシリーズ「PalVerse Pale. (パルバースパレ)」の新商品「PalVerse Pale. 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」を6月26日(金)に発売開始したことをお知らせいたします。

■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のキャラクターたちがデフォルメフィギュアになって登場！

パレットから生まれたフィギュアブランド「PalVerse Pale. (パルバースパレ)」に劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のレゼ、早川アキ、天使の悪魔が登場！

「PalVerse Pale. 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」は、6月26日(金)から全国のアニメグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップにて発売を開始します。

ぜひゲットしてくださいね！

■「PalVerse Pale. 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」 概要

【価格】各3,300円(税込)

【発売日】2026年 6月26日(金)発売

【素材】本体：PVC・ABS

【種類数】全3種

【仕様】オープンパッケージ

【本体サイズ】

レゼ：全高約110mm

早川アキ：全高約117mm

天使の悪魔：全高約111mm

商品ページ：https://palverse-figure.com/product/product-3068/

■ラインナップは全3種類！

＜レゼ＞

＜早川アキ＞

＜天使の悪魔＞

■作品紹介：「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」

世界が熱狂するチェンソーマン、初の映画化！

絶大な人気を誇るエピソード“レゼ篇”が、ついにスクリーンへ

原作はシリーズ累計発行部数3,000万部を突破し、現在「少年ジャンプ+」(集英社)で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。

著者は、2024年に大ヒットし、第48回日本アカデミー賞にて、「最優秀アニメーション作品賞」を受賞した劇場アニメ『ルックバック』も記憶に新しい、鬼才の漫画家・藤本タツキ。

2022年には、アニメスタジオ MAPPA(『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など)によるTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200か国以上の国と地域で配信されている。

そして今回、連載当時から熱狂的な人気を博したエピソード“レゼ篇”が映画化。

主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、スケールアップした疾走感溢れるバトルアクションと共に描かれる。

主題歌は、世界的ヒットとなったTVアニメのオープニングテーマ「KICK BACK」に続き、米津玄師が再び競演。本作のために書き下ろした「IRIS OUT」が、レゼ篇の世界に新たな鼓動を与えている。

恋も欲望も、人間も悪魔も全てを巻き込むド派手な血戦の幕が、ついに上がる！

■「PalVerse Pale.(パルバースパレ)」とは？

『手のひらサイズの新世界』 をコンセプトに展開するデフォルメフィギュアシリーズ「PalVerse」の派生ブランド。パレットから生まれるアメリカンアニメーションのようなキャラクターデザインが特徴のデフォルメフィギュアシリーズです。

・公式HP

https://palverse-figure.com/

・公式X

@bushi_hobby_jp(https://x.com/bushi_hobby_jp)

・公式Instagram

@bushiroad_hobby(https://www.instagram.com/bushiroad_hobby/)

■ブシロードクリエイティブは今年で10周年！

これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて、2026年10月10日(土)に10周年を記念したイベント【ブシロードクリエイティブ -High!! 10sion School-】を秋葉原で開催予定！

▼公式サイト

https://bushiroad-creative.com/

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社