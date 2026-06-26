【本日発売】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のキャラクターたちがオープンフィギュアシリーズ【PalVerse Pale.】に登場！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、パレットから生まれたフィギュアシリーズ「PalVerse Pale. (パルバースパレ)」の新商品「PalVerse Pale. 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」を6月26日(金)に発売開始したことをお知らせいたします。
■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のキャラクターたちがデフォルメフィギュアになって登場！
パレットから生まれたフィギュアブランド「PalVerse Pale. (パルバースパレ)」に劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のレゼ、早川アキ、天使の悪魔が登場！
「PalVerse Pale. 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」は、6月26日(金)から全国のアニメグッズ・ホビー取扱ショップや、量販店および主要オンラインショップにて発売を開始します。
ぜひゲットしてくださいね！
■「PalVerse Pale. 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」 概要
【価格】各3,300円(税込)
【発売日】2026年 6月26日(金)発売
【素材】本体：PVC・ABS
【種類数】全3種
【仕様】オープンパッケージ
【本体サイズ】
レゼ：全高約110mm
早川アキ：全高約117mm
天使の悪魔：全高約111mm
商品ページ：https://palverse-figure.com/product/product-3068/
■ラインナップは全3種類！
＜レゼ＞
＜早川アキ＞
＜天使の悪魔＞
■作品紹介：「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」
世界が熱狂するチェンソーマン、初の映画化！
絶大な人気を誇るエピソード“レゼ篇”が、ついにスクリーンへ
原作はシリーズ累計発行部数3,000万部を突破し、現在「少年ジャンプ+」(集英社)で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。
著者は、2024年に大ヒットし、第48回日本アカデミー賞にて、「最優秀アニメーション作品賞」を受賞した劇場アニメ『ルックバック』も記憶に新しい、鬼才の漫画家・藤本タツキ。
2022年には、アニメスタジオ MAPPA(『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など)によるTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200か国以上の国と地域で配信されている。
そして今回、連載当時から熱狂的な人気を博したエピソード“レゼ篇”が映画化。
主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、スケールアップした疾走感溢れるバトルアクションと共に描かれる。
主題歌は、世界的ヒットとなったTVアニメのオープニングテーマ「KICK BACK」に続き、米津玄師が再び競演。本作のために書き下ろした「IRIS OUT」が、レゼ篇の世界に新たな鼓動を与えている。
恋も欲望も、人間も悪魔も全てを巻き込むド派手な血戦の幕が、ついに上がる！
■「PalVerse Pale.(パルバースパレ)」とは？
『手のひらサイズの新世界』 をコンセプトに展開するデフォルメフィギュアシリーズ「PalVerse」の派生ブランド。パレットから生まれるアメリカンアニメーションのようなキャラクターデザインが特徴のデフォルメフィギュアシリーズです。
・公式HP
https://palverse-figure.com/
・公式X
@bushi_hobby_jp(https://x.com/bushi_hobby_jp)
・公式Instagram
@bushiroad_hobby(https://www.instagram.com/bushiroad_hobby/)
■ブシロードクリエイティブは今年で10周年！
これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて、2026年10月10日(土)に10周年を記念したイベント【ブシロードクリエイティブ -High!! 10sion School-】を秋葉原で開催予定！
▼公式サイト
https://bushiroad-creative.com/
※掲載の際には、下記の記載をお願いします。
(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社