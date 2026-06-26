医療・介護・障害福祉 約53万件が一括検索可能に｜「おうちde医療」が7月3日に大幅バージョンアップ予定

在宅医療com株式会社

在宅医療com株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：出塚豪記）は、医療・介護・在宅療養に関する情報検索サイト「おうちde医療」（https://zaita9iryou.com/）において、

2026年7月3日（金）に大幅なバージョンアップを予定しています。

今回のバージョンアップでは、新たに障害福祉サービス事業所209,452件を追加収載し、既存の医療・介護サービス情報とあわせて、約53万件の医療・介護・障害福祉サービスを一括して検索できるようになります。

また、データベースの内部構造の見直しにより、検索スピードの大幅な改善も実施します。これまで医療・介護約33万件を対象とした検索では、検索結果の表示までに約50秒を要していましたが、バージョンアップ後は、医療・介護・障害福祉を含む約53万件を対象とした検索においても、検索結果を約3秒で表示できるようになる予定です。

バージョンアップの背景

「おうちde医療」は、在宅医療や訪問看護、訪問介護、通所介護、居宅介護支援など、地域で暮らし続けるために必要な医療・介護サービスを検索できる情報サイトとして運営してきました。

一方で、地域での生活を支える支援は、医療・介護だけで完結するものではありません。障害のある方やそのご家族にとっては、居宅介護、生活介護、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、相談支援など、障害福祉サービスも日常生活を支える重要な社会資源です。

実際に、障害福祉サービス事業者の方々からも「障害福祉も掲載してほしい」「医療・介護とあわせて探せるようにしてほしい」といったご要望を多数いただいておりました。

医療・介護・障害福祉は、制度上は分かれていても、利用者やご家族の生活の中では一連のつながりを持つものです。

今回のバージョンアップでは、そうした現場の実情に即し、医療・介護・障害福祉を横断的に探せる検索環境の実現を目指します。

追加収載する障害福祉サービス

今回、新たに以下29種の障害福祉サービス、計209,452件を追加収載します。

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、宿泊型自立訓練、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労継続支援A型、就労継続支援B型、計画相談支援、地域相談支援（地域移行）、地域相談支援（地域定着）、就労移行支援、自立生活援助、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、障害児相談支援。

これにより、在宅医療、訪問看護、介護サービス、障害福祉サービスなど、地域生活を支える多様なサービスを同一サイト上で一括検索できるようになります。

検索スピードを約50秒から約3秒へ改善予定

検索画面（住所入力＋機関選択で53万機関から検索することができます）

今回のバージョンアップでは、掲載件数の拡充だけでなく、検索スピードの改善にも取り組みました。

現在の医療・介護約33万件を対象とした検索では、検索結果の表示までに約50秒を要するケースがありました。

今回、データベースの内部構造を見直すことで、医療・介護・障害福祉を含む約53万件を対象とした検索においても、検索結果を約3秒で表示できるように改善する予定です。

検索対象が約20万件増加する一方で、検索スピードを大幅に短縮することで、利用者が必要なサービスにより早くたどり着ける環境を整えます。

今後について

「おうちde医療」は、在宅医療・介護・障害福祉を必要とする方やそのご家族、支援に関わる医療・介護・福祉職の方々にとって、地域の社会資源を探しやすい情報基盤となることを目指しています。

今後も、掲載情報の拡充、検索機能の改善、地域別コンテンツの充実を通じて、

「どこに相談すればよいかわからない」「どのサービスを選べばよいかわからない」

という不安の解消に貢献してまいります。

サイト概要

サイト名：おうちde医療

URL：https://zaita9iryou.com/

運営会社：在宅医療com株式会社

代表者：代表取締役 出塚豪記

内容：在宅医療、訪問看護、介護サービス、障害福祉サービス等を検索できる情報サイト

バージョンアップ予定：2026年7月3日（金）