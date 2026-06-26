【緊急開催決定】東京タワーの麓から、決戦の北米へ。熱い声援求む。

株式会社Pasona art now

東京タワーの麓にある東京タワーメディアセンター内「スターライズタワー」（東京都港区）を運営する株式会社Pasona art now（本社：東京都港区、代表取締役：大日向由香里）は、日本代表のFIFA ワールドカップ 2026 決勝トーナメント進出に伴い、「FIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイング」を追加開催いたします。

グループステージで開催した日本代表3試合のパブリックビューイングは、全日程満席となり、多くのサポーターの皆さまにご来場いただきました。

そしてこの度、日本代表の決勝トーナメント進出決定を受け、急遽追加開催を決定。

東京タワー麓にあるスターライズタワーにて、再び会場一体となって日本代表へ熱い声援を送ります。

会場となるスターライズタワー最大の特徴は、国内最大級となる縦7.5m×横25mの超大型スクリーン。日本から遠く離れた開催地の熱狂を、そのまま東京へ届ける圧倒的な没入感は、まるでスタジアムにいるかのような観戦体験を生み出します。

限られた400席だからこそ生まれる一体感と熱気。

運命の決勝トーナメントを、多くのサポーターとともに見届けます。

国内最大級！縦7.5m×横25mの超大型スクリーンで観戦！！

スターライズタワーの象徴ともいえる縦7.5m×横25mの超大型スクリーン。

決勝トーナメントという一発勝負の緊張感を、大迫力の映像と歓声の中で体感いただけます。

イベント概要

■ イベントタイトル：FIFA ワールドカップ 2026 パブリックビューイング ラウンド32 ブラジル vs 日本

■ 主 催：株式会社Pasona art now

■ 協 力：東京タワー

■ 場 所：STAR RISE TOWR 5F （東京都港区芝公園4-4-7東京タワーメディアセンター内）

■ 料 金：エリア指定自由席：5,000円

■開催日時：2026年6月30日（火）

開場 1:00

キックオフ 2:00

■ チケット販売：

2026年6月30日（火）2：00 ～ ブラジル vs 日本(https://livepocket.jp/e/cnwcm)

会場情報

会場名：東京タワーメディアセンター内「スターライズタワー」

住 所：〒105-0011

東京都港区芝公園4-4-7 東京タワーメディアセンター内





【お問い合わせ先】

スターライズタワー パブリックビューイング事務局

運営：株式会社Pasona art now

電話：03-6721-5450 メールアドレス：info@starrise-tower.com