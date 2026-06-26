NAGHEDI（ナゲディ）POP UP STOREをトゥモローランド 東京大丸店で開催

株式会社 トゥモローランド「NAGHEDI（ナゲディ）POP UP STORE」

NAGHEDI（ナゲディ）の人気コレクションが期間限定で登場

2026年6月26日（金）から7月12日（日）までの期間、トゥモローランド 東京大丸店にて「NAGHEDI（ナゲディ）POP UP STORE」を開催いたします。

トゥモローランドでは通常取り扱いのない〈NAGHEDI（ナゲディ）〉より、ブランドのシグネチャーモデル「St. Barths Tote（セント・バーツ トート）」を中心に、豊富なバリエーションをご用意いたします。

軽量で機能性に優れ、デイリーからトラベルまで幅広いシーンで活躍するユニセックスなデザインが魅力です。

この機会にぜひ店頭でご覧ください。

St Barths Small Tote

33-03-62-03053 57,200 (tax in)33-03-62-03053 57,200 (tax in)

St Barths Medium Tote

33-03-62-03119 58.300 (tax in)

ABOUT｜NAGHEDI（ナゲディ）

NAGHEDI（ナゲディ）は、約20年にわたりアクセサリー業界で経験を積んだデザイナーSara Naghedi（サラ・ナゲディ）によって2016年に設立されたバッグブランドです。

ブランドを象徴するバッグは、一点一点職人の手によって丁寧に編み上げられています。ウェットスーツにも使用される耐久性に優れたネオプレン素材を独自の製法で編み込み、軽量で水や汚れに強く、お手入れしやすい実用性を実現。長く愛用できるサステナブルなバッグとして世界中で支持されています。

開催期間

2026年6月26日（金）～7月12日（日）

開催店舗

トゥモローランド 東京大丸店

東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店 4F

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。