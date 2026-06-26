インナービューティーフードブランド「ドクターズ ナチュラル レシピ」@cosme OSAKAにて初のポップアップストアを開催！「白玉GACHA（ガチャ）」やフォトブースなどを通して世界観を体感

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するインナービューティーフードブランド「ドクターズ ナチュラル レシピ」は、2026年7月1日（水）～7月7日（火）の期間、大阪の「@cosme OSAKA」にてポップアップストアを開催いたします。ドクターズ ナチュラル レシピのキー成分でもある“白玉乳酸菌(R)※1”を彷彿させる「白玉GACHA（ガチャ）」や試飲体験、フォトブースなど、多数の体験型コンテンツをご用意しております。コラボレーション商品を発売した、森香澄さんのビジュアルをブース各所に設置し、白玉肌をイメージした空間デザインとなっております。この機会にドクターズ ナチュラル レシピの世界観をご体感ください。

※1白玉乳酸菌(R)はセティ株式会社の登録商標です

【ポップアップストアのポイント】

■こだわりの世界観

白タイルと淡いピンクを基調としたブースデザインは、ビューティーラボのような清潔感と上品さを両立しており、ブランドのキー成分である白玉乳酸菌(R)※1を彷彿させる白の球体をブース各所に設置しています。中でも、空間のシンボルとして設置した「白玉GACHA（ガチャ）」は、白色のカプセルを詰め込み、白玉乳酸菌(R)※1の成分を体内に取り込むイメージを想起させるデザインとなっています。

【イベント開催概要】

・開催日程：2026年7月1日(水)～2026年7月7日(火)

・場所：@コスメ大阪（大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3 ルクアイーレ3F）

・アクセス：JR大阪駅「中央口」徒歩約1分

大阪メトロ梅田駅「北改札口」徒歩約2分

【ブース内コンテンツについて】

１.豪華景品があたる「白玉GACHA（ガチャ）」を実施

「白玉GACHA（ガチャ）」を実施。商品現品など、豪華景品が当たるチャンス！

＜参加方法＞

ドクターズ ナチュラル レシピ公式インスタグラム（https://www.instagram.com/dr.s_natural_recipe/）のフォローいただくと、ドクターズナチュラルレシピの豪華景品が当たります。

＜景品＞

・1等：ドクターズ ナチュラル レシピ 美容ヌードル

・2等：ドクターズ ナチュラル レシピ 美容ドリンク3本・

・3等：ドクターズ ナチュラル レシピ 美容プロテイン（きなこ味）個包装1袋

・参加賞：美容サラダ（青汁）個包装1包

２.本ポップアップストア限定！購入者特別プレゼント

＜参加方法＞

会場にて税込5,000円以上お買い上げで、「ドクターズナチュラルレシピ フローラアルティメットショット （ラ・フランス風味）」を１本プレゼントいたします。

＜商品特徴＞

スマート乳酸菌(R)、リポソームビタミンC、ナイアシンアミドを配合。濃密でうるおい弾ける美容ドリンクです。

３.美容プロテイン（きなこ味）試飲を実施

＜参加方法＞

ドクターズ ナチュラル レシピ公式LINEのお友達追加・登録いただくと、

美容プロテイン（きなこ味）の試飲ができます。

＜商品特徴＞

白玉乳酸菌(R)配合、100%ソイプロテイン、無添加※2設計という3つの特長を、実際の味と飲みやすさでご体感ください。

【ドクターズ ナチュラル レシピについて】

※2甘味料、香料、増粘材、酸化防止剤、グルテン、着色料不使用

「ドクターズ ナチュラル レシピ」は、食べて腸内環境を整えることで 「内側からカラダをキレイに」することを目指すインナービューティー フードブランドです。お客様には、アンファーの予防医学に基づいた正しい腸活を習慣化していただけるよう、 「不要なものを排出し、必要な 栄養素をしっかり摂り入れて整える」という健康と美のサイクルを提唱 し、美味しさや手軽さにこだわった商品を展開しています。

【アンファー株式会社について】

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。