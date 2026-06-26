MEO×AIO対策「クチコレ」、ホテル・旅館インバウンド向けサービスを強化。Googleマップ・口コミ・AI検索から公式予約につながる導線構築を支援

Sooon株式会社ホテル・旅館向け 集客支援サービスを強化

Webマーケティング支援を行うSooonは、MEO・AIO対策サービス「クチコレ」のサービスをホテル・旅館様向けに強化しました。Googleマップ・口コミ・AI検索を組み合わせた新しい機能追加により、宿泊施設の「見つかる」から「比較され、選ばれる」までの導線構築をサポートします。

発表の背景

ホテル・旅館業界は、訪日外国人客の増加による需要回復が続く一方、宿泊施設を選ぶまでのプロセスが大きく変わっています。予約サイト（OTA）だけでなく、Googleマップ・口コミ・AI検索（ChatGPT、Geminiなど）を使って複数の情報源から比較検討するユーザーが増加。一方で、多くの宿泊施設ではGoogleビジネスプロフィール上の情報整備が十分ではなく、見つかっても予約前の不安を解消しきれていないという課題があります。

こうした背景から、クチコレはホテル・旅館・宿泊施設向けに、検索時代とAI時代の両立を目指した総合的な集客支援を強化しています。

サービス強化の内容

Sooonが拡充する主なサービス機能は以下の通りです。

複数店舗の一括管理機能

複数の店舗・施設を運営する事業者向けに、各施設のGoogleビジネスプロフィール、口コミ、投稿、インサイトをまとめて管理できる機能を追加。店舗ごとの戦略立案と実行が効率化します。

ローカルガイドの口コミ獲得状況

Googleマップに口コミや写真、施設情報などを投稿する「ローカルガイド」からの評価状況を可視化するダッシュボード機能を提供。宿泊施設ごとに、投稿経験の多いユーザーからどのように見られているかを把握できます。

AIOスコアの可視化

ChatGPT・GeminiなどのAI生成検索における参照されやすさを独自のAIOスコアで可視化します。マップ情報がAIに正しく読み取られる状態かを分析し、宿泊施設がAI検索上で「見つかり、比較され、選ばれる」ための情報整備を支援します。

多言語対応による海外客対応の簡素化

外国人宿泊者からの英語・韓国語・中国語（繁體中文・简体中文）、タイ語、インドネシア語など合計26言語の口コミに対し、自動翻訳と返信テンプレートで迅速に対応。多言語でのGoogleビジネスプロフィール情報発信も支援し、インバウンド層へのアプローチを強化します。

こんな方におすすめ

今後の展開

サービス強化の内容- 複数のホテル・旅館・民泊施設を運営している経営者。複数施設の口コミ・検索対策を一元管理したい事業者に最適です。- 海外からの宿泊予約を増やしたいホテル・旅館。外国人客が使うGoogleマップやAI検索での露出を強化したいと考えている施設。- Googleマップの検索順位や口コミ評価を改善したい小～中規模の宿泊施設。マーケティング担当が限られた環境での運用を効率化したい施設。- OTAへの依存度を下げ、自社予約サイトへの直接流入を増やしたい事業者。

クチコレでは、MEO・AIO対策サービスとして、ホテルや旅館のGoogleマップ活用を継続的に支援してまいります。今後も、登録情報の整備、口コミ分析、写真・投稿内容の改善、口コミ返信体制の構築などを通じて、ユーザーに選ばれやすい状態づくりをサポートしていきます。

Sooon株式会社について

Sooon株式会社は、広告運用、LP制作、SNS運用、LINE構築、MEO支援などを通じて、企業のマーケティング活動を総合的に支援するWebマーケティング会社です。

Web上での認知拡大から、問い合わせ獲得、来店促進、顧客獲得まで、各チャネルを横断したマーケティング支援を行っています。

店舗・施設向けの支援においては、Googleマップ上での集客力向上を目的としたMEO・AIO対策や口コミ活用支援にも取り組んでおり、「クチコレ」を通じて、口コミ獲得・Googleビジネスプロフィール運用・AIO対策を支援しています。

サービス概要

サービス名：クチコレ

提供形態：MEO・AIO対策サービス

導入件数：累計240件突破（Sooon株式会社の累計支援数は1,000件）

対象：飲食店、美容サロン、歯科、クリニック、宿泊施設、スクール、ジム、士業など、店舗・施設型ビジネスを展開する企業・事業者（FC、複数店舗にも対応）

主な機能：

・口コミ獲得導線の設計

・Googleビジネスプロフィールの情報整備

・口コミ返信支援

・Googleマップ順位計測

・競合比較・分析

・レポート作成

・AIO対策支援

サービスサイト：https://sooon-web.com/service/web_marketing/kutikore/(https://sooon-web.com/service/web_marketing/kutikore/)

会社概要

社名：Sooon株式会社

代表者：代表取締役 金本相太

資本金：10,000,000円（2025年10月現在）

所在地：大阪府大阪市西区北堀江１丁目１－２１ 8階

事業内容：MEO・AIO対策サービス「クチコレ」の開発・提供、Webマーケティング支援、広告運用、LP制作、SNS運用、LINE構築、AI活用支援

URL：https://sooon-web.com/

本件に関するお問い合わせ先

会社名：Sooon株式会社

広報担当：河野

TEL：06-4256-6986

メール：kono@sooon-web.com