動画マーケティング×動画制作を一社で完結。

株式会社ビデオチューブ

動画マーケティング・動画制作を手がける株式会社ビデオチューブ（本社：東京都新宿区、代表取締役：野苅家 誠）は、設立5期目の後半を迎えました。「動画マーケティングで多くの人に豊かな人生を提供する」というミッションのもと、企業のYouTubeチャンネル運用から動画コンテンツ制作まで、一気通貫でサポートする事業を展開しています。

今回は、現在提供している2つのサービス「ビデオチューブ マーケティング」「ビデオチューブ Movie」の内容と、弊社が大切にしていることをお伝えします。

株式会社ビデオチューブについて

弊社は2020年12月に設立し、2026年現在、5期目の後半を歩んでいます。「動画」という手段を通じて、企業の情報発信・ブランディング・集客を支援することを軸に事業を運営してきました。

よく「動画編集アカデミーの会社」「動画クリエイター養成スクール」として認知されることがありますが、現在の弊社の主軸は、企業様に向けた動画マーケティング支援と動画制作です。丁寧なヒアリングと、戦略から制作・運用までを一社で担えることが私たちの強みです。

■ サービス１.｜ビデオチューブ マーケティング（YouTubeマーケティング）

ビデオチューブマーケティング

「YouTubeを通じて企業の利益最大化を実現する」をコンセプトに、クリエイターと企業を繋ぐYouTubeマーケティング支援を行っています。

提供プランは3つ

【初期プラン（1万円～）】

少ない投資からスタートしたい企業向け。まずYouTubeチャンネルの方向性を固め、効果を確かめながら拡大していくことができます。

【アカウント運用プラン（10万円～）】

アカウント開設から企画提案・動画編集・分析レポートまで、YouTubeチャンネル運用をまるごとサポートするプランです。

【企業推進プラン（要相談）】

YouTube活用を本格的に事業戦略へ組み込みたい企業向けのカスタムプラン。予算・目標・体制に合わせてオーダーメイドで設計します。

私たちのノウハウ

弊社がマーケティング支援で大切にしているのは「コンテンツの最適化」と「企画の質」です。チャンネルの伸び悩みの原因を数値データで分析し、視聴者に刺さる企画・構成・サムネイルまで一貫して設計します。これまで多くのチャンネルの成長をご支援してきた実績と、失敗から得た知見の両方を持ち合わせていることが、弊社の現場力につながっています。

■ サービス２.｜ビデオチューブ Movie（動画制作）

ビデオチューブMovie

「最小リスクで最大の効果を。1本から始める、賢いクリエイティブ制作を。」をコンセプトに、どんな動画も1本からご依頼いただける動画制作サービスです。企画から撮影・編集まで、まるっとお任せいただけます。

運用と合わせて5,000本超の制作実績を積み重ねてきました。現在は新規のご依頼をリピート（既存）のクライアント様のみとさせていただいており、その分、一つひとつの案件に丁寧に向き合っています（2026年6月現在）。

対応している動画の種類

YouTube・TikTok動画制作

企画構成から撮影・編集・アカウント運用、総合コンサルティングまでワンストップで対応。

プロモーション動画制作

企業紹介・製品・サービス紹介動画のハイクオリティな制作。実写・アニメーション・インフォグラフィックスなど、あらゆるクリエイティブ手法で対応します。

オンボーディング・業務マニュアル動画制作

社内研修や実務マニュアルをわかりやすく映像化。オンボーディングの効率化や業務の属人化解消に向け、企画構成から動画制作・システム導入までトータルプロデュースします。

スマホ撮影インプレイス

オフィスや店舗などの現場でそのまま使える実地撮影レクチャー。スマホ1台でクオリティの高い動画を撮影できるよう、ノウハウの共有から現場での立ち会いまでサポートします。

■ 5期目を振り返って、そしてこれから

設立からの5年間、「動画でビジネスを動かす」という信念のもと、多くのクライアント企業様とともに試行錯誤を重ねてきました。その中で私たちが一貫して大切にしてきたのは、「丁寧であること」です。

大きな規模を誇る会社ではありませんが、だからこそクライアントのビジネス課題に向き合い、戦略から制作・運用まで責任を持って伴走できると考えています。

これからも「動画マーケティング会社」「動画制作会社」として、クライアントの事業成長に貢献できるよう、チーム一丸となって取り組んでまいります。

会社概要

株式会社ビデオチューブ

会社名 ：株式会社ビデオチューブ

代表取締役：野苅家 誠

設立 ：2020年12月

事業内容：動画マーケティング支援、動画制作

公式サイト：https://vide-tube.com/(https://vide-tube.com/)

マーケティング：https://vide-tube.com/videotube-marketing/(https://vide-tube.com/videotube-marketing/)

動画制作：https://vide-tube.com/videotube-creative/(https://vide-tube.com/videotube-creative/)