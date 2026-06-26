フェロトーシス阻害作用を示すリード化合物を創出

東レ株式会社

東レ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大矢 光雄、以下「東レ」）は、このたび、フェロトーシス阻害作用を示す独自の新規リード化合物（以下「本化合物」）を創出し、本化合物が腎疾患の動物モデルにおいて薬理作用を示唆する結果を取得しました。

本研究成果を踏まえ、脂質過酸化を基盤にフェロトーシス研究を牽引する国立大学法人九州大学（所在地：福岡県福岡市、総長：石橋 達朗、以下「九州大学」）大学院薬学研究院の山田健一教授率いる研究グループと連携し、本化合物の腎疾患モデルにおける作用を評価するための指標として有用な新規バイオマーカーの探索を開始しました。

フェロトーシスは、鉄依存的な脂質過酸化の進行を特徴とする制御性の細胞死であり、近年、腎疾患をはじめとするさまざまな疾患への関与が示唆されています。一方で、フェロトーシスに伴って生じる脂質過酸化反応や関連分子の変化は時間的・空間的に多様であることから、これらの変化を的確に捉え、フェロトーシス阻害化合物の作用を評価する新たなバイオマーカーの確立が、今後の創薬研究における重要な課題となっています。

東レは、独自の創薬研究において本化合物を創出し、フェロトーシスの関与が示唆される虚血再灌流性急性腎障害（Ischemia-Reperfusion Acute Kidney Injury、以下「IR-AKI」）の動物モデルにおいて、その薬理作用データの取得を進めてきました。他方で、山田健一教授率いる研究グループは、生体分子として脂質の酸化物に着目し、それらを検出・解析するための分析技術の開発に取り組むとともに、脂質過酸化が関与する疾患メカニズムの解明やバイオマーカー探索へと研究を展開してきました。

東レと九州大学の同研究グループは今後、連携をさらに強化し、本化合物をIR-AKIの動物モデルに投与した際に生じる脂質過酸化に関連する分子変化を解析することで、フェロトーシス阻害作用を評価するための新規バイオマーカーの探索を推進します。

東レは、九州大学との連携により得られた知見を踏まえ、早期パートナーシップ戦略のもと、本化合物について、開発を担うベンチャー企業や製薬企業との共同研究またはライセンスアウトの機会を積極的に模索してまいります。これらの取り組みを通じて、フェロトーシス関連疾患に対する新たな創薬の研究開発に貢献してまいります。