ぱっと見クールなギャルJK・かのんのひみつ、それは…。「ハピラブチェンジ！！」――そう、でんせつのせんし“ハピラブキューティ”だということ！『プルっとおとどけ！ハピラブキューティ』新れんさいスタート！

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、WEBコミックレーベル「コミックブリーゼ」で『プルっとおとどけ！ハピラブキューティ』（漫画：もかりや）の新連載をスタートしました！

プルっとおとどけ！ハピラブキューティ(https://www.comic-brise.com/contents/happylovely/)

漫画：もかりや(https://x.com/mkry155)

ぱっと見クールなギャルJK・かのんのひみつ、

それは…。

「ハピラブチェンジ！！」

――そう、でんせつのせんし

“ハピラブキューティ”だということ！

悪とたたかうギャルJK×プリティー妖精！

きらきら大活躍の凸凹コンビがおくる

超絶ラブリーコメディ！

ハピラブ星からきた妖精プルリンに使命を託されて悪の軍団とたたかうけれど

みんなにはぜったい(!!)バレたくないし、プルリンはクセがつよいしで、まいにち超大変…！？

も～～！はやくハピラブキューティなんてやめたいよ～！！＞＜

ギャルJK×天衣無縫のプリティー妖精！

最強かわいい凸凹コンビが、みんなのハートにハッピーラブリー届けるよっ♪

完全無敵のラブリー新れんさいスタート！

続きはコミックブリーゼで！ :https://www.comic-brise.com

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