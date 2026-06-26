肉汁餃子のダンダダンと豚骨ラーメン一番軒のコラボ店舗「肉汁餃子のダンダダン＋一番軒」7月3日グランドオープン

株式会社ベスト・モア肉汁餃子のダンダダン＋一番軒 日比野店

株式会社ベスト・モア（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三木規翔）は、2026 年 7 月3 日、名古屋市熱田区・日比野エリアに、肉汁餃子のダンダダンと豚骨ラーメン一番軒のコラボ店舗「肉汁餃子のダンダダン＋一番軒 日比野店」をグランドオープンいたします。

本店舗は、株式会社ダンダダンが全国約 130 店舗展開する「肉汁餃子のダンダダン」と、株式会社ベスト・モアが国内 26 店舗、海外 13 店舗を展開する豚骨ラーメンブランド「一番軒」が、ひとつの店舗で楽しめるコラボ店舗です。

“餃子とビールは文化です。”を掲げ、肉汁あふれる餃子で全国にファンを広げる「肉汁餃子のダンダダン」と、名古屋発の豚骨ラーメンブランドとして、濃厚でありながらすっきりと飲み干せる豚骨スープを追求してきた「一番軒」が、ひとつの店舗で楽しめる新業態です。

香ばしく焼き上げた肉汁焼餃子を主役に、超高火力で炊き上げる一番軒の豚骨ラーメンを組み合わせることで、昼はしっかり食事として、夜は餃子とビール、締めのラーメンまで楽しめる、これまでにない“餃子居酒屋×豚骨ラーメン”の食体験を提供いたします。

肉汁餃子のダンダダンのこだわり

肉汁餃子のダンダダンの看板商品「元祖 肉汁餃子」は、ご飯のおかずとしてはもちろん、お酒のつまみにも合うように作られた餃子です。何もつけずにそのまま食べても美味しく味わえるよう、餡・皮・焼き方のすべてにこだわっています。

皮には、香り高い全粒粉（7％）を使用。焼き面はパリッと、まわりはもっちりとした食感に仕上げ、餡の旨味と肉汁をしっかり閉じ込めます。餡は、肉と野菜の割合を研究し、豚肉の食感を生かした粗挽きの肉と、細かく刻んだ野菜、自然な旨味を引き出す合わせ調味料を掛け合わせることで、旨味たっぷりでジューシーな味わいを実現しています。

また、餃子は職人技による手包みにこだわり、餡をたっぷり包み込むことで、口に入れた瞬間に肉汁が広がる一品に。さらに餃子専用の焼き台で焼き上げることで、蒸しのクオリティを高く保ちながら、表面はパリッと香ばしく仕上げます。

一番軒のこだわり

元祖 肉汁餃子

一番軒は、名古屋発の豚骨ラーメンブランドとして、豚骨本来の旨味を最大限に引き出した一杯を追求してきました。

スープは、選び抜いた国産豚骨をじっくりと炊き上げ、濃厚でありながらすっきりとした後味を目指した一番軒の要です。特注釜で長時間炊き込み、超高火力で煮出すことで、骨の旨味と脂のコクを凝縮しながら、余計な雑味を飛ばし、最後の一滴まで楽しめるまろやかな豚骨スープに仕上げています。

麺は、長年の研究により完成した一番軒オリジナル麺。博多麺ならではの細さ、小麦の香り、歯切れの良い食感を大切にしながら、濃厚な豚骨スープをしっかりと持ち上げるよう設計されています。

さらに、自家製チャーシュー、あご出汁と昆布の旨味を抽出した特製カエシ、食感のアクセントとなる特製キクラゲ、自家製メンマなど、一杯を構成する具材にも細部までこだわり、一番軒ならではの“最高の一杯”を提供しています。

コラボ店舗だからこそ楽しめる魅力

白豚骨ラーメン

「肉汁餃子のダンダダン＋一番軒 日比野店」では、肉汁餃子のダンダダンの肉汁餃子と、一番軒の豚骨ラーメンを一度に楽しむことができます。

昼は、肉汁餃子と豚骨ラーメンを組み合わせた満足感のある食事として。夜は、まずは餃子とビールで乾杯し、馬刺しや一品料理を楽しみながら、最後は一番軒の豚骨ラーメンで締める。食事利用から居酒屋利用まで、幅広いシーンに対応できる店舗を目指します。

ダンダダンの“肉汁あふれる餃子”と、一番軒の“濃厚でキレのある豚骨ラーメン”。それぞれのブランドが長年磨いてきたこだわりを掛け合わせることで、名古屋・日比野の皆様に、これまでにない新しい食の楽しみ方をお届けいたします。

店舗概要

店舗名：肉汁餃子のダンダダン＋一番軒 日比野店

オープン日：2026 年 7 月 3日

所在地：愛知県名古屋市熱田区西郊通２丁目４－２ 生涯スポーツセンタービル １Ｆ

業態：餃子酒場・豚骨ラーメン

主な提供商品：肉汁焼餃子、豚骨ラーメン、餃子定食、馬刺し、一品料理、アルコール各

種 ほか

運営：株式会社ベスト・モア

代表コメント

一番軒グループ総大将 三木規翔

このたび、肉汁餃子のダンダダンと一番軒という、どちらも強いこだわりを持つブランドを掛け合わせた新しい店舗を、名古屋・日比野にオープンできることを大変嬉しく思いま

す。

肉汁餃子のダンダダンの餃子は、食事にもお酒にも合う力強い商品です。一方で、一番軒の豚骨ラーメンは、濃厚でありながら飲み干せる後味を追求してきた、私たちが大切に育ててきた一杯です。

餃子で始まり、ビールを楽しみ、最後にラーメンで締める。そんな日本の外食文化の楽しさを、より身近に、より美味しく感じていただける店舗を目指してまいります。

■ 会社情報

会社名：株式会社ベスト・モア

所在地：愛知県名古屋市

事業内容：飲食店の運営、飲食ブランドの展開

株式会社ベスト・モア 公式サイト：https://www.bestmore.jp/conpany

＜本件に関する取材問い合わせ先＞

株式会社ベスト・モア

広報担当 末冨孝幸

本件に関するお問い合わせは、公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。