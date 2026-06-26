【宝塚青年会議所】 みんなでえがこう、未来への架け橋！お礼参りの「さらし」に100人の手形で巨大な虹をつくる「希望の虹プロジェクト」8月9日(日)に大本山 中山寺で開催！「子どもみこし」にも参加可能！

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

一般社団法人宝塚青年会議所（理事長：片野 泰敬、所在地：宝塚市末成町31番2号）は、2026年8月9日（日）、大本山 中山寺の絵馬堂にて、乳幼児から小学生までの子ども（0歳～12歳）および妊婦さん100名を対象とした子ども育成事業「希望の虹プロジェクト 『make a smile ～その手で未来に虹をかけよう！～』」を開催いたします。

当日は、中山寺の安産祈願後のお礼参りで回収された「さらし」をつなぎ合わせた大きな布のキャンバスに、参加する子どもたちやお腹の赤ちゃんと一緒にカラフルな手形スタンプを押し、命の誕生と成長を象徴する「巨大な希望の虹のアート作品」をみんなで創り上げ、境内に掲示します。

さらに、当日は中山寺の伝統行事「星下り大会式」が同日開催！本イベントに参加したお子様は、そのまま「子どもみこし」に続けて参加することができ、地域の伝統文化を肌で体験できる特別な一日となっています。

また、本事業には地元の「雲雀丘学園中・高等学校」の探究プロジェクトチーム（生徒・教員）とこども主体の体験型イベント活動をしている雲雀丘学園の卒業生のチームmake a smileが企画・運営に参画。学生たちが子どもたちを優しくリードし、20～40歳の宝塚青年会議所メンバーも前日準備から当日の設営・運営・清掃にいたるまで、総力を挙げた実働部隊として伝統行事とお寺を全面的にサポートいたします。

お子様との一生の思い出づくりに、ぜひご家族でご参加ください。皆様のお申し込みをお待ちしております！

●企画背景

『伝統行事の継承と、地域全体で子どもを育てる環境の再構築』

近年、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており、地域の中で多様な人と関わり、学び、挑戦する機会が減少しています。

宝塚青年会議所としてこれまで深く関わってきた主力事業（サマーフェスタ等）が未開催や縮小傾向にある中、地域の夏の風物詩であり大切な文化遺産でもある中山寺の「星下り大会式」に、現役世代のマンパワーを投入。お礼参りのさらしを活用したアート事業を同日開催し、さらに「子どもみこし」へスムーズに繋ぐ動線を設計いたしました。

雲雀丘学園中・高等学校の「地域探究活動」とも深く連携し、学生・現役世代・お寺・子育て世代が一つになることで、地域全体で子どもを見守り育てる持続可能なコミュニティの基盤づくりに寄与します。

●事業概要：

【事業名】第一回子ども育成事業 希望の虹プロジェクト 『make a smile ～その手で未来に虹をかけよう！～』

【日時】2026年8月9日（日）11:00～14:00（受付10:30～） ※雨天決行

【会場】大本山 中山寺 絵馬堂（兵庫県宝塚市中山寺2丁目11-1）

【対象】乳幼児から小学生までの子ども（0歳～12歳）、妊婦（合計100名・事前予約制）

【参加費】無料（完成した虹をバックに記念撮影あり）

【主催】一般社団法人宝塚青年会議所

【後援】宝塚市

【協力】大本山 中山寺、宝塚青年会議所ジュニアクラブ、make a smile、雲雀丘学園中・高等学校探究プロジェクトチーム

【イベント詳細・事前申し込みフォーム】

URL：https://forms.gle/MaTtAiMwuF6c4KQ17

●問い合わせ・取材申し込み先

一般社団法人宝塚青年会議所

顧問 藤田 泰聖

0797-51-7001

■⻘年会議所(近畿地区協議会）とは

私たち青年会議所は（略称「JC」） は、1949年（昭和24年）、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は⻘年の仕事である」という志を同じにする⻘年達によって築き上げられました。

以来、⻘年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、様々な活動・運動を行ってきました。人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく自由な個々の意志により入会したメンバーで構成されています。日本の⻘年会議所は活動の基本を「個人の修練」「社会への奉仕」「世界との友情」におき、会員相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら、地域との協働により社会の発展に貢献するために活動し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。⻘年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、40歳をむかえ卒業した卒業生も含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出しています。

公益社団法人日本⻘年会議所近畿地区協議会は近畿圏内2府4県を活動地域としており、各地青年会議所が円滑に運営できるよう連絡調整機関としての機能を持ちつつ、近畿圏内に様々な運動を展開している組織となります。

◆近畿地区協議会Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/kinkidc.jci/?hl=ja