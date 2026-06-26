特別番組『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026』第2弾、7月4日（土）夜7時よりABEMAで独占無料生放送！『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II』を大特集！最新メディアミックスも解禁！

株式会社AbemaTV(C)大崎アイル・五示正司・秤猿鬼・白米良・鬼ノ城ミヤ／オーバーラップ イラスト:Tam-U、榎丸さく、KeG、たかやKi、片桐

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026』第2弾を、2026年7月4日（土）夜7時より1時間半にわたり独占無料生放送いたします。

『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP』は、「オーバーラップ文庫」発人気アニメの特集企画をはじめ、メディアミックス情報を中心とした最新情報を定期的にお届けする特別番組です。

このたび、2026年7月4日（土）夜7時より放送が決定した『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026』第2弾では、まもなく放送を開始する新作夏アニメ『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II』を大特集。前野智昭（アーク役）、ファイルーズあい（アリアン役）、稗田寧々（ポンタ役）、富田美憂（チヨメ役）らメインキャスト陣がスタジオに生出演し、ファン投票で選ばれた人気エピソードとともに第1期を振り返るほか、第2期の見どころを徹底解説いたします。

また、TVアニメ化が発表されている『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』の新情報を初解禁予定。ほかにも「オーバーラップ文庫」の初解禁となるメディアミックス情報をお届けするほか、出演キャスト達が“縁日”にちなんだ協力チャレンジに挑戦するコーナーも実施。最新情報からバラエティ企画まで盛りだくさんな内容でお届けして参ります。

なおMCは本番組お馴染みの天津飯大郎と、ファイルーズあいが担当いたします。

また特番直前の7月4日（土）午後1時から夜7時にわたり、本番組にて特集する『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』第1期の全話無料放送が決定いたしました。なお第2期は、特番直後の7月4日（土）夜8時30分よりABEMAにて地上波先行・WEB最速配信開始。「ABEMAアニメチャンネル3」にて地上波先行放送するほか、放送後の毎週木曜日夜24時からは最新話を1週間無料配信いたします。

『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II』の開幕に合わせ、「オーバーラップ文庫」の情報を最前線でお届けする特別番組をぜひお楽しみください。

■特別番組『オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026』第2弾 独占無料生放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年7月4日（土）夜7時～夜8時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/E8gMwMGJJ7GV9h

※放送後3年間、無料でお楽しみいただけます。

出演者（敬称略）：

▼『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II』

前野智昭（アーク役）、ファイルーズあい（アリアン役）、稗田寧々（ポンタ役）、富田美憂（チヨメ役）

MC：天津飯大郎、ファイルーズあい

■『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』第1期の全話無料一挙放送も

(C)秤猿鬼・オーバーラップ／骸骨騎士様製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年7月4日（土）午後1時～夜7時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/CH8mV8zjsuUy7D

※放送後一週間、無料でお楽しみいただけます。

■『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II』は7月4日（土）夜8時30分より地上波先行・WEB最速配信開始！

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年7月4日（土）夜8時30分～（#2以降、7月13日（月）から毎週月曜日夜24時より放送）

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/CH8mTcLW8XAesH

※放送後の毎週木曜日夜24時より、最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！

配信日時：2026年7月4日（土）夜8時30分～（#2以降、7月13日（月）から毎週月曜日夜24時より配信開始）

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/