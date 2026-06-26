【東京開催イベント】 「いつかは地方拠点も」を、おトクに、ワーケーションから始める。『札幌二地域居住』の歩き方

札幌市

「いつかは、東京以外の場所にも拠点を持って働いてみたい」

「でも、いきなり移住するのはハードルが高い……」

働き方の多様化が進む今、そんな思いを抱えるビジネスパーソンが増えています。

その最初のステップとして注目されているのが、働きながら旅をする「ワーケーション」や、

2つの地域を行き来する「二地域居住」というライフスタイルです。

本イベントでは、札幌でのコワーキング環境やおすすめの食事、

現地で新たな人と出会えるコミュニティスポット・イベントなど、

札幌でのリアルな過ごし方をご紹介します。

また、日本航空株式会社（JAL）をお迎えし、これからの移動と二地域居住の

新しいカタチについてもお話しいただきます。

豊かな自然と洗練された都市機能が融合する「札幌」を舞台に、

あなたらしい新しい働き方（歩き方）を、一緒に見つけてみませんか？

イベント概要

■日時：2026年７月22日（水曜日）18時30分～20時00分

■会場：WeWork 神谷町トラストタワー 23階 イベントスペース

（東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー）

■参加費：無料（事前申込制）

■実施形式：現地参加のみ、定員50名

イベントプログラム

前半：札幌での二地域居住・ワーケーションのリアル

札幌の充実したコワーキング環境、現地の美味しい食、そして新しい人・企業と出会えるコミュニティスポットやイベントの最新情報をお届け。また、日本航空株式会社からは、ライフスタイルに合わせた二地域居住の可能性やその取り組みについてお話しいただきます。

後半：カジュアル交流タイム

後半は、参加者の皆さまや登壇者とカジュアルに繋がれる交流タイムをご用意しています。

リラックスした雰囲気でお気軽にご参加ください。

参加特典

- JAL×札幌市 ワーケーション支援ツアー(一部マイル補助あり）のご紹介※上記項目は、利用可能な日時・条件などがございます。詳細は当日説明いたします。- 札幌のコワーキングがおトクに使える！

WeWork THE VILLAGE SAPPOROのおトク情報をご紹介

「EZOHUB SAPPORO」1日利用券をプレゼント

こんな方におすすめ！

お申込み方法

- 将来的に地方拠点を持つことや、多拠点生活に興味がある- ワーケーションをしてみたいが、どこから始めればいいか分からない- 札幌のコワーキング環境や、現地コミュニティのリアルな情報が知りたい- ワーケーション支援ツアーや、おトクなコワーキング利用に興味がある- 自社等にワーケーション制度の導入を検討している経営層、人事系関係者- 同じようなライフスタイル・働き方を模索している都内の仲間と繋がりたい

以下の参加申込フォームより、必要事項を入力の上お申し込みください。

https://www.city.sapporo.jp/somu/tokyo/event/20260722_workation_form.html(https://www.city.sapporo.jp/somu/tokyo/event/20260722_workation_form.html)



※定員に達し次第、締め切らせていただく場合がございます。