【嬬恋プリンスホテル】標高1,100ｍの絶景テラスで愉しむ、夏のご褒美体験 ～夏季限定の特別なブランチ～

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

標高1,100mの豊かな自然に囲まれた一軒宿のホテルである嬬恋プリンスホテル（所在地:群馬県嬬恋村嬬恋高原、総支配人:船山昭博）は、群馬県が推進する「リトリートぐんま」を“消費”ではなく、“回復の時間”として捉え、立地の特性を生かし2026年7月18日（土）～9月18日（金）までの期間中「スパークリングワイン×ブランチ」プランを販売いたします。澄み切った空気と心地よい高原の涼風に包まれながら、雄大な山々を望む絶景テラスで味わうブランチは、日常から解き放たれる“自分へのご褒美時間”。スパークリングワインのきらめきとともに、上質でゆったりとした休日のひとときをお楽しみいただけます。

ホテルテラスで愉しむスパークリングワイン×ブランチ：イメージ

＜標高1,100ｍならではの高原の涼風＞

本年4月に気象庁から気温が40℃を超える日を「酷暑日」と定められるほど著しい暑さが話題となり、夏の暑い県として知られる群馬県において、県庁所在地前橋市の昨年７月～9月の最高気温の平均が約

34℃ほど（※１）のなか、ここ嬬恋プリンスホテルでは同期間の最高気温の平均が約26℃（※１）。標高1,100mという立地で気温・湿度は避暑に最適であり、軽井沢にまさる避暑地としても紹介されています。（※2）都会では味わえない静けさと涼やかさのなか、ただ食事を楽しむだけではなく、風景・気温・香り・味覚のすべてが調和することで生まれる“記憶に残る体験”をお届けいたします。

※1引用元：国土交通省気象庁過去の気象データ（前橋、田代）https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/daily_h1.php?prec_no=42&block_no=00&year=2025&month=07&day=&view=p3(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/daily_h1.php?prec_no=42&block_no=00&year=2025&month=07&day=&view=p3)

※2引用元：嬬恋村役場HP、嬬恋村紹介 https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/www/contents/1000000000249/index.html

スパークリングワイン×ブランチ：イメージ

【スパークリングワイン×ブランチプラン】

期間：2026年7月18日（土）～9月18日（金）

料金：１名さまあたり\5,000

※2名さま以上でのご利用となります。

※朝食付きプランでご宿泊の場合追加\2,500でご利用いただけます。

※こちらのプランはご利用1週間前までのご予約が必要となります。

《この夏の「特別」な体験をお届けいたします》

【特別な夏の一夜「ワインペアリングディナー」】

この夏、食を目的に滞在する“オーベルジュ”としての魅力を最大限に体感できる特別企画として日本ソムリエ協会会長でありグランドプリンスホテル高輪スペシャリストソムリエ上野文一が厳選したワインとのペアリングを愉しむ夏の「ワインペアリングディナー」を販売いたします。地元の旬の食材をふんだんに取り入れたシェフ渾身のフルコース。繊細でありながら力強い味わいの一皿一皿に寄り添い料理ごとに最適なバランスを考え抜いたワインが料理の魅力をより一層引き立て、記憶に残る美食体験を創出します。

【ワインペアリングディナープラン】

期間：2026年7月17日（金）～9月18日（金） 料金：\35,000（お一人さまあたり）

内容：洋食コースディナー、ペアリングワイン

※一週間前までのご予約が必要です

日本ソムリエ協会：グランドプリンスホテル高輪スペシャリストソムリエ：上野文一ペアリングワイン：イメージワインペアリングディナー：イメージクリスタルボウル演奏：イメージ

＜クリスタルボウルの音色に包まれる特別な時間＞

クリスタルボウルは純度の高い水晶（クリスタル）を器状に成形した楽器です。「聴く」だけでなく、空間や身体全体で「感じる」音とも言われております。生演奏で奏でられるクリスタルボウルの音色に包まれる特別な時間をご体感ください。

【クリスタルボウル生演奏】

日時：2026年7月19日（日）

場所：クラブハウスコンペルーム

時間：5:00P.M.～ 、8:00P.M.～ 2回 各10分程度

グラスガーデンからの星空：イメージ

＜星降るグラスガーデンで特別なひとときを＞

標高1,100ｍの広大な芝生の広場。空を見上げるとそこには満天の星が広がります。寝ころんで見るも、チェアリングで星空の下、大切なパートナーと語らうもよし。「空にはこんなにたくさん星があったのか」と息をのむ圧巻の夜空をご体感ください。

【星空観賞会】

期間：2026年8月14日（金）～16日（日）

時間：8：00P.M.～8：30P.M. 約30分

内容：浅間山北鹿ジオパークのガイドによる説明会

参加費：無料

＜澄んだ空気と爽やかな風吹く特別なリトリート体験＞

愛妻家の聖地としても知られる嬬恋村。「妻との時間をつくる旅」の観点から、ご夫婦で同じ時間を共有し心と身体を整えご滞在シーンに溶け込めるよう設定しております。一部日程ではクリスタルボウルの音色をバックに行うヨガ体験も取り入れ、自然と音が調和する特別な時間を演出いたします。雨天など天候次第では屋内会場にて実施するため、お天気を気にせずご参加いただけます。

【リトリートヨガ体験宿泊プラン】

期間：2026年7月5日（日）～10月11日（日）

宿泊料金：\20,145より 入湯税\150別途

※上記料金はツインルーム2名さま1室利用時の1名さま料金

内容：夕食（洋食コース）、朝食（和洋ブッフェ）、ヨガレッスン、ヨガマット（貸し出しあり）、イベントのみ参加（宿泊者料金）\1,500

グラスガーデンヨガ：イメージ雨天時屋内ヨガ：イメージ