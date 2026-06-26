夏こそ毎日かっぱ寿司！ワンコインでこの満足感！新メニューに加え、おにぎり・うどん・デザートなど定番メニューも税込90円でご提供！「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」が7月も続々登場！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株)本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、2026年7月2日（木）～8月7日（金）の平日限定で「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を週替わりで提供いたします。

かっぱ寿司では、日常の食事をもっと身近に、もっと気軽に楽しんでいただきたいという思いのもと、「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」をご好評につき継続して実施しております。7月も引き続き、かっぱ寿司全店にて実施することを決定いたしました。

暑さが厳しくなる7月。昨今の物価高騰により、日々の食事における選択肢も変化する中で、かっぱ寿司は“あなたの街の食堂”として、外食でありながらも日常の食事として安心して選んでいただける存在でありたいと考えています。

忙しい日々の中で自炊が難しいときや、少し手軽に食事を済ませたいときにも、無理なくご利用いただける“生活応援価格”として、おにぎり2種や味噌汁・赤だし、かけうどんやバニラアイスといった満足度が高いラインアップを週替わりで税込90円で展開。ランチはもちろん、仕事帰りの軽食やご家族でのご利用など、さまざまなシーンで気軽にお楽しみいただけます。

物価高が続く中でも、かっぱ寿司は“おいしい・楽しい・通いやすい”を大切に、平日限定ならではのお得感で、皆さまの毎日をしっかり応援してまいります。「今日のおトクは何かな？」と毎日行きたくなる、かっぱ寿司ならではの“楽しいおトク”が詰まったメニューラインアップを、ぜひこの機会にお楽しみください。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して、皆様と一緒に毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

【店内飲食限定「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」各82円（税込各90円）概要】

・実施期間：2026年7月2日(木)～8月7日(金)の平日限定

・対象商品：

『香ばし炙りおにぎり』『香ばし炙りおにぎり～たらこ～』『かけうどん』『玉ねぎと油揚げの味噌汁（※地域により赤だし）』『たらこマヨオニオンスライス』『かっぱのシャリドーナツ～ハニーココナッツ～（２個）』『バニラアイス』『蒸しあさり かつお出汁仕立て』

・販売価格：各82円（税込各90円）

・実施店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/heijitsu-otoku-menu

※webサイトは7月2日（木）に情報更新いたします。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※掲載写真はイメージです。時期により、実際の商品とトッピング等が異なる場合がございます。

※時期・店舗により価格が異なる場合がございます。

●お寿司屋さんならではの“本気おにぎり”

おにぎりの中には、コリコリとした食感が楽しい“刻みたくあん”を忍ばせ、食べ進めるたびに心地よいアクセントが広がります。さらに、かっぱ寿司オリジナルの特製タレを表面に塗り、直火で香ばしく炙ることで、外はカリッと、中はふっくら、香りと食感のハーモニーがたまらない一品に仕上がりました。

トッピングには、かっぱ寿司ならではの人気ネタ「いかサラダ」や「いくら」などを贅沢に使用。かっぱ寿司だからこそ実現できた素材の魅力を活かした“本気”の味わいです。

※通常のおにぎりは16時までの販売となり、平日(得)メニューでの販売時は税込90円にて平日のみ終日販売をしております。

詳細URL: https://www.kappasushi.jp/kappa-onigiri

リリース内画像素材：https://x.gd/PtpVn