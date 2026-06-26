『ちびころ転生者のモフモフ森暮らし THE COMIC １』6月29日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス『ちびころ転生者のモフモフ森暮らし THE COMIC １』の新刊情報をご案内いたします！

ちびころ転生者のモフモフ森暮らし THE COMIC １

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：diddi 原作：ジャジャ丸 キャラクター原案：．ｓｕｋｅ

発売日：2026年6月29日

ISBN：9784867169872

https://release.comicride.jp/comics/book/2116

※WEBコミック誌コミックライド2025年12月号、2026年１月号～４月号、同単話版１話～４話、番外編１までを収録しています。

店舗特典はこちらをご覧ください。

https://release.comicride.jp/comics/news/339

1話 試し読み :https://comicride.jp/episodes/1276a01b529da

あらすじ

目を覚ましたのは森の中。

そばには不思議な鳥にぐーすか眠る巨大猫──

「っておれ、ちぢんでりゅ!?」

助けを求める声に導かれ、三歳児の姿でこの世界に転生したソータ。

神獣と敬われるモフモフたちと会話ができる能力を駆使して、異世界暮らし「がんばゆぞ！」

ちびころボディでがんばるソータと、モフモフ神獣たちの異世界森暮らしが始まります！

描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアを開催！

刊行を記念して、2026年6月29日(月)～、対象書籍より1冊購入ごとに描き下ろし漫画カードがもらえる書店フェアを開催します！

■フェア情報

◆特典：描き下ろし漫画カード（非売品・1種・はがきサイズ）

◆対象書店：対象書店リスト(https://microgrouplibrary.com/web/files/%E7%89%B9%E5%85%B8%E9%85%8D%E5%B8%83%E5%BA%97%E8%88%97%E4%B8%80%E8%A6%A7_RC%E3%80%8C%E3%81%A1%E3%81%B3%E3%81%93%E3%82%8D%E8%BB%A2%E7%94%9F%E8%80%85%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%95%E3%83%A2%E3%83%95%E6%A3%AE%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%20THE%20COMIC%201%E3%80%8D.pdf)

◆配布方法：『ちびころ転生者のモフモフ森暮らし THE COMIC １』を１冊お買い上げごとに１枚プレゼント。

※画像はイメージです。

※配布特典には各店舗ご用意数に限りがございます。先着順にて予告なく終了となりますのでご了承ください。

※配布開始日は流通状況や店舗の事情等により前後する場合がございますが、予めご了承ください。

※店舗ごとに配布方法や購入ルールなどが異なる場合がございますが、各店舗のご案内に従ってご利用いただけますようお願い申し上げます。

店舗別特典

ゲーマーズ様

ブロマイド

こみらの！様

メッセージペーパー

NICリテールズ様

イラストカード

( ※NICリテールズのTSUTAYA店舗、その他一部店舗は除きます。 )

ブックエース様

メッセージペーパー

うさぎや様

イラストペーパー

駿河屋様

ブロマイド

原作情報

GCノベルズより１～４巻好評発売中！

『ちびころ転生者のモフモフ森暮らし』

小説：ジャジャ丸 イラスト：．ｓｕｋｅ

https://gcnovels.jp/book?search_series=558

コミックライド

ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！

大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!

次世代型ノベルレーベル「GCノベルズ」のコミカライズ作品や、多彩なオリジナル作品を連載しています。

コミックライド編集部X：https://x.com/ComicRIDE

コミックライドアイビー編集部X：https://x.com/comicride_ivy

コミックライドアドバンス編集部X：https://x.com/comicride_adv

ライコミ

コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』にてお読みいただけます！

ライコミ：https://comicride.jp/

ライコミ公式X：https://x.com/ride_comi

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！

【お問い合わせ先】

mm_koukoku@microgroup.co.jp