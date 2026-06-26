8/４（火）次世代の奨学金モデルを考えるシンポジウム「奨学金がひらく学びの未来」〈教育格差是正に向けた官民連携の可能性〉開催

特定非営利活動法人キッズドア

認定NPO法人キッズドア（所在地：東京都中央区/理事長：渡辺由美子）は、教育格差の解消に向けた取り組みの一環として、「教育格差シンポジウム Vol.4 奨学金がひらく学びの未来 -教育格差是正に向けた官民連携の可能性-」を、2026年8月4日（火）に東京・ユビキタス協創広場 CANVASにて認定NPO法人JBC・CSR基金と共同で開催いたします。（オンライン同時開催）

日本では、家庭の経済状況が子どもの進学機会に大きな影響を与える現状があり、中低所得世帯の高校生・大学生にとって奨学金は進学を支える重要な基盤となっています。しかし、高校生段階で利用できる奨学金は十分とは言えず、早期からの支援強化が求められています。さらに、奨学金の多くが貸与型であることから、将来的な返済負担も大きな課題となっています。

近年では、給付型奨学金や企業・自治体による返還支援といった新たな取り組みも広がりつつありますが、その意義や効果は社会全体に十分浸透しているとは言えません。

本シンポジウムでは、文部科学省による基調講演や、低所得世帯の高校生世代への支援効果に関する最新の調査報告に加え、企業やNPOによる具体的な奨学金支援事例を紹介します。官民が連携した支援モデルを共有しながら、教育格差是正に向けた実効性のある施策や、次世代の奨学金のあり方について議論を深めます。

開催概要

■日時：令和8年８月４日（火）14:00~16:30

■会場：東京 ユビキタス協創広場 CANVAS （株式会社内田洋行本社ビル内）

■住所：東京都中央区新川２－４ー７（東京メトロ八丁堀 最寄）

■定員：会場100名（先着）オンライン200名 ※オンライン参加（会場参加者のみ交流あり）

■参加費：無料

■対象：企業・行政のご担当者、大学、財団、NPO等 教育・社会課題に関心のある方

■申し込み： 以下申込フォームよりお申込みください

https://x.gd/xeycV

※定員に達し次第締切 申込期限：7.30（木）23:59まで



■主催・協力

主催：認定NPO法人キッズドア、認定NPO法人JBC・CSR基金

共催：株式会社アクティブアンドカンパニー

協力：株式会社内田洋行



■お問い合わせ

認定NPO法人キッズドア 奨学金事業担当 shougakukin@kidsdoor.net

プログラム

開会挨拶 衆議院議員／子どもの貧困対策議員連盟教育格差ワーキングチーム 座長 細野豪志氏

【第一部】基調講演・調査報告

基調講演「日本の奨学金制度と官民連携の推進」文部科学省 高等教育局長 合田哲雄氏

調査報告「低所得世帯の高校生世代への教育支援・奨学金支援の有効性」 認定NPO法人キッズドア理事長 渡辺由美子

【第二部】企業・NPOによる事例紹介

事例1「JBC高校生奨学金」 認定NPO法人JBC・CSR基金 初代理事長 河合弘之氏

会員企業の寄付を活用し、低所得家庭の高校生に月額3万円を卒業まで給付する奨学金の仕組みと成果をご紹介いただきます。

事例2「進学応援奨学金 supported by 日本生命」

日本生命保険相互会社 サステナビリティ経営推進部調査役 森平孝英氏

NPO法人キッズドア基金 代表理事松見幸太郎

経済的に困難な高校3年生・既卒生を対象に、大学等への進学費用を支える給付型奨学金の取り組みをご紹介いただきます。

事例3「奨学金返還支援の取り組み」

株式会社アクティブアンドカンパニー代表取締役 大野順也氏

労働組合エスポワールはなまる 中央執行委員長 杉谷元気氏

企業・自治体で導入が進む奨学金返還支援について、制度の仕組みや導入効果をご紹介いただきます。

■認定NPO法人キッズドアについて https://kidsdoor.net/

2009年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生・高校中退した若者を対象に、無料学習会や勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、宮城及び神戸で展開しています。コロナ禍で困窮する子育て家庭が急増した2020年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、ご登録いただいた全国の困窮子育て家庭を対象に、情報支援や食料・文房具支援、保護者への就労支援も行っています。理事長渡辺由美子は、こども家庭庁 こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ ひとり親家庭支援部会臨時委員、厚生労働省 社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員など政府委員も務めています。