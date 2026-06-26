【513BAKERY】2026年7月は、夏に大人気の「塩パン＆カレーパンフェア」を開催！また、パンの駅513BAKERY三重鈴鹿店がリニューアルオープン！

株式会社コイサンズ

三重県・愛知県・東京都・北海道で全15店舗を展開する513BAKERYは、2026年7月1日(水)から、暑い夏の食欲を掻き立てる「塩パン＆カレーパンフェア」を開催します。バターと塩の塩味が効いたこだわりの塩パンと旨み弾けるスパイシーなカレーパンが勢揃い。風味豊かな黒ゴマあんをサンドし、仕上げにゴマをたっぷりまぶした「ゴマ団子風塩パン」や、発酵バターを使用した生地で明太子とチーズを包んだ「明太チーズ塩バターパン」、まろやかなキーマカレーと夏野菜をのせて彩り良く仕上げた「彩野菜のキーマカレーデニッシュ」など、新商品5品を含むフェア商品全10品が登場します。その他、紫芋あん入りの水まんじゅうを包んで焼き上げた季節のクロワッサンや、暑さが増すこの時期にぴったりのひんやり冷たい「冷やしパン」も販売中です。ぜひこの機会にお召し上がりください。

【7月新商品『塩パン＆カレーパンフェア』＆季節のクロワッサン詳細】

※イートインの場合は10％の消費税がかかります。

※店舗により商品価格が異なります。また一部取扱いの無い商品もございます。

【塩パン＆カレーパンフェア】

塩パン 130円(税込140円)

外はパリッ！中はもっちり！底はカリッ！これぞ元祖塩パン！！たっぷりバターが入った塩味の美味しいパンです。

枝豆チーズ塩パン 180円(税込194円)

枝豆がごろごろ入った塩パンにチーズをかけて香ばしく焼き上げました。おつまみにもおすすめ！

ゴマ団子風塩パン 220円(税込237円)

バターがしみ込んだ塩パンに黒ゴマあんをサンドし、ゴマをたっぷりまぶしました。カリもち食感の塩パンと香ばしい白黒ゴマが合わさり、まるでゴマ団子のような味わい♪

明太チーズ塩バターパン 220円(税込237円)

オリジナルの明太子バターとチーズを包んだ塩バターパン！しみこんだバターがじゅわっと広がり、明太子・チーズの塩気と相性抜群！

ザクザクメロン塩バターパン 220円(税込237円)

こだわりの塩バターパンにザラメたっぷりのクッキー生地をのせてメロンパンのように焼き上げました。絶妙なあまじょっぱさとザクザク食感が楽しめます♪

”自家製”牛肉ゴロゴロカレーパン 250円(税込270円)

513BAKERY不動の人気No.1！じっくり煮込んだ野菜に牛肉がゴロゴロ入った自家製カレーをたっぷり包みました。

チーズフォンデュカレーパン 250円(税込270円)

コクのあるトマトカレーとなめらかなチーズを包み、ザクザクの衣で揚げました。トマトカレーととろけたチーズの相性が抜群！

ステーキビーフカレーパン 290円(税込313円)

歯切れの良いやわらかいステーキ入りのビーフカレーをザクザクの衣で揚げました。辛さ控えめのカレーとジューシーなステーキがマッチした贅沢なカレーパン。

彩野菜のキーマカレーデニッシュ 320円(税込345円)

野菜とフルーツをじっくり煮込み、チーズパウダーとひき肉を加えたまろやかなキーマカレーを使用！夏野菜をのせて彩りよく仕上げました。

タンドリーチキンカレーパン 320円(税込345円)

スパイシーなタンドリーチキンとまろやかなチーズソースを包んで焼き上げました。スパイスの香りが食欲をそそる夏にぴったりの焼きカレーパン！

【季節のクロワッサン】

水まんじゅうクロワッサン(紫芋あん) 210円(税込226円)

紫芋あん入りの水まんじゅうを包んで焼き上げた、新食感のクロワッサン。焼くことで食感が変化し、もっちりとした弾力と、紫芋あんのやさしい甘さが楽しめます。

【パンの駅513BAKERY三重鈴鹿店リニューアルオープン！！】

2026年7月3日(金)に513BAKERY三重鈴鹿店がパンの駅となってリニューアルオープンいたします。店内には、513BAKERYとチーズケーキ専門店「Japanese Cheese Cake アミーゴ」を併設。菓子パンや惣菜パン、ふわふわの食パンなど約100種類のパンに加えて、コクのあるデンマーク産のクリームチーズを使用したしっとりふわふわのスフレチーズケーキを販売します。店内で粉から作る手づくりの焼きたてパンと、素材にこだわり丁寧に焼き上げたチーズケーキをお召し上がりください。店内には、イートイン席を完備しておりますので、コーヒーやスープと一緒に美味しいパンとチーズケーキをごゆっくりお楽しみください。皆様のご来店をお待ちしております！

■「Japanese Cheese Cake アミーゴ」のチーズケーキ

※パースはイメージです。

■パンの駅513BAKERY三重鈴鹿店

住所：〒513-0834三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目20番9号

TEL：059-379-0513

営業時間：9:00～21:00

定休日：年中無休

【513BAKERY店舗一覧】

■513BAKERY北海道函館店

営業時間：8:00～19:00 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒041-0851 北海道函館市本通2丁目53-21 TEL：0138-84-5130

■513BAKERY北海道函館ポールスター店

営業時間：9:00～19:00 定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）

〒041-0821 北海道函館市港町1丁目2-1 ポールスターショッピングセンター内

TEL：0138-40-0513

■513BAKERY東京築地本店

営業時間：10:00～19:30 定休日：日曜日

〒104-0045 東京都中央区築地2丁目11-4 フェニックスビル1階 TEL：03-3545-0513

■513BAKERYららぽーと名古屋みなとアクルス店

営業時間：平日 10:00～20:00 ／ 土日祝10:00～21:00 定休日：年中無休

〒455-8501 愛知県名古屋市港区港明2丁目3番2号 1階 TEL：052-651-0513

■513BAKERY三重桑名大山田店

営業時間：平日 9:00～19:00 ／ 土日祝 7:30～19:00 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒511-0946 三重県桑名市五反田1880 TEL：0594-31-0513

■パンの駅 513BAKERY三重四日市菰野店

営業時間：7:30～19:30 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒510-1231 三重県三重郡菰野町神森890-2 TEL：059-391-0513

■513BAKERY三重四日市笹川通り店

営業時間：7:30～19:30 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒510-0891 三重県四日市市日永西2-17-8 TEL：059-345-0513

■パンの駅513BAKERY三重鈴鹿店

営業時間：9:00～21:00 定休日：年中無休

〒513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-20-9 TEL：059-379-0513

■513BAKERY津県庁前店

営業時間：7:30～19:00 定休日：日曜日

〒514-0004 三重県津市栄町2丁目393番地 TEL：059-223-0513

■513BAKERY三重津ヨットハーバー店

営業時間：7:30～19:30 定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）

〒514-0803 三重県津市柳山津興388-10 TEL：059-221-0513

■513BAKERY三重津高茶屋店

営業時間：7:30～19:30 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町4092-3 TEL：059-238-0513

■513BAKERY三重松阪高町店 2010年5月13日に1号店としてオープン！

営業時間：7:30～19:30 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒515-0011 三重県松阪市高町203-5 TEL：0598-50-0777

■513BAKERY三重松阪川井町店

営業時間：平日 9:00～19:30 ／ 土日祝 7:30～19:30 定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）

〒515-0818 三重県松阪市川井町749-1 TEL：0598-22-0513

■513BAKERY三重伊勢玉城店

営業時間：7:30～19:30 定休日：火曜日（祝日の場合は水曜日）

〒519-0401 三重県度会郡玉城町世古268 TEL：0596-58-0513

■513BAKERY三重伊勢店

営業時間：7:30～19:30 定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）

〒516-0043 三重県伊勢市藤里町587-2 TEL：0596-24-0513

【513BAKERY公式SNS】

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社コイサンズ 広報担当：磯野

電話：059-213-0513

FAX：059-222-3006