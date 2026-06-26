holo Indie サマーセール開催！Steam29タイトルが最大50%OFF！Nintendo Switch全5タイトルもセール開催！

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、PCゲームプラットフォームSteamで開催中の「Steamサマーセール2026」に29タイトルが参加していることをお知らせいたします。あわせて、ニンテンドーeショップにおきましても、Nintendo Switch版全5タイトルを対象としたセールを実施いたします。

■holo IndieのSteam作品が最大50%OFFセール！

holo Indieの人気作品「Holo vs Robo」や「ホロダンジョン 博衣こよりとホロウライブ in ホンシャタワー」、「エリート陰陽師みこ」などを含む、合計29タイトルがSteam サマーセール2026に参加します。

セール期間中は最大50%OFFでSteamストアからお買い求めいただけます。

ぜひこの機会に、ホロライブプロダクションの二次創作ゲーム「holo Indie」の多種多様なジャンルの作品をお楽しみください。

【Steam サマーセール2026 詳細】

・セール期間 ：2026年6月26日AM2:00（JST）~ 7月10日AM2:00（JST）まで

・Steam公式サイト ：https://store.steampowered.com/

・holo Indieパブリッシャーページ ：https://store.steampowered.com/publisher/holo_Indie

■holo IndieのNintendo Switch作品セールも同時開催！

holo Indieから発売中のNintendo Switch対応の全5タイトルを対象としたセールを、ニンテンドーeショップにて実施いたします。

期間中は、最大30%OFFで人気作品をお買い求めいただけます。

【セール期間】

2026年6月26日0:00（JST）~ 7月9日23:59（JST）まで

■「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。

本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日