大手品質のシステムと、今の感性に響くデザインを、ワンストップで。AI駆動開発のシステム開発サービスを提供開始

株式会社ミカエルライト

株式会社ミカエルライト（本社：東京都中央区、代表取締役：石川 裕之）は、2026年6月25日、AIを活用したシステム開発サービスの提供を開始しました。

大手企業の開発現場で培った確かなプロジェクトマネジメントと、AI駆動開発による高速な制作体制、そして今の感性に響く洗練されたデザイン。この3つを一社でまとめて提供することで、これまで「大手は高い、個人は品質が不安」というはざまで一歩を踏み出せずにいた企業に、新たな選択肢を届けます。

背景：「変えたいのに、変えられない」現場の課題

多くの企業の現場では、古くなったシステムや、紙とExcelに頼った手作業の運用が限界を迎えています。「効率化したい」「もっと使いやすくしたい」と感じていても、いざシステム開発を頼もうとすると、次のような壁に直面すると考えています。

- 大手に頼むと、コストが膨らみ、小さな改善にも時間がかかる- フリーランスや個人に頼むと、品質やスケジュールが読みにくい- デザインと開発が別々の会社に分かれ、意図が伝わらず、何度も作り直しになる

ミカエルライトは、この「大手と個人のはざま」を埋める存在として、確かな品質とスピード、そしてデザイン性を両立したサービスを提供します。

サービスの特長

1. 15業種を横断した、確かなプロジェクトマネジメント

代表の石川は、2013年よりシステム開発に従事し、金融・自動車・出版・通信・官公庁など15業種におよぶ開発プロジェクトを、PM・PMO・PdMとして推進してきました。日本・中国・インド・フランスにまたがる体制のマネジメント経験を持ち、「作って終わり」にしない、リリースまで確実に伴走する開発を強みとしています。

2. AIを活用した、高速・高品質な開発

最新のAI駆動開発を実務に組み込み、従来より速く形にします。スピードはAIで、品質は人の目で。ユーザー受け入れテストを確実に実施し、「ちゃんと動く」「説明できる」成果物をお届けします。

3. システムとデザインを、ワンストップで

大手品質の堅実なシステム設計・開発と、今の感性に響く洗練されたデザイン。その両方を一社で提供できるため、使いやすさと心地よさを兼ね備えた、成果につながるシステムを実現します。

提供内容

- Webアプリケーション開発（会員制サービス、予約・管理システム、業務システム など）- iOSアプリ/Androidアプリ開発- 業務システム / DX支援（紙・Excel運用のデジタル化、既存システムの刷新）- LP・Webサイト制作

要求定義から要件定義、設計、開発・構築、テスト、導入、運用・サポートまで、どの段階からでもご相談いただけます。要件が固まっていない段階でも、整理するところからお手伝いします。

代表コメント

システム開発は、「何を作るか」が固まるまでが一番難しいと考えております。私はこれまで15業種の現場で、まさにそのいちばん難しいところに向き合い、プロジェクトを前に進めてきました。

AIの登場で、開発のスピードは大きく変わりました。ですが、最後に責任を持つのは人です。だからこそ、確かなマネジメントと、今の時代に合ったデザインを掛け合わせて、「頼んでよかった」と思ってもらえるものを届けたい。変えたいのに変えられずにいる現場の力になれたら嬉しいです。

株式会社ミカエルライト 代表取締役 石川 裕之

会社概要

本件に関するお問い合わせ

- 社名：株式会社ミカエルライト- 代表取締役：石川 裕之- 設立：2023年10月- 所在地：東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F- 事業内容：ITコンサルティング事業 / システム開発事業 / エンターテインメント事業- URL：https://michael-light.co.jp

株式会社ミカエルライト 広報担当

お問い合わせ：

１.以下ランディングページの問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。

https://lp.michael-light.co.jp/

２.以下メールアドレスへの直接のご連絡も可能です。

contact@michael-light.co.jp

※弊社からの正規のご連絡は、必ず公式ドメイン（@michael-light.co.jp）から差し上げます。