【創通メディカル】六本木に「The MEDI」7月7日開設。医療機器メーカーが挑む″痛みのない日常″

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：薛 明鶴）は、2026年7月7日（火）、東京都六本木に体験型コンディショニング施設「The MEDI（ザ メディ）」をグランドオー プンいたします。

「The MEDI」は、その場限りのケアで終わらせません。不調の理由を理解・調整し、日常的に良い状態 を維持するための新しいコンディショニング施設です。 AI による姿勢分析・国家資格者（理学療法士、作業療法士など）による専門的な施術・セルフケアサポートを組み合わせ、一人ひとりの身体と向き合った体験を提供します。

■社会背景

慢性的な身体の不調を抱える人が増える一方、「自分の身体を理解し、整える習慣」はまだ十分に浸透していない

厚生労働省の調査（※）によると、自覚症状のある「有訴者」は人口千人あたり276.5人に上ります。これは、約4人に1人が日常生活で何らかの不調を感じている計算になります。症状別では男女ともに「腰痛」「肩こり」が上位です。多くの人が、慢性的な悩みを抱えながら生活しています。

一方で、身体に違和感があっても受診をためらったり、忙しさからケアを後回しにしたりするケースも 少なくありません。だからこそ、不調が現れてから対処するのではなく、自身の状態を理解し、日常の中で整えていく習慣が重要です。こうした背景から、「The MEDI」は一時的な調整にとどまらない、「理解する・整える・維持する」という新しいコンディショニング体験を提供してまいります。

※厚生労働省「2022年 国民生活基礎調査」より引用

■開設背景（代表・薛 明鶴の想い）

「良くなりたい」という想いに、本気で応えられる場所をつくりたい

株式会社創通メディカル 代表取締役社長 薛 明鶴

「The MEDI」の構想は、私自身の切実な経験から生まれました。

長年、身体の不調に悩み、数多くの施術を経験してきました。しかし、一時的に楽になっても、時間が経てば不調が戻る。そんな現実を繰り返していました。日常の中でケアを継続する難しさも、身をもって感じてきました。

だからこそ、一時的な調整で終わらせない場所が必要です。

自分の身体を正しく理解し、良い状態を自ら維持する力を育む。そんな「自立した健康習慣」を提供したいと考えました。医療機器メーカーとして培った知見を注ぎ込み、専門的なケアを日常の習慣へと繋げていく。「The MEDI」は、皆さまの人生に寄り添う「新しい健康の拠点」として誕生しました。

■ The MEDIが提供する3つの体験--「理解する・整える・維持する」

１. 理解する

AI 姿勢分析により、身体の状態を可視化。

普段気づきにくい身体の特徴や姿勢の傾向を確認し、自分自身の身体への理解を深めます。分析結果をもとに、国家資格者（理学療法士、作業療法士など）が身体の状態について丁寧に説明します。

２. 整える

身体の状態に合わせて、国家資格者が専門的なアプローチを実施。

一人ひとり異なる身体の状態に合わせ、手技やセルフケア機器を組み合わせながら、身体全体のバラン スを整えていきます。

３. 維持する

身体を良い状態に保つためには、日常の習慣が欠かせません。

The MEDIでは、店舗でのケアだけでなく、自宅でも実践できるセルフケア方法を提案。無理なく続けられる身体との向き合い方をサポートします。

■The MEDI 店長・理学療法士 中山 コメント

The MEDI 店長・理学療法士 中山 郁美

「以前は病院で理学療法士として勤務し、疾患や症状に対するリハビリテーションに携わっていました。その中で、身体の状態が良くなった後も、生活習慣や身体の使い方によって、再び不調を感じて戻ってこられる方を多く見てきました。だからこそ、不調が出てから対応するだけではなく、日常の中で身体と向き合うことが大切だと考えるようになりました。

当店では、個別の施術に加えてセルフケアもサポートします。ご自身で身体を整える力を育むためです。身体が良い状態へ変化していく過程を一緒に確認しながら、最終的にはご自身でコンディションを管理できる状態を目指します。」

■未来について

The MEDIが目指す未来目標は、通い続けてもらうことではなく、「自分の身体を理解し、自分自身で 良い状態を維持できるようになること」です。

必要な時には相談できる場所として、一人ひとりの健康な日 常を支えていきます。

【店舗概要】

・店舗名： The MEDI（ザ メディ）

・所在地： 東京都港区六本木7丁目14番10号 誠志堂ビル5階

・オープン日： 2026年7月7日（グランドオープン）

・サービス内容： AI姿勢分析、国家資格者による施術、水素吸入、最新セルフケアデバイス利用、ホ ームケア指導など

・ URL：https://the-medi.jp