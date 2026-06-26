【ＢＳ日テレ】おぎやはぎの愛車遍歴『愛車遍歴的　旧車がいっぱいIN オートモビルカウンシル』6月27日（土）夜9時放送

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愛車遍歴を辿れば、人生が見えてくる！「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！」

6月27日（土）よる9時からの放送は、俳優の内海光司さんが登場！自動車文化を愉しむイベント「オートモビルカウンシル」を徹底解剖します！

今年4月に幕張メッセで開催されたこのイベントには、ヘリテージカーから国内外の最新モデルまで、時代を超えた名車120台以上が集結。「クルマともっと恋をしよう」を総合テーマに掲げるイベントだからこそ見られる、貴重でスタイリッシュな旧車たちが織りなす世界を内海さんと巡ります。会場には、トヨタが開発した幻のスポーツカーや、日本にたった一台（!?）といわれる世界初の量産型水陸両用車をはじめ、目を奪われる希少車がズラリ！内海さんも「写真でしか見たことがない！」と大興奮で場内を進みます。

そんな中、一同が特に目を奪われた英国の高級クラシックカーに隠された“意外な装備”とは!? さらに、ドイツで造られた超貴重な“夢のような車”も登場！“かっこいい！”と“驚き”が連発する、旧車の魅力が満載の1時間です！

■トヨタが開発した幻の車を初体験

実は今回のサブタイトル「愛車遍歴的 旧車がいっぱい INオートモビルカウンシル」には、自身のヒット曲がかけられていることに気付いた内海さん。「いっぱいですよね！」と切り出すと、あの名曲のサビを披露し、オープニングから大盛り上がりを見せます！

そんな一行が最初に訪れたのは、スポーツカーの歩みが展示されているトヨタ自動車のブース。

「トヨタ 2000GT」が大好きな内海さんは、興奮気味に車に近づくと「（展示されているのは）後期型ですよね？ 前期と後期でデザインがちょっとずつ違うんですよ」と、さっそくマニアックな知識を披露。時折、おぎやはぎから「本当に～？」とツッコミを入れられながらも展開される、内海さん流のスペシャル解説とは!?

さらに、トヨタが初めて作った“幻のスポーツカー”も登場！「幻」と呼ばれるその理由に迫ります。

■愛車遍歴初登場！高級英国旧車の意外な装備に大興奮！

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続いて訪れたのは、“走りの楽しさ”を体現した車が並ぶホンダのブース。1983年に誕生し、「トールボーイ」の愛称で大ヒットした初代シティのターボモデル「シティターボII」を目にし、「よく（道を）走ってたよね～」と当時を懐かしむおぎやはぎの2人。内装をチェックすると「おしゃれ！ こんなに高級感があったんだ」としみじみ見入ります。

そんなシティターボIIのDNAを受け継ぎ、今年発売されたばかりの新型電気自動車「Super-ONE（スーパーワン）」が登場すると、「なにこれー！」と興奮気味に車内へ。EVだからこそ実現できた最高の音響設備など、あふれる魅力に矢作さんも思わず「これ乗りたいなー」と本音がポロリ。

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その後、一行が訪れたブースに佇んでいたのは、1976年に登場したアストンマーティン「ラゴンダ」。「めちゃくちゃ好みの車だよ！」と声を弾ませて喜ぶ矢作さんに続き、生産台数わずか105台という超貴重な名車を前に、内海さんも大興奮でカメラのシャッターを切ります。

さらに車内へ乗り込み、当時最新鋭だったデジタルメーターが点灯すると「すげぇ！ 昔のファミコンみたい！」と内海さんは大はしゃぎ。最高級牛革ブランド「コノリーレザー」を使って復刻された贅沢なシートを堪能します。アストンマーティンの技術力の粋を集めて造られたラゴンダ、1989年当時の“驚きの販売価格”とは!?

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bj6eozHm0dk ]

【番 組 名】 おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!

【放送日時】 毎週土曜 よる9時～9時54分

【放 送 局】 ＢＳ日テレ

【出 演 者】 おぎやはぎ、今井優杏（自動車ジャーナリスト）

【ゲ ス ト】 内海光司 ６月27日放送

https://www.youtube.com/watch?v=bj6eozHm0dk

【番組 ＨＰ】 https://www.bs4.jp/aisya_henreki

【公式X】 https://x.com/Aisya_Henreki

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/bs4_aisya

【クレジット】 (C)︎ＢＳ日テレ

【番組概要】 車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。