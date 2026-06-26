2026年のMSCI ESG格付けにおいて最高評価の「AAA」を獲得

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤）は、米国MSCI社が提供する世界的なESG（環境・社会・ガバナンス）投資評価指標である「MSCI ESG格付け」において、最高評価の「AAA」を獲得したことをお知らせします。

MSCI ESG格付けは、企業のESG（環境・社会・ガバナンス）に関するリスク管理能力および持続的な価値創出に向けた取り組みを調査・分析し、最上位ランクのAAAから最下位ランクのCCCまでの7段階で評価する、世界的に広く活用されているESG評価指標です。

今回の格上げは、当社がエンタープライズ向け事業を通じて培ってきた高度な情報管理基盤を土台に、情報セキュリティやデータ管理体制の強化を推してきたことに加え、人材マネジメントやスキル開発、キャリア形成を通じた人的資本の充実、さらにコーポレートガバナンスおよびコンプライアンス体制の整備を継続してきた取組みと結果を総合的に評価されたものです。

当社は今後も、持続的な企業価値向上に向けて、人的資本への投資や経営基盤のさらなる強化を進めるとともに、ステークホルダーの皆さまからの期待に応える透明性の高い情報開示に継続的に取り組んでまいります。こうした取り組みを通じて、当社サービスの提供により、ヒトや組織がエンパワーされ、データ駆動型社会を形成し、より良い社会を生み出していく再生的なシステムを創ってまいります。

当社のサステナビリティへの取り組みについては以下をご覧ください。

・コーポレートサイトサステナビリティページ

https://corp.wingarc.com/sustainability/index.html

・統合報告サイト

https://ir.wingarc.com/reporting/

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＜製品・サービスに関するお問い合わせ先＞

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー

TEL：03-5962-7300

お問い合わせフォーム：https://www.wingarc.com/contact/

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