「vExpert 2026 Sub-Program Award」において、SB C&Sのエンジニア5人がスペシャリストに認定

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）に在籍するエンジニア5人は、Broadcom Inc.（以下「Broadcom」）が発表した「vExpert 2026 Sub-Program Award」において、スペシャリストに認定されました。

「vExpert 2026 Sub-Program Award」におけるスペシャリストは、VMwareソリューション技術の普及やコミュニティ活動で特に顕著な貢献をしたエンジニアに贈られる「vExpert」の上位・専門カテゴリです。認定者は継続的な技術研修や最新ロードマップへのアクセスなどが提供され、より高度なソリューション提案を通して販売パートナーのビジネスに貢献します。

【スペシャリスト一覧】

渡辺 剛（ICT事業本部 技術本部 第1技術統括部）

千代田 寛（ICT事業本部 技術本部 第1技術統括部 第1技術部 1課）

Broadcom VCF Knight

山田 和良（ICT事業本部 技術本部 第1技術統括部 第1技術部 1課）

大塚 亜人夢（ICT事業本部 技術本部 第1技術統括部 第1技術部 1課）

Broadcom VCF Knight

間山 翔宇（ICT事業本部 技術本部 第1技術統括部 第2技術部 1課）

Broadcomについて

Broadcom Inc.（NASDAQ: AVGO）は、半導体から企業向けソフトウエア、セキュリティーソリューションまで幅広く設計、開発、提供するグローバルテクノロジーリーダーです。Broadcomの製品ポートフォリオは、クラウド、データセンター、ネットワーキング、ブロードバンド、ワイヤレス、ストレージ、産業・企業ソフトウエアなど、重要な市場分野にわたります。またソリューションには、サービスプロバイダーや企業のネットワーキングおよびストレージ、モバイルデバイスおよびブロードバンド接続、メインフレーム、サイバーセキュリティ、プライベートおよびハイブリッドクラウドインフラストラクチャーなどが含まれます。Broadcomは、米国デラウェア州に設立され、カリフォルニア州パロアルトに本社を置いています。Broadcomの詳細はwww.broadcom.com(https://www.broadcom.com/)をご覧ください。

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