チェック・ポイント、自社セキュリティ製品へのOpenAIの最先端サイバー防衛機能組み込みを発表

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社

サイバーセキュリティソリューションのパイオニアであり、世界的リーダーであるチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（Check Point(R) Software Technologies Ltd.(https://www.checkpoint.com)、NASDAQ: CHKP、以下チェック・ポイント）は、米国時間2026年6月22日、OpenAIの最先端のサイバー防衛機能を顧客向けのセキュ参加できる「OpenAI Daybreak Cyber Partner Program」を通じて、当社のお客様のセキュリティ保護に不可欠な製品、ワークフロー、マネージドサービスにOpenAIのモデルを直接組み込むことが可能になります。

本発表は、社内での活用段階から、お客様を守る防御機能にこうしたモデルを直接組み込む段階への大きな転換を示しています。組み込みにあたっては、企業のセキュリティに求められる安全管理、不正利用防止基準、限定された範囲での出力が確保されます。この目的は、お客様がすでに利用している製品やサービスを通じて、脅威防止精度の向上、より迅速な修復、より強固なセキュリティオペレーションを実現することにあります。

サイバー脅威情勢は現在、AIによって大きく塗り替えられつつあります。脅威アクターはAIを悪用することで攻撃を高速化・巧妙化し、脆弱性の発見を大規模に行なっています。防御側は、攻撃者と同等以上の能力を必要としており、それらを安全かつ明確な境界内で提供することが求められます。防御ワークフローを支えるモデルの質は、もはや技術仕様の一つではなく、戦略を左右する重要な要素となっています。

チェック・ポイントの最高戦略責任者（CSO）であるロイ・カロ（Roi Karo）は次のように述べています。

「チェック・ポイントとOpenAIによる提携は、お客様が信頼を置くチェック・ポイントのセキュリティ製品の内部で、高度なAIを実際に機能させるという、両社共通の取り組みを示しています。『OpenAI Daybreak Cyber Partner Program』に選定された数少ないセキュリティベンダーの一社として、チェック・ポイントは、お客様が日々利用するセキュリティソリューションに最先端のAI機能を直接組み込める、他にはない強みを得ています。AI駆使によるセキュリティの先駆者の役割は、新しいテクノロジーを取り入れるだけでなく、それが責任ある形で、業界全体にわたり構築・展開されていく道筋そのものを形づくっていくという、まさにその点にあります」

今回の提携拡大を通じて、チェック・ポイントは、OpenAIによる「Trusted Access for Cyber（TAC）」のモデルと適切なセーフガードを組み合わせることで、お客様に測定可能な価値をもたらす防御セキュリティのワークフローとソリューションを構築していきます。

チェック・ポイントとOpenAIは共同し、セキュリティ分野でTACによるフロンティアAIを責任を持って活用するための標準の策定に取り組んでいます。具体的には、悪用を防ぐ仕組みと、悪用を検知して阻止する制御機能を構築します。今後の展開は意図的に段階を踏みながら進められています。慎重に管理された防御用途から始まり、保護機能が有効性を実証するのに応じて、適用範囲を広げていきます。この自制的なアプローチには、チェック・ポイントが企業のセキュリティに求められる厳格さと責任をもって、AIをプラットフォーム全体に取り入れていく姿勢を反映しています。

本プレスリリースは、米国時間2026年6月22日に発表されたプレスリリース(https://www.checkpoint.com/press-releases/check-point-to-embed-openai-frontier-cyber-capabilities-into-check-point-security-products/)（英語）をもとに作成しています。

チェック・ポイントについて

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（www.checkpoint.com(https://www.checkpoint.com)）は、世界各国の10万を超える組織を保護するグローバルなサイバーセキュリティのリーダー企業です。チェック・ポイントは、企業の安全なAIトランスフォーメーションの保護をミッションとして掲げています。防止優先のアプローチとオープンエコシステムアーキテクチャを基盤に、組織がリスクを低減し、業務を簡素化して、自信を持ってイノベーションを推進できるよう支援します。チェック・ポイントの統合セキュリティアーキテクチャは、進化する脅威や拡大するAI攻撃対象領域に継続的に適応し、ハイブリッドネットワーク、クラウド環境、デジタルワークスペース、AIシステムを保護します。4つの戦略的柱であるハイブリッドメッシュネットワークセキュリティ、ワークスペースセキュリティ、エクスポージャー管理、AIセキュリティを軸に、チェック・ポイントは複雑なマルチベンダー環境全体にわたり、一貫した保護と可視性を提供します。チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの全額出資日本法人、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社（https://www.checkpoint.com/jp/）は、1997年10月1日設立、東京都港区に拠点を置いています。



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