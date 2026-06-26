【ワンルーム投資の借り換え相談を無料で】「ワンルーム投資借り換えくん」がLINEの相談窓口を開設

株式会社フロンティア

株式会社フロンティア（東京都品川区）は2026年6月26日、ワンルーム投資ローンの借り換えを無料で相談できるサービス「ワンルーム投資借り換えくん」にて、LINEの相談窓口を開設しました。

今回、公式LINEの相談窓口を開設したことで、オーナー様により手軽にご利用いただけるようになりました。窓口の営業時間を気にせず、ご都合の良いタイミングでご相談いただけます。「現在より良い条件があるか知りたい」「借り換えると、いくら負担が減るのか確認したい」といった方は、下記の公式LINEからお気軽にご利用ください。

現在のローンを無料で見直す

公式LINEから無料相談：https://lin.ee/78PGxFz(https://lin.ee/78PGxFz)

「ワンルーム投資借り換えくん」公式サイト：https://1r-karikae.com/(https://1r-karikae.com/)

ワンルーム投資ローンの「借り換え相談」をもっと身近に

ワンルーム投資では、物件の購入時に投資用ローンを利用するケースが多くあります。しかし、ローンを契約した当時と現在では、利用できる金融機関や融資条件が変わっている場合があります。現在より低い金利や条件に合うローンへ借り換えることで、月々の返済額や総返済額を抑えられる可能性があります。

一方、借り換えの効果を正確に判断するためには、表面上の金利だけでなく、金融機関ごとの融資条件や、借り換え時に発生する事務手数料なども含めて比較する必要があります。

- 「どの金融機関を選べばよいかわからない」- 「手数料を含めても、借り換えるメリットがあるのか判断できない」- 「自分の物件でも借り換えができるのか知りたい」

こうしたワンルームマンションオーナー様の悩みに応えるため、公式LINEで相談できる窓口を開設しました。ワンルーム投資の借り換えに関する疑問を、LINEからいつでも気軽にご相談いただけます。

借り換えできるか、まずは無料で確認

現在の借入額や金利など、わかる範囲の情報から相談できます。

公式LINEで無料相談する：https://lin.ee/78PGxFz

借り換えで景色が変わる！「ワンルーム投資借り換えくん」3つの特徴

1．17の提携金融機関ネットワークから条件を比較

現在の借入状況や物件、収入などの条件をもとに、17の提携金融機関ネットワークを活用して借り換え先を比較します。

現在の市況やお客様の状況に合わせて条件に合う借り換え先をご提案します。オーナー様自身で一つひとつ金融機関を調べたり、個別に問い合わせたりする負担を減らせます。

2．金利だけでなく、手数料を含めてシミュレーション

借り換えでは、金利が下がっても、事務手数料などの諸費用によって、十分な効果を得られない場合があります。手数料まで見ないと、本当にトクか分かりません。

「ワンルーム投資借り換えくん」では、借り換え後の金利や月々の返済額に加え、想定される手数料や総返済額まで含めてシミュレーションします。

3．ワンルーム投資ローンに特化してサポート

居住用住宅ローンとは異なり、投資用ローンの借り換えでは、物件の収益性や資産価値、所有者の借入状況など、さまざまな要素が審査に影響します。

本サービスでは、ワンルーム投資ローンの借り換えに特化したノウハウを活用し、現在の条件の確認から金融機関の比較、借り換えに向けた手続きまでサポートします。

公式LINEで無料相談する：https://lin.ee/78PGxFz

ワンルーム投資の借り換えシミュレーション例

金利だけでなく、月々の返済・手数料・総返済額までまとめて見直すことで、借り換え効果が出る可能性があります。

※上記は一例です。条件は物件や金融機関・審査状況によって異なります。

まずは「自分の場合はいくら変わるのか」を、公式LINEから無料でシミュレーションできます。

公式LINEで無料相談する：https://lin.ee/78PGxFz(https://lin.ee/78PGxFz)

ワンルーム投資ローンの借り換え相談を利用したお客様の声

30代 会社員

「月々の返済が16,000円軽くなり、キャッシュフローに余裕ができました。金利が下がったことで返済負担が大きく減り、浮いたお金を修繕や新しい物件の検討に回せるようになりました。」

40代 自営業

「手数料ゼロで借り換えでき、トータルコストを抑えられました。借り換えにかかる手数料がゼロだったため、余計なコストをかけずに済んだこと、シミュレーションがわかりやすく安心して相談できたことが良かったです。」

30代 会社員

「自分で複数の金融機関を調べるのは大変ですが、一括で比較できたため効率的で、一番良い条件で借り換えできました。」

※利用者の声は個人の感想であり、借り換え効果を保証するものではありません。写真はプライバシー保護のため一部加工しています。

ご相談の流れ（LINEで完結する無料の借り換え相談）

STEP1 公式LINEを友だち追加

サービスサイトまたは下記のリンクから、公式LINEを友だち追加します。

公式LINEを友だち追加する：https://lin.ee/78PGxFz(https://lin.ee/78PGxFz)

STEP2 借入状況・物件情報を入力

現在の借入金額、金利、返済期間、月々の返済額、所有物件など、わかる範囲の情報を入力します。

手元にすべての資料がそろっていない場合でも、まずは相談できます。

STEP3 借り換え条件を比較・シミュレーション

提携金融機関の条件を比較し、金利、月々の返済額、手数料、総返済額を含めた借り換え効果をシミュレーションします。

STEP4 条件に合った借り換え先をご案内

シミュレーション結果をもとに、現在の状況に合った借り換え方法を提案します。借り換えを希望する場合は、その後の手続きもサポートします。

借り換えを前提としない相談も可能です。「現在より良い条件があるか知りたい」という段階でも、無料で利用できます。

ワンルーム投資ローンの返済負担を見直したい方は、まずは現在の条件で借り換えの可能性があるかを公式LINEから無料でご確認ください。

公式LINEから無料相談を始める

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公式サイトを見る

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■会社概要

会社名：株式会社フロンティア

公式サイト：https://1r-karikae.com/(https://1r-karikae.com/)

公式LINE：https://lin.ee/78PGxFz(https://lin.ee/78PGxFz)