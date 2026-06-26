ブランドミューズ・白石麻衣さん就任発表を機に、多くの反響をいただいております「Re・De Hairdry+」「Re・De Hair Straight」一時的な品薄状態に関するご報告とお詫び

株式会社A-Stage

デザイン家電を通じて豊かなライフスタイルを提案することをコンセプトに掲げる株式会社A-Stage(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 毅)は、当社が展開するウェルネスブランド「Re・De（リデ）」の理美容家電シリーズ「Re・De Hairdry+」および「Re・De Hair Straight」につきまして、テレビCM放映およびブランドミューズ・白石麻衣さんの起用を契機に、想定を上回るご注文をいただいており、一部販売チャネルにおいて一時的な品薄および欠品が発生していることをお知らせいたします。

お買い求めを予定されているお客様、ならびにお取引先様には多大なるご不便とご迷惑をおかけしておりますこと、心より深くお詫び申し上げます。現在、追加生産および出荷体制の調整を進めており、順次供給再開に向けた対応を進めております。再入荷時期につきましては、各販売店および公式オンラインストア等を通じて、順次ご案内してまいります。

■想定を上回る反響と需要急拡大の背景

Re・De Hairdry+ / Re・De Hair Straight

Re・Deは、「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、毎日の暮らしの中にある“整える時間”を、より美しく、より心地よい体験へと変える製品づくりを行っています。

このたび、ブランドミューズに白石麻衣さんを迎え、新ブランドCM「まいにち、マイ Re・De。」の放映を開始したことにより、成長を続けるウェルネス・理美容市場において、Re・Deのブランド認知は大きく拡大しました。白石麻衣さんが持つ透明感、上質感、清潔感、そして自然体の美しさは、Re・Deが目指す「毎日の自分を美しく整える」というブランド体験と深く重なります。テレビCM放映後、ブランドおよび理美容家電シリーズへの関心が急激に高まり、指先から日常の心地よさを生み出す両製品について、想定を遥かに上回る反響をいただく結果となりました。

■対象製品の特長とRe・Deが提供する体験価値

両製品ともに、単なる機能家電の枠を超え、髪を整える時間を美しく心地よい体験へと変えるデバイスとして、多くのお客様より高い関心をいただいております。

Re・De Hairdry+

リンゴ1個分ほどの軽量設計とパワフルな風を両立し、毎日のヘアドライをより快適にするドライヤーです。扱いやすさとデザイン性を兼ね備え、日常のヘアケア時間を心地よく整えます。

Re・De Hairdry+Re・De Hair Straight

髪を美しく整えるための使いやすさと、Re・Deらしい上質なデザインを追求したストレートアイロンです。毎日のスタイリング時間に、機能性と心地よさをもたらします。

■今後の対応と安定供給に向けた取り組み

Re・De Hair Straight

当社では、現在の品薄・欠品状況を速やかに解消するため、追加生産および出荷体制の強化を進めております。今後も市場の需要動向を的確に見極めながら、安定した供給体制の構築に努めてまいります。また、今回の大きな反響を糧とし、さらなる体験価値の向上と事業の拡大に取り組んでまいります。お客様には多大なるご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

『Re・De Hairdry+』、『Re・De Hair Straight』に対し、想定を上回る多くのご関心とご注文をいただいていることに、心より感謝申し上げます。一方で、商品をお待ちいただいているお客様、お取引先様にはご不便をおかけしており、誠に申し訳ございません。

今回、テレビCMの放映およびブランドミューズ・白石麻衣さんの起用を通じて、Re・Deが目指す“まいにちを、美しく整える”というブランド体験に、多くの方から共感をいただいていることを大変嬉しく思います。

Re・Deは、単なる機能家電ではなく、毎日の自分を整えるためのブランド体験をお届けすることを目指しています。今回の反響を真摯に受け止め、より多くのお客様に一日でも早く製品をお届けできるよう、生産・供給体制の強化に努めてまいります。これからのピクセラグループのさらなる飛躍に、ぜひご期待ください。

■Re・Deについて

「Re・De」は、心地をリデザインするウェルネスブランドです。

2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を展開し、2022年12月にブランドコンセプトを刷新。現在は、調理家電に加え、理美容・ウェルネス領域まで、暮らしの心地を整える幅広い製品を展開しています。

モノやコトのあり方を捉え直す＝「リデザイン」をテーマに、単なる家電ブランドではなく「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、ユーザーのあらゆる「心地」にフォーカスした製品開発を行っています。

■会社概要

- Re・De公式Webサイト(https://re-de.jp/)- Re・De公式Instagram(https://www.instagram.com/re_de_official/)- Re・De公式オンラインショップ(https://re-de.shop/)- Re・Deブランドサイト(https://brand.re-de.jp/)- あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」(https://re-design-media.jp/)[表: https://prtimes.jp/data/corp/77418/table/82_1_a1654f796de4a8c6bc54e79c3a38074e.jpg?v=202606260551 ]

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