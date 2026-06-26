日本調剤、全国768店舗の調剤薬局でAIロープレ「アバトレ」を導入し店舗従業員教育に活用

AVITA株式会社

AVITA株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：石黒 浩、以下「AVITA」）は、開発・提供するAIロープレサービス「アバトレ」が、日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）の全国の薬局店舗（768店舗、2026年6月1日時点）において、店舗従業員向けの接客トレーニングとして導入され、継続的なスキル向上に活用されていることをお知らせいたします。

導入・活用の背景

日本調剤では、パート社員を含む店舗従業員に対し、マニュアルなどを用いた接遇・応対研修を実施しています。一方で、接遇・応対を実践的に練習できる機会は限られており、スキルの定着・向上に向けて、各店舗で繰り返しトレーニングできる環境の整備が求められていました。

こうした課題を受け、日本調剤はAIロープレ「アバトレ」の導入・活用に至りました。「アバトレ」では、AIアバターを相手に、接遇・応対の実践的なトレーニングを繰り返し行い、評価やフィードバックを受けることができます。これにより、店舗従業員が定期的にアウトプットを行い、応対スキルの定着・向上につなげるための体制を構築しています。

導入内容と活用方法

日本調剤が全国に展開する調剤薬局において、薬剤師・医療事務・栄養管理しをはじめ、正社員・パート社員を問わず、患者さま・お客さまへの応対を行う店舗従業員が「アバトレ」を活用しています。

「アバトレ」導入・活用による効果

- 実践的なシチュエーショントレーニング：薬局の現場で発生しやすい「電話応対」「調剤に時間がかかる場合の対応」といったシチュエーションを中心に、AIロープレを構築・実施しています。従業員は、現場に近い状況を想定しながら、繰り返し応対練習を行うことができます。- データの蓄積と好事例の横展開：月間でトレーニングの内容を集計し、高得点を獲得したトレーニングのログを「好事例」として社内で共有しています。データを活用することで、組織全体のスキル向上や利用促進を実現しています。

AIロープレによる実践的な学習環境が整ったことで、実際に利用している現場からは、以下のような声が寄せられています。

- 「アウトプットの機会が増えたことで、接客対応に自信がついた」- 「改善点のフィードバックが的確で、着実に応対スキルを磨くことができる」- 「トレーニングを通じて、落ち着いて対応するスキルが身についた」

「アバトレ」は、AIアバターとの対話を通じて実践練習を行えるだけでなく、トレーニング結果の振り返りや改善点の確認にも活用できます。これにより、全店舗従業員が自らの応対を客観的に見直し、継続的に改善していく学習環境の構築を支援しています。

今後の展望

日本調剤では、店舗での活用に加え、新たに本社の営業担当者向けにも「アバトレ」の活用を拡大しています。今後は新たなトレーニングシナリオの追加や、蓄積されたデータのさらなる利活用を通じて、教育効果の向上を目指します。

AVITAは、本取り組みを通じて得られた知見を活かし、医療・小売分野における人材育成の高度化や、教育・研修領域のDXを推進してまいります。

AIロープレサービス「アバトレ」について

「アバトレ」は、アバターとAIを活用した、成果につながるAIロープレサービスです。AIアバターがお客様役となることで、いつでもどこでも気軽に現場の負担なく繰り返しロールプレイングを実施することができます。

ロープレ後には、AIが自動で評価や改善点をフィードバックするため、ユーザーは自身のスキルレベルを把握しながら、自主的にスキルを高めることが可能です。

さらに、練習回数や評価スコアなどの実績データを活用することで、個別課題の整理や習熟度の把握、トレーニング計画の最適化にも対応。属人的な指導のばらつきを防ぎ、育成ノウハウの組織的な共有・資産化にもつながります。

これまでロープレ対応に時間を割いていた教育担当者の負担軽減にもつながり、現場全体の育成業務の効率化に貢献します。

・サービス紹介ページ：https://avita.co.jp/avatar-training(https://avita.co.jp/avatar-training?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260626pr)

会社概要

AVITA株式会社

代表者：代表取締役社長 CEO 石黒 浩

役 員：取締役副社長 COO/CFO 西口 昇吾、社外取締役 濱口 秀司

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1

設 立：2021年6月

事業内容：アバターやAIを活用したサービス開発（アバター接客サービス「AVACOM」、AIロープレサービス「アバトレ」）／ アバターやAIを活用したマーケティング支援 ／フィジカルAIの開発・提供

URL：https://avita.co.jp/(https://avita.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260626pr)

日本調剤株式会社

代表者：代表取締役社長 小城 和紀

所在地：東京都港区芝5-33-11 田町タワー9階

設 立：1980年3月

事業内容：保険調剤薬局チェーンの経営

URL：https://www.nicho.co.jp/(https://www.nicho.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260626avitapr)