様々な理由で上層部に止められた「没ネタ」が奇跡の復活を果たすかも！？サンコー23周年大感謝祭で『没ネタ復活総選挙2026』が本日より開幕！

サンコー株式会社

世の中の「不便・不満・不安」を解決する『ワクワク創造メーカー』として、日々「あったらいいな」をカタチにするサンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）はこの度、皆様に支えられて23周年を迎えたことを記念し、2026年6月26日（金）よりサンコー公式オンラインストアにて、「サンコー23周年 大感謝祭」を開催いたします。

特設サイトはこちら :https://www.thanko.jp/view/page/thanko23anniv?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=23aniv

「不」をなくし、新体験のワクワクで満たすことをパーパスに掲げるサンコーが、これまで様々な製品を通じてお届けしてきた驚きと便利。

今回のイベントでは、次なる新体験を生み出す挑戦として、社内で惜しくも日の目を見なかった幻のアイデアをユーザー投票で復活のチャンスを作る『没ネタ復活総選挙2026』を開催。

さらに、サンコーの社員が本気でおすすめする"推し商品"ばかりを詰め込んだ『魂の推しBOX（限定福箱）』の販売や、大人気食洗機「ラクア」シリーズ等がお得になる『最大75%OFFの大感謝セール（7月10日まで）』を同時実施いたします。

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■ 開催期間

総選挙・限定BOX販売：2026年6月26日（金）～ 7月31日（金）11:59

大感謝セールのみ：2026年6月26日（金）～ 7月10日（金）12:00（正午）まで

──【メイン企画】“社員のアイデア”供養企画『没ネタ復活総選挙2026』

サンコーには、全社員が投稿する「商品アイデア企画掲示板」が存在します。

しかしそこには、「ニッチすぎて誰が買うねん！」「技術が追いつかなかった…」「上層部に全力で止められた」などの理由で、惜しくも没になった「幻のアイデア」たちが数多く眠っています。

今回の総選挙でたくさんの要望（投票）が集まった没ネタは、本当に商品化に向けて開発を再スタートしちゃうかもしれません！

みなさんと未来のサンコーを作る、狂気と情熱のエントリー作品の一部をご紹介します。

【注目エントリー作品（一部抜粋）】１.物理で起こす「ペチペチ叩き起こしくん」

「音で起きられないなら、物理で叩けばいいじゃない」という力技。時間が来たら頭をペチペチ叩いて起こしてくれる、遅刻常犯の救世主（試作品）。

２. 令和の春の新常識？「花粉ブロッカー・改」

有能だけど「ちょっと見た目がアレ」だった花粉ブロッカーを、全面透明にするかオシャレにするかでリベンジを狙う問題作。

３. ラクに給水「自動で吸い上げストローボトル」

ゲーム中やベッドの上で、もはや「吸う力」すら使いたくない極限のズボラ（＆介護現場の救世主）ボトル。くわえるだけで飲み物が優しく上がってきます。

──【サブ企画１.】社員が愛を注ぎすぎた「魂の推しBOX（限定福箱）」

サンコーを熟知した個性豊かな社員たちが、それぞれテーマに合わせてガチ厳選した夢のセットBOXを数量限定・赤字覚悟の特別価格で大放出します。

＜ラインナップ＞赤字覚悟の社長BOX

社長の荒井が「これぞサンコーの真髄！」と確信した、趣味全開・お悩み解決特化の4商品を詰めた周年祭限定のプレミアム箱。

[販売価格] 23,000円(税込)

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のんべえ営業マン広川がえらぶ「晩酌満喫BOX」

「ビールが生きがい！」な1人晩酌派の広川が、最後までアツアツ・キンキンをキープしておうち居酒屋を開店できる至高のセット。

[販売価格] 16,000円(税込)

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頼れるパパ ”中村さん”がガチ厳選！「家事育児を楽しむBOX」

面倒な洗車やシワ取り、おうちでの「屋台ごっこ」をエンタメに変え、家族みんなを笑顔にするパパの株爆上がりセット。

[販売価格] 15,000円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004864(https://www.thanko.jp/view/item/000000004864?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=23aniv)

SNS中の人ツカジおすすめ「ママさんお役立ちBOX」

絶賛育児中のママでもあるツカジが、泥汚れの予洗いや出先での調乳など、リアルな育児ストレスを激減させるお助けアイテムを厳選。

[販売価格] 15,000円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004865(https://www.thanko.jp/view/item/000000004865?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=23aniv)

20代女子のリアル推し！「美容も趣味も楽しむご褒美BOX」

自宅での極上ヘッドスパやクレープ作り、外カメ自撮りで最高に盛れるモニターなど、20代女子のリアルな「欲しい！」を詰め込んだご褒美セット。

[販売価格] 14,000円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004866(https://www.thanko.jp/view/item/000000004866?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=23aniv)

ゲーム廃人集まれ～っ「萌乃れあ のおすすめBOX」

公式キャラクター・萌乃れあ厳選！長時間のランクマや配信での熱暴走を防ぎ、酷使した手を癒やす限界ゲームライフ捗りセット。

[販売価格] 10,000円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004867(https://www.thanko.jp/view/item/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=23aniv)

─【サブ企画２.】夏物も大放出！「大感謝セール」は最大75％OFF！

日頃の感謝を込め、サンコーの大人気食洗機「ラクア」シリーズや、これからの猛暑に大活躍する夏物家電を大放出いたします。

本セールのみ、7月10日（金）12:00までの短期決戦となりますのでお見逃しなく！

大人気「食洗機ラクアシリーズ：10％OFF

自動追尾扇風機「むきせん」：驚異の65％OFF

雲のねいろマット：「りょう」30％OFF／「ふわ」50％OFF

ハンズフリー背負える日傘：25％OFF

さらに、最大40％OFFとなる会員限定の特別セールも同時開催いたします。

セール会場はこちら :https://www.thanko.jp/view/category/ct555?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=23aniv

──【公式X特別企画】大喜利勃発！？『サンコーの尖りすぎた名品選手権』も同時開催

さらにサンコー公式X（旧Twitter）では、ユーザー参加型の大喜利クイズ企画『サンコーの尖りすぎた名品選手権』を本日より同時開催。

歴代の「尖りすぎた名品」たちの画像を投稿し、「一体何に使うアイテムなのか？」を皆様に予想していただく企画です。指定ハッシュタグ「#なぜ作ったサンコー」をつけ、その用途を自由にリプライで大喜利予想してください！寄せられた解答には、公式Xの「中の人」が引用リポストやリプライで全力で突っ込み＆お返事をいたします。

ただのクイズではなく、サンコーの歴史と思い出を皆様と一緒に笑いながら振り返る特別企画。最終的には反響の大きかった4商品による決選投票を行い、栄えある「初代・最優秀尖りすぎ製品」を決定します。ぜひ週末のクスッと笑えるネタとして、皆様の限界突破した大喜利の挑戦を心よりお待ちしております！

開催場所： サンコー公式X（@thanko_web）

──【広報・EC担当者からのコメント】

「サンコーは今年で23周年を迎えました。これまで様々な製品を通じて驚きと便利をお届けしてまいりましたが、私たちが目指すのは、世の中の『不（不便・不満・不安）』をなくし、新体験のワクワクで満たすことです。

今回の『没ネタ復活総選挙』に並ぶアイデアたちも、まさにそんな『あったらいいな』というワクワクの結晶（でもちょっと尖りすぎたもの）ばかりです。社内では一度止められたものの、スタッフ一同が『いや、絶対にこれ求めてる人いるって！』と諦めきれなかった愛すべき没ネタを、皆様の手でぜひ新しいワクワクへとカタチにしてください！

また、大人気商品が最大75%OFFになる『大感謝セール』は、総選挙より一足早く7月10日（金）の正午に終了してしまいますので、ぜひお早めに特設サイトをチェックしてみてください！」

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp