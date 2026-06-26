株式会社ジーピー

報道機関各位

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日本最大のボードゲーム選手権 「2026 カタン日本選手権」

完売続出！カタン日本選手権、初参加率平均が、41％！！

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玩具メーカー、株式会社ジーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役：米川秀治）は、2026年4月12日より、カタン日本選手権をスタートしました。全8会場中、現在5会場が終了し、各地でチケット完売続出するほどの人気で推移しています。

⇒公式ページ：https://www.gp-inc.jp/catan/catan_championship2026/index.html

◆初参加率、41％

カタン日本選手権の特徴でもある参加率、今年も、初参加率がなんと平均41％！

カタン、そしてボードゲームを遊ぶ人たちが全国各地で拡大していることが推測されます。

※例：同会場平均、24’：37％ ⇒ 25’：43％ ⇒ 26’：41％

⇒参考・大阪：https://www.gp-inc.jp/catan/catan_championship2026/west.html

◆東北大会、盛岡市・中舘市長にご挨拶いただきました

6年ぶりとなるカタン日本選手権、東北大会、

開会に際し、盛岡市長・中舘様にご挨拶いただきました。ご自身も家族でカタンをプレイされるとのことで、会場全体が盛り上がりました！

引用：https://x.com/uchidateshigeru/status/2061003674554687690?s=20

カタン東北地区大会中舘市長に開会のご挨拶いただきました

◆残り3会場、北海道、中四国、関東

残る会場は3か所となりました。特に関東は、日本最大の700人が集結します！

一部席を増設したことで、まだ申し込める会場もございます、

いつもと違う人と遊ぶカタンはとても楽しいと評判です。ぜひ参加してみませんか？

⇒参加申込：https://www.gp-inc.jp/catan/catan_championship2026/index.html

※イメージ動画（中部大会）：https://youtu.be/BTEeHoMRTZ4

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BTEeHoMRTZ4 ]

【取材・お問い合わせ先】

株式会社ジーピー 広報：米川、和田

電話 03-6273-9245 MAIL：mail@gp-inc.jp

※日本最大の表記について：日本国内におけるボードゲーム選手権として２０２５年１１月現在、自社調べ。

第12回目となる「カタン日本選手権」、

今回は、ついに東北地区（盛岡）を増やし全国8会場にて開催いたします。

・中部地区大会 2026年4月12日（日） 終了：141名

・北陸地区大会 2026年4月19日（日） 終了：91名

・東北地区大会 2026年5月31日（日） 終了：70名

・関西地区大会 2026年6月14日（日） 終了：258名

・九州地区大会 2026年6月21日（日） 終了：113名

・北海道地区大会 2026年7月5日（日） 80名 かでる２・７ ※残りわずか

・中四国地区大会 2026年7月5日（日） 80名 岡山国際交流センター ※残り半数以下

・関東地区大会 2026年7月19日（日） 700名 都立産業貿易センター・浜松町館 ※残り半数以下

・決勝戦 2026年8月2日（日） 東京（選出者のみ出場）

⇒公式ページ：https://www.gp-inc.jp/catan/catan_championship2026/index.html

前回2025は新規参加率が51％と驚異的な数字を記録し、コアファンからライト層まで幅広く参加頂きました。ボードゲーム市場拡大を象徴するイベントであり、今回はさらに拡大を見込んでまいります。全地区で定員を増やし、全国で累計1,400人を超える大型イベントとして予定しております。

※2025のアンケート集計

全国8会場にて地区大会を行い、ファイナルは東京にて開催。優勝者は、弊社が日本代表選手として、2027年予定のカタン世界選手権へと派遣いたします。

日本を縦断するこの大会に、是非ご参加ください。



【カタンとは】

販売累計、脅威の4,500万個以上、ボードゲームブームの起源とされる作品（※1）。

カタンとは無人島カタンを舞台に、陣取り合戦を行い、建設した建物などから獲得したポイントを競い合う開拓ゲーム。将棋のような先読みに加え、交渉、運などの要素が組み合わさった完成度の高いゲームシステムで、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーから人気を獲得し、日本最大(※２)のボードゲーム選手権「カタン日本選手権」開催まで拡大しています。

近年ではカタンは学びとしての活用も拡大。交渉を学ぶツールとして研修での活用、授業としてボードゲーム活用など、遊びという枠を超えて人や学び、地域を繋ぐツールとしての活用が広がっています。

※1，ブームの起源：1995年にカタンがドイツで登場、その画期的なゲームシステムと完成度の高さから世界中で大ヒット！以降、世界中でボードゲームが注目されたことからブームの起源と言われています。

※２，日本国内におけるボードゲーム選手権として２０２５年１１月現在、自社調べ。

※販売数は2024年12月時点の世界累計販売数。

優勝者について（カタン世界選手権の派遣）

日本代表は世界40か国以上が参加する世界最大のボードゲーム大会に派遣されます。2年に1回のペースで開催され、前回は2025年4月にドイツ・シュツットガルトにて開催、次回は2027年アメリカにて開催予定。日本からは2025年と2026年の代表2名を派遣して世界選手権を競います。ご期待ください。

詳しい情報は弊社ホームページより随時発信してまいります。

例：前々回2022年大会は、地中海のマルタ島にて開催されました。※画像は、2022日本代表ツイッターから転用 https://twitter.com/CWC2022JP

【取材・お問い合わせ先】

株式会社ジーピー 広報：和田

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-18 和光ビル606

電話 03-6273-9245 MAIL：mail@gp-inc.jp